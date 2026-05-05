Programas mixtos para profesionistas, necesidad creciente; Anáhuac Cancún

Cada vez más común los jóvenes que estudian y trabajan a la vez

La educación superior ha tenido que adaptarse a perfiles cada vez más diversos, por lo cual los programas mixtos permiten combinar actividades presenciales y formación a distancia, con el objetivo de ofrecer mayor flexibilidad a profesionistas que trabajan, sin perder espacios de interacción, acompañamiento académico y networking.

Así lo señaló el Director de Posgrados y Educación Continua de la Universidad Anáhuac Cancún, Fernando Barquera Brito, quien recalcó que la modalidad mixta no implica menor exigencia académica, sino una organización distinta del proceso formativo.

“Esta modalidad está pensada para personas que trabajan y necesitan continuar su formación sin desconectarse de sus responsabilidades profesionales”, agregó.

Explicó que el componente a distancia permite revisar contenidos, realizar actividades y avanzar en determinados módulos con mayor autonomía, mientras que las sesiones presenciales refuerzan la discusión, el trabajo colaborativo y la aplicación práctica de los conocimientos.

También señaló que este tipo de programas responde a una necesidad creciente del entorno profesional: actualizarse de manera continua sin abandonar la actividad laboral.

En ese sentido, dijo que la flexibilidad, el acompañamiento académico y la interacción presencial se han convertido en factores importantes para quienes buscan cursar un posgrado o programa de educación continua.

“Los programas mixtos permiten combinar la flexibilidad del aprendizaje a distancia con el valor de los encuentros presenciales, donde se fortalecen la interacción académica y el networking”, señaló

Barquera Brito explicó que la educación superior ha tenido que adaptarse a perfiles cada vez más diversos, especialmente de personas que buscan continuar su formación sin interrumpir su vida laboral.

En ese contexto, indicó que los programas mixtos representan una alternativa para quienes requieren organizar sus tiempos sin renunciar por completo a la experiencia presencial.

De acuerdo con el directivo, este modelo integra sesiones presenciales con actividades académicas a distancia, lo que permite a los estudiantes avanzar en su formación con mayor flexibilidad.

A diferencia de los esquemas completamente presenciales, añadió, los programas mixtos facilitan que quienes trabajan puedan equilibrar responsabilidades profesionales, personales y académicas.

El Director de Posgrados y Educación Continua señaló que uno de los elementos relevantes de este formato es que conserva espacios de encuentro entre estudiantes, profesores y especialistas.

Estos momentos presenciales, dijo, favorecen el networking, el intercambio de experiencias y la construcción de vínculos profesionales que pueden fortalecer el aprendizaje más allá del aula.