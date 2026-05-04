La cirugía estética ya no se esconde: cómo Arleth Correa, creadora de contenido, empujó una nueva forma de contarla

Lale Makeover Lale Makeover

Durante años, la cirugía estética en Latinoamérica vivió en ese territorio silencioso donde todo se sabe, pero poco se dice. Las pacientes desaparecían unas semanas y regresaban con una versión editada de sí mismas. Sin vendajes, sin dolor, sin historia. Solo el resultado. Como si el proceso no importara.

Pero algo empezó a romperse, y no vino desde clínicas ni campañas publicitarias. Vino desde personas que decidieron contar lo que realmente pasa.

En ese punto aparece Lale, no como personaje, sino como consecuencia. Desde Miami, Arleth Correa, conocida como Lale, no construyó su presencia digital desde la perfección, sino desde un momento incómodo de su vida. Antes de todo esto, llevaba una rutina bastante común: trabajo estable, vida organizada, hasta que atravesó un divorcio que la sacudió emocionalmente. No fue un episodio menor. Fue de esos que te obligan a replantearte quién eres cuando se cae lo que dabas por seguro.

Ahí empezó la historia real de Arleth Correa. En lugar de esconder ese quiebre, lo convirtió en punto de partida. Mientras muchas creadoras apostaban por mostrar resultados impecables, ella tomó otro camino: enseñar el proceso completo. Sin filtros emocionales.

Habló de las fajas. De los drenajes. De los días en los que no quería levantarse de la cama. De la incomodidad física y mental que nadie pone en cámara, y eso, lejos de alejar, conectó. Porque no estaba vendiendo una fantasía. Estaba diciendo la verdad.

Esa decisión la posicionó en un lugar poco común: el de la confianza. Una comunidad, en su mayoría mujeres latinas, empezó a verla no como influencer, sino como referencia. Alguien que ya había pasado por ahí y no tenía problema en contarlo sin adornos.

El contexto también jugaba a su favor, aunque no lo explicara todo. Según el informe The State of Social Media 2025 de Comscore, los influencers concentraron el 36% de las interacciones globales en abril de 2025. Y en América Latina, cerca del 86% de los usuarios digitales entra a redes al menos una vez al mes. Es un terreno enorme. Pero no todos logran algo más difícil que alcance: credibilidad.

Un análisis de Entrepreneur a finales de 2025 lo resume bien: las fundadoras hispanas están redefiniendo la economía de creadores usando su identidad como estrategia. Lale no solo forma parte de ese movimiento. Lo representa con claridad.

Porque Arleth Correa entendió algo clave: cuando la audiencia confía, escucha… y también actúa.

De ahí nace su línea de productos para el acompañamiento postoperatorio. No como una oportunidad comercial fría, sino como respuesta a algo que ella misma vivió. “Había cosas que nadie estaba diciendo”, ha explicado. Y decidió no solo decirlas, sino resolverlas.

La reacción fue inmediata. Cada lanzamiento se agotaba apenas salía. No era impulso de compra. Era respaldo, y entonces vino el siguiente paso lógico. La televisión. Lale Makeover, su nuevo proyecto en Nuestra Tele Internacional de RCN, no intenta replicar lo que ya existe. Va hacia donde pocos formatos han querido ir: mostrar el proceso completo de una transformación estética en personas reales. Sin resumirlo en un “antes y después”.

Aquí se ve todo. La decisión. Las dudas. Las conversaciones médicas. El miedo. La recuperación.

Porque, como ella misma lo plantea, una cirugía no es solo un cambio físico. Es algo que atraviesa la autoestima, la historia personal, la forma en la que alguien se vuelve a mirar al espejo.

Ese salto no ocurre aislado. La décima edición del State of Latino Entrepreneurship, publicada por la Stanford Latino Entrepreneurship Initiative en marzo de 2025, registra un crecimiento del 44% en negocios liderados por latinos en Estados Unidos en la última década. Es parte de un movimiento más amplio: latinos construyendo sus propias plataformas, sin esperar validación de estructuras tradicionales.

Arleth Correa entendió ese momento… y lo ocupó. Pero más allá de cifras, formatos o tendencias, hay algo que explica por qué su historia sigue creciendo: no evita lo incómodo. Y eso, hoy, es raro.

A quienes sienten que todavía no es su momento, suele decirles algo simple: el momento perfecto no existe. Existe la decisión… y tener cerca a la gente correcta cuando todo se pone difícil.

Quizás por eso su impacto no está solo en lo que muestra, sino en lo que habilita. Porque cuando alguien deja de esconder su proceso, no solo se transforma a sí mismo. Le da permiso a otros para hacer lo mismo