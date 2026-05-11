Respetar Calendario Escolar para evitar Rezago Académico: Escuelas Particulares a SEP

El adelanto del fin de curso genera un desajuste imprevisto en la organización de las familias mexicanas y afecta la dinámica laboral de los padres, señalan —

CNEP Escuelas Particulares Alumnos, Padres de Familia y Maestros enfrentan el reto de reestructurar sus dinámicas laborales y de cuidado ante el cierre anticipado del ciclo escolar anunciado por la SEP. (Gerardo González Acosta)

La Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) llamó “respetuosa, pero enérgicamente”, a la Secretaría de Educación Pública (SEP), diálogar para permitir a las escuelas particulares mantener el calendario originalmente pactado.

Ello permitirá respetar el esfuerzo de Alumnos, Maestros y Familias por concluir el ciclo de manera ordenada y satisfactoria, dijo Ana Luisa Domínguez Gazca, presidenta del organismo.

De esta forma, las escuelas de educación privada en México manifestaron “su profunda preocupación e inconformidad por el anuncio del pasado 7 de mayo del titular de la SEP, Mario Delgado, de culminar el ciclo escolar el próximo 5 de junio”.

La dirigente de la CNEP reconoció la facultad de la autoridad educativa para emitir directrices; “sin embargo esta medida impacta de manera directa en la calidad académica y la planeación pedagógica de nuestras instituciones”.

La Propuesta de Escuelas Privadas

La confederación resaltó el compromiso académico de las escuelas privadas.

“Nuestras instituciones operan bajo una planeación curricular rigurosa, un recorte inesperado en los días efectivos de clase compromete el cumplimiento de objetivos de aprendizaje” y la excelencia educativa, afirmó.

Domínguez Garza también ponderó la estabilidad familiar; “el adelanto del fin de curso genera un desajuste imprevisto en la organización de las familias mexicanas, afecta la dinámica laboral de los padres y el resguardo seguro de los estudiantes”.

La dirigente se refirió igualmente la autonomía operativa que regularmente implementan las escuelas privadas.

Dijo que “como instituciones que cumplen estrictamente con la normativa, defendemos el derecho a agotar el tiempo de enseñanza programado para garantizar que ningún contenido quede pendiente, especialmente tras los retos educativos que el país ha enfrentado en años recientes”.

Finalmemnte reitero el compromiso colaborativo de las escuelas particulares con las autoridades, siempre que las decisiones prioricen el derecho de la niñez y juventud a una educación completa y de excelencia.

Respetar Calendario Escolar para evitar Rezago Académico: Escuelas Particulares a SEP