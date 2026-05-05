Ajolote del altiplano: características y las principales amenazas que enfrenta (The Santo Grial)

El ajolote no es solo un anfibio: es un reflejo vivo de la historia natural y cultural de México. Su origen biológico convive con las raíces prehispánicas del país, y en el caso del ajolote del altiplano (Ambystoma velasci), también funciona como un termómetro ambiental de su entorno.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, esta especie del género Ambystoma está catalogada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como Sujeta a Protección Especial (Pr) y es prioritaria para la conservación.

Su singularidad no es menor: puede completar su metamorfosis y vivir en tierra, o permanecer toda su vida en estado juvenil acuático, un fenómeno conocido como neotenia.

Ajolote del altiplano: características de un símbolo mexicano

Para el fotógrafo documental Luis Antonio Rosas, de National Geographic, los ajolotes son criaturas profundamente ligadas a México, su cultura y su historia. Su existencia remite a la leyenda de Xólotl, el dios del fuego y el rayo, asociado con los orígenes del universo.

Esa conexión simbólica también se refleja en su biología. El ajolote encarna la transformación: puede cambiar o permanecer, evolucionar o resistir. En esa dualidad, casi literaria, se asoma una idea cercana a la metamorfosis de Kafka, donde la naturaleza parece tomar decisiones propias.

Su presencia también ha trascendido a lo cotidiano. Es la imagen del billete de 50 pesos que millones de mexicanos han decidido conservar, elevando incluso su valor en el mercado de reventa. Más allá de lo simbólico, el ajolote del altiplano destaca por su amplia distribución en zonas montañosas y su papel dentro del equilibrio ecológico.

Según Merayz Eliré Pérez Gómez, del Parque Nacional Cofre de Perote, esta especie cumple funciones clave en distintos ambientes: regula poblaciones de invertebrados, forma parte de la cadena alimenticia y contribuye al equilibrio natural. Su alta sensibilidad a factores como la calidad del agua, la temperatura y la humedad lo convierte en un indicador directo de la salud ambiental.

Habita en lagunas, arroyos y humedales temporales, incluidos ecosistemas protegidos como el Parque Nacional Cofre de Perote.

Las amenazas que ponen en riesgo al ajolote del altiplano

Esa misma sensibilidad que lo vuelve un indicador ecológico también lo hace vulnerable. A pesar de su peso simbólico, el ajolote del altiplano ha sido poco estudiado, mientras su hábitat enfrenta presiones constantes.

Entre las principales amenazas se encuentran la pérdida y degradación de su entorno, la contaminación de cuerpos de agua, el cambio de uso de suelo, la reducción del caudal en humedales, la introducción de especies exóticas y los efectos del cambio climático. Todas estas condiciones afectan directamente su supervivencia.

El Parque Nacional Cofre de Perote, en Veracruz, es uno de los espacios donde aún habita esta especie. Este ecosistema de bosque de pino y oyamel no solo resguarda al ajolote, sino que refleja la complejidad de los ambientes que dependen de su conservación.

Conservar al ajolote es preservar el equilibrio natural

La protección de Áreas Naturales Protegidas ha sido clave para resguardar al ajolote del altiplano. Acciones como el monitoreo de poblaciones, la restauración ecológica y la educación ambiental buscan mantener las condiciones necesarias para su supervivencia.

El mensaje de fondo es claro: proteger al ajolote implica cuidar los cuerpos de agua y los ecosistemas que sostienen múltiples formas de vida. Su presencia no es casual; es señal de un ambiente sano. Su desaparición, en cambio, sería el inicio de un desequilibrio con efectos en cadena.