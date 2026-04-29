Los gallitos y/o tenchos veracruzanos

Gallitos. Figura 1. Tillandsia concolor, especie que se distribuye en el estado de Veracruz, México. (R. A. Hernández Cárdenas)

Con aproximadamente 8,497 especies de plantas vasculares, Veracruz es el tercer estado más diverso de la República Mexicana después de Oaxaca y Chiapas. Además, dentro de los bosques de niebla mexicanos, el estado veracruzano también sobresale por tener un número significativo de especies que describen a este ecosistema. Fisionómicamente hablando, Bromeliaceae es una familia de plantas con flor que caracteriza a dichos bosques. Desde el punto de vista económico y social la familia Bromeliaceae contiene importantes especies como la piña (Ananas sativus), el timbiriche, caraguata, tumbiriche, piro, guámara o piñuela (Bromelia spp.), la pita (Aechmea magdalenae) y el heno (Tillandsia usneoides), donde su cultivo genera recursos económicos y alimentarios a nivel local y representan una fuente alternativa de ingresos para comunidades rurales e incluso algunas de ellas son parte fundamental de la economía.

Entre las Bromeliaceae, muchas de sus plantas comúnmente llamadas “gallitos y/o tenchos” pertenecen al género Tillandsia y la existencia de este, es fundamental para la supervivencia y reproducción de otras especies ya que muchas de sus especies proveen de alimento y refugio a insectos, anfibios y mamíferos. Además, el género Tillandsiaconstituye un componente importante de la flora de México y muchas de sus especies forman parte de la cultura mexicana, por ejemplo, algunas son utilizadas en las festividades del Día de Muertos (ej. Tillandsia. lucida y Tillandsia guatemalensis) y en ceremonias de índole religiosa (ej. Tillandsiaprodigiosa y Tillandsia religiosa) e incluso hay evidencia de su importancia para algunas culturas prehispánicas ya que han quedado representadas en petroglifos (Tillandsia chalcatzingensis).

El género Tillandsia es el más diverso de la familia Bromeliaceae (806 spp.), siendo México el país que resguarda la mayor diversidad con 240 especies. Cabe mencionar que, de Veracruz se conocen 45 especies, poco más de la cuarta parte de las presentes en México, donde tres de las cuales (Tillandsia alvareziae, Tillandsia botterii y Tillandsia novakii), restringen su distribución al estado. Desafortunadamente, no todo es miel sobre hojuelas, el estado de Veracruz se encuentra dentro de las 10 entidades mexicanas con mayor deforestación el cual, históricamente ha sido afectado por la agricultura, ganadería y la conversión de bosques mesófilos a zonas de cultivo.

Por lo antes mencionado, la aplicación del conocimiento obtenido de estudios florísticos, es de suma importancia para el manejo de los recursos naturales, es decir ¿cómo vamos a conservar lo que no conocemos? Cabe mencionar que, muchas especies del género Tillandsia se utilizan sin ninguna estrategia de aprovechamiento racional. Por lo tanto, el conocimiento de las especies y su distribución, su correcta identificación, la información sobre sus temporadas de floración y fructificación, su variación morfológica y el uso que tienen en la sociedad, son la base para crear políticas de conservación. He ahí la importancia que tienen los estudios florísticos que generan conocimiento acerca del capital natural de México, entendido no sólo como la biodiversidad representada por especies y comunidades, sino también como los servicios que los ecosistemas proveen a la sociedad en distintos aspectos. Por estas y más razones, es de suma importancia seguir trabajando en tan importante género de Veracruz, para lograr un avance en el entendimiento integral que promuevan esfuerzos para su conservación.

Bibliografía:

1. Espejo-Serna, A. & López-Ferrari, A. R. 2018. La familia Bromeliaceae en México. Botanical Sciences 96: 533–554. DOI: https://doi.org/10.17129/botsci.1918

2. Espejo-Serna, A., López-Ferrari, A.R. & Ramírez-Morrillo, I. 2005. Bromeliaceae. Flora de Veracruz. Instituto de Ecología, A.C., México: 307 pp.

3. Villaseñor J.L. 2016. Checklist of the native vascular plants of Mexico. Revista Mexicana de Biodiversidad 87: 559-902. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rmb.2016.06.017

1. Red de Biodiversidad y Sistemática, Instituto de Ecología, A.C.