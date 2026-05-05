La UAM Lerma muestra su potencial educativo a alumnos de bachillerato

Universidad Autónoma Metropolitana unidad Lerma (Giovanna Morales Gómez/Giovanna Morales Gómez)

Entre microscopios, laboratorios de alimentos y canchas deportivas, estudiantes de nivel medio superior recorrieron las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Lerma (UAM), como parte de una jornada de acercamiento académico dirigida a quienes están por concluir el bachillerato.

Durante la visita, los asistentes conocieron laboratorios, aulas y espacios deportivos, además de participar en actividades informativas sobre las licenciaturas que ofrece la institución. El objetivo fue brindar elementos que les permitan tomar una decisión informada sobre su futuro profesional.

Universidad Autónoma Metropolitana unidad Lerma (Giovanna Morales Gómez/Giovanna Morales Gómez)

De acuerdo con el coordinador de Sistemas Escolares, Diego Montes, la creación de la unidad Lerma respondió a la necesidad de ampliar la cobertura educativa en el Estado de México.

“Muchos estudiantes tenían que trasladarse a la Ciudad de México para continuar sus estudios. Por eso se planteó establecer una sede fuera de la zona metropolitana”, explicó Montes.

Actualmente, la matrícula incluye alumnos del Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Interés de aspirantes

Para los estudiantes visitantes, el recorrido representó una oportunidad para conocer de primera mano la oferta académica.

Natalia Chávez, interesa en la licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, señaló que el plan de estudios le resultó más completo en comparación con otras instituciones.

“Aquí se ve todo el proceso, desde la producción hasta el consumidor”, comentó Chávez.

Indicó que uno de los factores que influyen en su decisión es el costo. Tras pausar sus estudios durante dos años por falta de recursos, consideró que la UAM es una opción accesible y por la infraestructura que tiene.

Por su parte, Romina Mora, aspirante a la licenciatura en Psicología Biomédica, destacó la experiencia en laboratorios como un elemento determinante.

“En las actividades de microbiología vimos cómo se divide el ADN y el uso de los microscopios, y eso me hizo interesarme más”, apuntó Mora.

Universidad Autónoma Metropolitana unidad Lerma (Giovanna Morales Gómez/Giovanna Morales Gómez)

Enfoque de las licenciaturas

Desde el alumnado, Isabel Bautista, estudiante de Ingeniería en Ciencia y Tecnología del Agua, afirmó que los programas académicos están orientados a problemáticas actuales.

Bautista argumentó que las licenciaturas tienen un enfoque en temas ambientales y sociales, lo que permite a los estudiantes vincular su formación con necesidades del entorno. También adelantó que la unidad trabaja en la creación de nuevos posgrados para dar continuidad a la formación académica de sus egresados.

Experiencia estudiantil

El recorrido incluyó testimonios de egresados. Alan Macedo, recién egresado de Ingeniería en Sistemas Mecatrónicos Industriales, resaltó el crecimiento de la carrera en equipamiento e infraestructura.

Macedo relató que participó en la formación de un equipo de robótica que ha competido a nivel nacional e internacional.

En 2024, el equipo obtuvo diversos premios en Ecuador en categorías como seguidor de línea y mini sumo. En 2025, formó parte de las competencias en Brasil, donde posicionó a la UAM Lerma entre las 10 mejores universidades.

Posteriormente, compitió en Colombia, lo que permitió obtener pases para torneos en Japón.

Actividades de vinculación

Las visitas forman parte del “Segundo Festival Científico, Cultural y Deportivo Casa Abierta al Tiempo”, en su segunda edición, estrategia de vinculación con estudiantes de bachillerato.

El coordinador de Cultura y Extensión Universitaria, Omar Augusto Robles Aguilar, expuso que estas actividades buscan mostrar tanto la infraestructura como los contenidos académicos.

Robles Aguilar precisó que las tres divisiones de la universidad organizan talleres, charlas y demostraciones científicas durante estas jornadas, además de actividades culturales como talleres artísticos, presentaciones musicales, teatro, fotografía, ilustración digital y diversas expresiones desarrolladas por la comunidad estudiantil.

Por consiguiente, recalcó que dichos talleres están dirigidos al alumnado y público en general. En algunos casos, la participación en estas actividades pueden tener valor curricular cuando se cubren más de 25 horas establecidas por la institución.

En cuanto a la oferta de talleres, señaló que puede consultarse en el sitio oficial de la unidad: www.ler.uam.mx, así como en las redes sociales institucionales de la Universidad Autónoma Metropolitana y de cada una de sus divisiones académicas.

