Participación social y académica frente a un mismo problema en Querétaro: El Agua

Articulista Teresa García Gasca (La Crónica de Hoy)

Querétaro no cuenta con una Ley de Aguas. En mayo del 2022 se promulgó una, es cierto, la “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro”, en un intento de simular una norma Estatal de Aguas. Ésta únicamente regula la administración y concesión de agua por parte de organismos públicos y privados, pero dista mucho de integrar los aspectos más importantes: el derecho humano al agua y al medio ambiente.

Desde entonces diversos sectores de la sociedad han puesto de manifiesto la urgente necesidad de elaborar y aprobar una ley integral, que recoja todas las necesidades actuales sobre la gestión y manejo del agua en el estado de Querétaro, donde se incluyan todas las voces a través de procesos plurales y participativos. La tarea no ha sido sencilla, pero la sociedad queretana está dispuesta a dar la lucha para lograr que se legisle a favor del bien común y no de los intereses económicos de las grandes empresas.

El Consejo Consultivo del Agua presentó a principios de año el Programa Hídrico para el Estado de Querétaro, mismo que se contempla en la actual Ley, sin embargo, no queda clara su función. Se propone como una herramienta de planeación que permita marcar el rumbo de la toma de decisiones dentro de este marco normativo. Ya antes se han expresado propuestas en este sentido, pero de forma desvinculada.

Por ello, el pasado 24 de abril se llevó a cabo el Foro Interuniversitario de Análisis sobre la propuesta del Programa Hídrico del Estado de Querétaro, organizado por siete instituciones educativas del estado: la Universidad Autónoma de Querétaro, el ITESM, campus Querétaro; la Universidad Politécnica de Querétaro, la Universidad Tecnológica de Querétaro, la Anáhuac, Querétaro; el CIDETEQ y el Instituto de Geociencias de la UNAM.

La participación de la comunidad académica fue riquísima. Sin duda, la academia crea conocimiento y es capaz de intervenir para transformar la sociedad a través de ejercicios como el que se realizó en el foro. El comité organizador del foro se encarga actualmente de elaborar un documento con los resultados que será presentado públicamente al Consejo Consultivo del Agua y a la Legislatura local.

Así mismo, iniciaron este mes de mayo las sesiones de Parlamento Abierto respecto a la Ley de Aguas propuesta por 15 organizaciones civiles y la Comisión de la Agenda 2030 de la LXI Legislatura de Querétaro. El objetivo es contar con una iniciativa, denominada Ley de Agua y Saneamiento del estado de Querétaro que, además, abrogaría a la Ley actual.

Este documento es en sí mismo valioso, ya que conjunta las voces ciudadanas de personas académicas, científicas, activistas, abogadas, ambientalistas además de los 15 colectivos. En este sentido, los temas a tratar serán: Servicios públicos de agua y saneamiento; Salud, saneamiento y contaminación del agua; Tarifas, manejo de recursos y Consejo Ciudadano; y Protección ambiental, tecnologías ecológicas y cultura del agua.

El documento consta de 7 Títulos y 275 artículos y hace énfasis en el Derecho Humano al agua, pero también a la importancia de la participación ciudadana para la toma de decisiones y al reconocimiento de la gestión hídrica regional y democrática. Incluye la creación de una Contraloría Social, terminar con la privatización del agua y la protección de cuencas, acuíferos y zonas de recarga.