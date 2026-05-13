Inaugura la UAM Laboratorio Universitario en Ciencia, Tecnología e Innovación Médica en la Unidad Iztapalapa

La primera sede del Laboratorio Universitario en Ciencia, Tecnología e Innovación Médica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM CiTI-Med) fue inaugurada en la Unidad Iztapalapa, en el edificio AI, con el objetivo de fortalecer la investigación biomédica de vanguardia, así como la formación académica de excelencia a nivel licenciatura y posgrado, en medicina y otras disciplinas.
“La puesta en operación del Laboratorio Universitario UAM CiTI-Med busca conjuntar las capacidades de nuestro personal académico de nuestras cinco unidades universitarias con las fortalezas en infraestructura y equipamiento institucional”, señaló el Prof. Dr. Gustavo Pacheco López, Rector General de la UAM. “El objetivo es que este espacio universitario tienda puentes de colaboración y fortalezca nuestra posición al conjuntar capacidades y visión institucional”.
El Rector General de la UAM recalcó que serán ofrecidos a la sociedad la innovación, transferencia tecnológica, así como el servicio clínico, con lo que se busca transformar el conocimiento en bienestar y prosperidad, para lo cual se llevan a cabo alianzas estratégicas con distintos actores públicos y privados.
“Al abrir las puertas del Laboratorio Universitario UAM CiTI-Med nos instalamos en la frontera del conocimiento, pero también de la responsabilidad social”, dijo Pacheco López. “Este laboratorio se abre hoy para construir, con acciones claras desde el presente, el futuro deseable, el acceso para todas y todos al beneficio de la ciencia y la tecnología garantizado en el artículo tercero constitucional”.
Destacó que, desde su fundación, la Unidad Iztapalapa se ha distinguido por su fortaleza en investigación, que desde la Rectoría General de la UAM se continuará apoyando, pero además, acompañada por docencia de excelencia en licenciatura y posgrado con instalaciones de vanguardia tecnológica.
“Nos enorgullecemos de ser la sede de este Laboratorio Universitario de Ciencia, Tecnología e Innovación Médica que fomentará las actividades de docencia e investigación de la Universidad”, expresó por su parte la Dra. Edith Ponce Alquicira, Rectora de la Unidad Iztapalapa. “Hoy es un día de fiesta para esta Unidad y para la UAM porque estamos celebrando un gran evento”.
Nuevo equipo de resonancia magnética nuclear
Como parte del Laboratorio Universitario UAM CiTI-Med se puso en marcha un nuevo equipo de resonancia magnética nuclear de última generación con inteligencia artificial (IA).
El nuevo resonador magnético de 3 Teslas de la marca United Imaging, modelo uMR Omega, es único en México y aprovecha la detección comprimida asistida por IA para realizar escaneos rápidos de todo el cuerpo con la que se pueden generar imágenes en alta resolución y llevar a cabo diagnósticos clínicos más precisos y certeros.
Este equipo se puede utilizar para estudios neurológicos complejos, resonancias funcionales del cerebro, angiografías, estudios de próstata y lesiones osteoarticulares, entre otros. Asimismo, en el Laboratorio se desarrollan dispositivos médicos de frontera como la aplicación de impresión 3D en salud y la prestación de servicios clínicos especializados.
El Dr. Gustavo Pacheco López mencionó que la puesta en operación de este equipo de resonancia magnética de última generación busca complementar la oferta de servicios clínicos en imagenología al oriente de la Ciudad de México, históricamente en desventaja con el resto de la megalópolis.
“Hoy estamos frente al arranque de un equipo que nos permite analizar tejidos y generar información para las ciencias médicas y ciencias de la salud”, agregó la Dra. Edith Ponce Alquicira.
El nuevo resonador magnético es cómodo para el paciente gracias a su orificio ultra ancho de 75 cm de diámetro, lo que permite adaptarse mejor a las condiciones de baja movilidad de algunas personas; además, brinda una experiencia relajante por su efecto de luz estrellada y cuenta con una pantalla instalada en el techo para que el o la paciente pueda observar imágenes panorámicas que ayudan a disminuir el estrés durante los estudios. El amplio acceso facilita la atención a pacientes con obesidad o claustrofobia, además, de que pueden obtenerse imágenes descentradas.
Asimismo, los exámenes completos de alta resolución se obtienen en menos de 100 segundos. El equipo y la adecuación de sus instalaciones tuvieron una inversión de 42 millones de pesos de recursos institucionales.
Servicios de imagenología
Entre los servicios externos de imagenología que brinda el Laboratorio Universitario UAM CiTI-Med se encuentran la resonancia magnética cerebral, para obtener diagnósticos de detección de tumores, accidentes cerebrovasculares, aneurismas y enfermedades neurológicas; de columna, para evaluar discos intervertebrales, médula espinal y nervios, ideal para identificar hernias, lesiones y compresiones; de rodilla, para visualizar ligamentos, meniscos y cartílagos, fundamental para diagnosticar lesiones deportivas y degenerativas; de hombro, estudio especializado en tendones, músculos y articulaciones, útil en casos de desgarros, luxaciones y dolor crónico.
También, se llevan a cabo resonancias de abdomen, mediante el cual se examinan hígado, riñones, páncreas y otros órganos, y se detectan tumores, inflamaciones y anomalías funcionales; resonancia cardiaca, que analiza el corazón y los vasos sanguíneos con gran precisión, útil para enfermedades cardíacas y malformaciones vasculares; próstata, con la que se realiza la exploración detallada de la glándula prostática y tejidos circundantes, esencial para la detección temprana de cáncer de próstata y evaluación de hiperplasia prostática benigna; y, finalmente, la resonancia magnética funcional, que permite observar la actividad cerebral en tiempo real, útil en investigación neurológica, planificación quirúrgica y detección de trastornos cognitivos.
Desde un enfoque multidisciplinario el Laboratorio Universitario UAM CiTI-Med integra ciencia, docencia y práctica clínica, ofreciendo un entorno donde la tecnología se convierte en una herramienta para contribuir al desarrollo de la biomedicina en México y mejorar la calidad de vida de las personas.