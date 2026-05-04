¿Cómo se ve tu nombre desde el espacio? La NASA te permite descubrirlo con este interactivo ( Landsat Science )

“Tu nombre en Landsat” es un interactivo online desarrollado por Ross Walter, Allison Nussbaum y Ginger Butcher, del equipo de apoyo científico del Proyecto Landsat, donde los usuarios pueden escribir su nombre y luego ver y exportar el gráfico de ese nombre escrito en paisajes e imágenes satelitales.

Estas imágenes satelitales Landsat fueron obtenidas del Observatorio de la Tierra de la NASA, NASA Worldview, USGS EarthExplorer y el Sentinel Hub de la ESA, y están disponibles para su descarga gratuita.

Aquí te decimos qué es “Tu nombre en Landsat” y cómo ver la imagen de tu nombre desde el espacio, así como descargarla para compartirla donde quieras.

¿Qué es Tu nombre en Landsat?

La Navegación Landsat es un interactivo online gratuito, diseñado para personas de más de 10 años, que ofrece a los usuarios que ingresan a su interfaz descubrir cómo se ve su nombre desde el espacio mediante imágenes satelitales de la Tierra, con un extenso historial de Landsat que abarca más de 50 años de cobertura.

Cada imagen de Landsat corresponde a un lugar específico de la Tierra. Al generarse tu nombre con estas fotografías de alta calidad, puedes acercar el cursor para conocer las coordenadas exactas de cada sitio.

Las imágenes forman letras que parecen escritas sobre la superficie del planeta y, al unirse, crean tu nombre con paisajes como glaciares, islas, lagos, entre otras maravillas naturales.

¿Cómo obtener mi nombre visto desde el espacio?

Mi nombre es Edgar; de acuerdo con el interactivo de Landsat, la inicial de Edgar se forma en el glaciar Breiðamerkurjökull de Islandia, la letra “d” es la imagen satelital de la isla Akimiski en Canadá, la “g” se forma con el Fonte Boa del Amazonas en Brasil, la “a” es el lago Mjøsa en Noruega y, finalmente, la letra “r” se forma en el lago Menéndez en Argentina.

Lo único que tienes que hacer para obtener tu nombre visto desde el espacio en Landsat es ingresar al buscador “Tu nombre en Landsat” y accederás a la actividad online, que resulta intuitiva.

Después introduces tu nombre en el buscador de imágenes Landsat y das enter o clic en entrar. Como consecuencia, el interactivo arrojará tu nombre a partir de un catálogo de 72 imágenes obtenidas del Observatorio de la Tierra de la NASA, que incluso podrás consultar por letra, mismas que puedes descargar en alta calidad.

Ya con tu nombre visto desde el espacio en postales, solo debes escanear este código QR con tu dispositivo móvil para abrir la imagen externamente, en caso de que quieras pasarla de tu PC a algún dispositivo móvil, o bien puedes descargarla en PNG completamente gratis desde tu dispositivo dando clic en el icono de descarga.