Por otro lado, la universidad mantiene desde 2025 convenios con instituciones de educación media superior como el Colegio de Bachilleres y planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de la Ciudad de México y el Estado de México, mediante el programa “Pase UAM”. Las bases de la convocatoria pueden consultarse en el sitio oficial: https://pase.uam.mx/

Universidad Autónoma Metropolitana unidad Lerma (Giovanna Morales Gómez/Giovanna Morales Gómez)

Ajustes en la oferta educativa

La División de Ciencias Básicas e Ingeniería concentra tres ingenierías: Ciencia y Tecnología del Agua, Computación y Telecomunicaciones y Sistemas Mecatrónicos Industriales.

La directora de la división, Rafaela Blanca Silva López, manifestó que la unidad ha implementado un modelo que permite cursar asignaturas en otras unidades de la UAM de manera remota.

“Este programa lo que hace es abrir asignaturas en diferentes campus o unidades de la universidad, lo que permite al alumnado tomar cursos en otros espacios de manera remota, optimizando recursos físicos y humanos de la institución”, aseguró la directora.

Silva López instó que dicha medida busca optimizar recursos y ampliar las opciones académicas.

Asimismo, la funcionaria educativa narró que la licenciatura en Ciencia y Tecnología del Agua fue modificada para ofrecer tres perfiles: civil, ambiental y tecnológico.

López añadió que se trabaja en la creación de la licenciatura en Ingeniería y Computación en modalidad en línea, dirigida a estudiantes que no pueden asistir de manera presencial.

Oferta en salud, ambiente y alimentación

La División de Ciencias Biológicas y de la Salud ofrece tres licenciaturas: Psicología Biomédica, Biología Ambiental y Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

El director de la división, Silvestre de Jesús Alavez Espidio, enfatizó que la Psicología Biomédica se distingue por su enfoque científico y es concebida como la única en América Latina.

A su vez, la secretaria académica, Ana Karen Talavera Peña, reveló que la licenciatura en Biología Ambiental aborda temas como cambio climático, conservación y gestión ambiental.

“Es una carrera enfocada en sostenibilidad y remediación ambiental, donde también se trabaja con especies emblemáticas como el jaguar, el ajolote y el lobo mexicano”, declaró la secretaria.

De acuerdo con Talavera Peña, los egresados de esta división se integran en distintos sectores.

En el área de salud, algunos colaboran en instituciones como el Instituto Nacional de Psiquiatría y en organizaciones como Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC).

En el ámbito ambienta, otros trabajan en dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales o continúan estudios de posgrado.

Universidad Autónoma Metropolitana unidad Lerma (Giovanna Morales Gómez/Giovanna Morales Gómez)

Vida universitaria y participación estudiantil

La División de Ciencias Sociales y Humanidades cuenta con tres licenciaturas: Arte y Comunicación Digitales, Educación y Tecnologías Digitales, y Políticas Públicas.

La secretaria académica de la división Carolina Robles Salvador, enteró que los estudiantes organizan clubes en áreas como fotografías, ilustración y desarrollo digital.

“Por parte del alumnado se organizan clubes estudiantiles; los más activos son los de fotografía, ilustración y proyectos digitales”, informó la secretaria académica.

Robles Salvador agregó que la universidad brinda apoyo en espacios, insumos y gestión logística para el desarrollo de estas iniciativas.

“Nosotros facilitamos espacios y acompañamiento, pero las iniciativas son de los propios alumnos”, subrayó.

Carolina Robles remarcó que algunos proyectos han trascendido el ámbito universitario y han sido presentados en recintos como el Centro de Cultura Digital, así como en espacios internacionales como la Universidad de Turín.

Actividad deportiva

La oferta deportiva forma parte de la formación integral en la unidad Lerma. El jefe de la sección de Actividades Deportivas, Jorge Guillermo Martínez Sandoval, comunicó que se cuenta con disciplinas como basquetbol, voleibol, fútbol asociación, fútbol rápido, fútbol siete y flag fútbol, al igual que ajedrez.

Martínez Sandoval puntualizó que las actividades se ofrecen en ramas varonil y femenil, así como en modalidades mixtas en algunos casos.

El jefe de la sección adicionó que también se cuenta con natación mediante un convenio con el municipio. Además, los estudiantes pueden integrarse a dichas actividades desde el inicio de su trayectoria académica y participar de manera continua a lo largo del trimestre.

Universidad Autónoma Metropolitana unidad Lerma (Giovanna Morales Gómez/Giovanna Morales Gómez)

Proyección

Autoridades de la unidad indicaron que uno de los objetivos es consolidarse como referente académico en el Estado de México.

“Buscamos formar estudiantes con preparación científica y compromiso social”, resaltó el director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud.

En un contexto donde el acceso a la educación superior sigue siendo un reto para amplios sectores de la población, la unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana busca consolidarse como una alternativa pública que combine formación científica, vinculación social y desarrollo integral del estudiantado.

La Crónica de Hoy 2026