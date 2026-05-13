Los pioneros de la secuenciación rápida de ADN, Premio Princesa de Investigación

Premio. David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer inventaron una nueva tecnología que permite descifrar el genoma a gran escala, de forma más rápida, precisa y barata.

Los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, pioneros en el desarrollo de la tecnología que permite la secuenciación de ADN de forma rápida, precisa, a bajo coste y a gran escala, fueron galardonados este miércoles en España con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026.

Este método, que posibilita que la secuenciación del genoma humano pueda hacerse en un solo día con un coste de menos de mil dólares -para hacerlo en el año 2000 se precisaron diez años y más de mil millones de dólares -, permitió importantes avances en el campo de la biomedicina, ya que se utiliza en el diagnóstico y atención del cáncer, enfermedades raras e infecciosas o pruebas prenatales, y en el de la biología o ecología.

La técnica, presentada en el año 2000 tras una década y media de investigación, también fue decisiva en la lucha frente al covid, puesto que ha permitido identificar nuevas cepas de coronavirus y otros patógenos y posibilitó la creación de múltiples vacunas que se administran en todo el mundo.

La secuenciación de ADN de nueva generación (NGS) se convirtió en el método de secuenciación genética más utilizado en el mundo, revolucionó la investigación en biología celular, biomedicina, medicina forense y ecología, abrió campos de investigación nuevos como el estudio del microbioma humano y dio lugar al primer secuenciador de nueva generación (MiSeq).

Klenerman (Reino Unido, 1959) y Balasubramanian (Chennai, la India, 1966), profesores en la Universidad de Cambridge, inventaron juntos este método y cofundaron a finales del pasado siglo una empresa para que su tecnología estuviese al alcance de todo el mundo, actualmente Solexa-Illumina.

A ella también contribuyó el biofísico Pascal Mayer (Mosela, Francia, 1963), profesor asociado de la Universidad de Estraburgo que ha desarrollado su carrera en empresas privadas y que ideó un método de amplificación superficial del ADN que es clave para la secuenciación rápida del ADN.

El método NGS pasa por dividir el ADN en numerosos fragmentos pequeños que se inmovilizan en la superficie de un chip en la que, tras ser amplificados, son descodificados mediante técnicas de fluorescencia para, posteriormente, ser ensamblados mediante un programa informático capaz de secuenciar miles de millones de fragmentos en paralelo, hasta lograr la secuencia completa.

Inspiración para los jóvenes

La candidatura de los tres impulsores de esta técnica fue propuesta por el bioquímico e inmunólogo estadounidense Philip Louis Felgner, Premio Princesa de Asturias de Investigación en 2021, y se impuso a las otras 55 que optaban a este galardón.

Tras su concesión, Mayer reconoció, en unas declaraciones difundidas por la Fundación Princesa de Asturias, que se siente “profundamente honrado” por un galardón que reconoce una técnica que fue “el resultado de una ciencia impulsada por la curiosidad, el pensamiento multidisciplinario y las destacadas colaboraciones entre instituciones y países”.

“Espero que este premio inspire a las generaciones más jóvenes a seguir explorando las fructíferas intersecciones entre disciplinas científicas y a continuar construyendo un mundo mejor para nuestros hijos y nietos”, afirmó.

Balasubramanian, en una entrevista telefónica con EFE, también dijo sentirse sorprendido y honrado por un premio que supone “un reconocimiento al trabajo realizado por muchas personas” y que pone en valor “la ciencia y las ideas” que se desarrollaron hasta convertirse en una tecnología comercial funcional para que la utilicen los investigadores y médicos.

Tras señalar que dedicó toda su carrera a trabajar en diferentes aspectos del ADN, aseguró que es difícil encontrar una enfermedad que no esté de alguna manera relacionada con él o que no pueda diagnosticarse de manera útil con la secuenciación del genoma, que abre además oportunidades para el desarrollo de nuevas terapias.

Medicina personalizada accesible

La bioquímica y bióloga molecular Erika Pastrana, vicepresidenta de la revista Nature, calificó de “emocionante” la concesión del premio a unas tecnologías que llevan unas dos décadas “haciendo que la secuenciación del ADN se convierta en algo cotidiano, algo accesible, que se puede aplicar a muchísimos campos de investigación”.

Según el acta del jurado, la nueva técnica fue merecedora del premio por haberse convertido “en una herramienta genética de uso cotidiano que ha revolucionado la medicina personalizada” y haber “impulsado el diagnóstico clínico y la investigación en biología, biomedicina, medicina forense y ecología”.

El de Investigación Científica y Técnica fue el tercer premio en fallarse este año, después de que la semana pasada se concediera el de Comunicación y Humanidades a la productora de animación japonesa Studio Ghibli, y la anterior, el de las Artes a la cantante estadounidense Patti Smith.