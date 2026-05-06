Autónomos, críticos y bajo presión, nuevo Perfil del Estudiante Alfa y Z en era de la IA

Los alumnos viven ambivalencia constante, afirman estar felices pero cansados, y entusiasmados pero frustrados a la vez, señala Francisco Ortiz Muñoz. —

Colegios Particulares Estudio CNEP Directores de Colegios conocieron que 7 de cada 10 alumnos de escuelas particulares en México estudian de manera independiente y utilizan la IA como segunda herramienta de apoyo académico. (Gerardo González Acosta)

Un perfil estudiantil marcado por la independencia, el uso orgánico de la Inteligencia Artificial (IA) y una compleja arquitectura emocional, es el común de los alumnos de colegios privados en México, informó la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP).

La organización reveló resultados de su estudio "Reflejos de una Generación“, una investigación inédita que analizó la realidad académica, emocional y tecnológica de 28 mil 845 estudiantes de escuelas privadas en Hispanoamérica, 6 mil 389 mexicanos entre ellos.

El diagnóstico fue presentado ante directivos de colegios privados y analizó las dinámicas escolares de la Generación Alfa hasta 14 años, que representa el 50.2 por ciento de la muestra, y a la Generación Z nacida aproximadamente entre 1995 y 2010, que es el 49.8 por ciento.

Dirigido por Francisco Ortiz Muñoz, jefe de Investigación Educativa y Analítica de Datos en la Confederación Interamericana de Educación Católica (CIEC), el estudio halló autonomía frente a la presión académica.

Independencia desde la Pantalla

Un perfil novedoso que hallaron los investigadores es el “alto grado de independencia de los alumnos, pues 7 de cada 10 manifestaron que estudian solos, mientras que un 18.7 por ciento recibe apoyo de algún familiar”.

Ortiz Muñoz explicó que pese a esta autonomía, la indagatoria detectó una carga emocional significativa en los jóvenes, quienes se describieron como personas críticas y pragmáticas; aunque viven bajo una "resiliencia emocional fragmentada“.

El documento muestra una “ambivalencia constante, los alumnos afirmaron estar felices pero cansados, y entusiasmados pero frustrados a la vez; sienten, además, una fuerte presión por mantener un alto rendimiento escolar”.

IA, herramienta común

El estudio "Reflejos de una Generación" ratificó que la Inteligencia Artificial (IA) es una herramienta de uso común entre los jóvenes estudiantes Alfa y Z, desplazó a otros métodos tradicionales en anteriores generaciones.

Un 70.9 por ciento dijo utilizar videos en plataformas comerciales para apoyarse en sus estudios; la IA es la segunda herramienta de apoyo más importante, mientras que los libros físicos están en tercer lugar en sus preferencias de consulta.

Los alumnos dijeron que emplean la IA principalmente para buscar información, realizar deberes y comprender temas complejos, además valoran el ahorro de tiempo que otorga esta tecnología.

La investigación de la CNEP halló lo que llamó “un notable juicio crítico”, pues 6 de cada 10 estudiantes expresaron “temor a perder su capacidad de reflexión, no desean que les den todo hecho".

Ortiz Muñoz explicó que el 64 por ciento de los encuestados afirmó que, aunque confía en la IA, verifica activamente los datos obtenidos para evitar información falsa.

Futuro de la Escuela, Prefieren Presencial

Reveló que el estudio mostró una transformación en los patrones de convivencia; aunque la relación con la familia y la escuela se mantiene estable, la interacción entre pares ya cambió radicalmente.

“Solo el 56 por ciento de los jóvenes manifestó preferir la socialización en persona, esto muestra un cambio profundo en la comunicación digital”, señaló.

Con relación al ámbito educativo, señaló que el 37.6 por ciento se mostró agusto con la formación recibida en su colegio; sin embargo, le otorgan a la institución una importancia de 8 sobre 10, donde este último es la mejor evaluacion posible.

“Curiosamente, a pesar del auge tecnológico, casi el 80 por ciento desea continuar estudiando de manera presencial, dejando a la educación híbrida en un lejano segundo lugar”, indicó el experto.

Retos ante la IA

Colegios Particulares CNEP Ana Luis Domínguez, de la CNEP, resaltó la necesidad de un acompañamiento humanista para equilibrar la socialización y el uso cotidiano de la tecnología. (CNEP)

Ana Luisa Domínguez Gasca, presidenta de la CNEP, dijo que el desafío primodial en las comunidades escolares particulares, es humanista y emocional.

Opinó que para las autoridades educativas de estos colegios y academias, “el reto es dejar de tenerle miedo a la Inteligencia Artificial; el objetivo es que los jóvenes puedan socializar a pesar de la tecnología”.

En su oportunidad, el presidente de la CIEC, Óscar Pérez Sayago, dijo que es necesario el acompañamiento a los escolapios; “la IA ya es una realidad y se convierte en un desafío, debemos formar a los alumnos en alfabetización digital y capacidad crítica para su futuro profesional".

Francisco Ortiz Muñoz, director del estudio, calificó la muestra como “histórica, el potencial de las nuevas herramientas es una oportunidad de personalizar la educación, y cada alumno cuente con lo que necesita para mejorar su aprendizaje".

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