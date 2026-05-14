Cenit.ai nombra a Diana Molina como Country Manager en México y acelera su crecimiento en el mercado TaxTech del país

Countrry Manager Diana Molina Especial

Cenit.ai, la empresa de tecnología e inteligencia artificial que está redefiniendo la relación entre las personas y sus impuestos, anunció el nombramiento de Diana Molina como nueva Country Manager para México, consolidando así su apuesta por el país como uno de los mercados clave para el crecimiento de la compañía en América Latina.

La llegada de Diana ocurre en un momento de acelerado crecimiento para la startup. Durante el primer trimestre del año, Cenit.ai registró un crecimiento de 4x mes a mes desde enero, mientras que el 70% de sus usuarios realizan su declaración mensual directamente en la aplicación y el 50% de sus usuarios ya interactúan activamente con el asistente de inteligencia artificial dentro de la plataforma.

“México tiene una de las infraestructuras fiscales más digitalizadas del mundo, pero eso no necesariamente significa que sea fácil de comprender para las personas. Hoy los mexicanos invertimos más de 240 horas al año en preparar, entender y pagar los impuestos. Esto representa una enorme oportunidad para transformar la experiencia con el SAT y ayudar a millones de contribuyentes a pasar de la incertidumbre al control de sus impuestos”, señaló Diana Molina, Country Manager de Cenit.ai en México.

Actualmente, México ocupa el lugar 68 de 71 países en complejidad fiscal, esto hace que los mexicanos tengan que asumir altos montos en servicios contables, tan solo los emprendedores destinan más de 20 mil pesos al año en servicios contables, una carga significativa para pequeños negocios y profesionistas independientes. A esto se suma una disminución de 22% en la matrícula de candidatos a contador público entre 2017 y 2024, anticipando una futura escasez de especialistas fiscales en el país.

En este contexto, Cenit.ai apuesta por fortalecer su operación en México con la incorporación de Diana Molina como Country Manager. Con más de una década de experiencia liderando estrategias de crecimiento, alianzas y expansión de negocios en compañías globales como Stripe y Facebook, Diana llega a Cenit.ai para acelerar la consolidación de la empresa en el mercado mexicano. A lo largo de su trayectoria ha encabezado iniciativas de alianzas, comercio digital y servicios financieros en América Latina, destacándose por impulsar el lanzamiento de nuevos productos y estrategias de expansión global.

“La relación con el SAT no debería sentirse como un castigo ni como una fuente constante de ansiedad. Hoy la inteligencia artificial nos permite traducir información compleja en decisiones simples y accionables para las personas. En Cenit.ai queremos que los emprendedores, profesionistas independientes y PyMEs puedan enfocarse en crecer, no en entender sus impuestos”, añadió Molina.

Actualmente, Cenit.ai enfoca su crecimiento en personas físicas y pequeños negocios que requieren mayor visibilidad financiera y fiscal en tiempo real. La plataforma se conecta directamente con el SAT para centralizar ingresos, gastos, deducciones y cálculo de impuestos en un solo lugar, eliminando procesos manuales y reduciendo riesgos asociados al manejo inseguro de información fiscal.

Cenit.ai apuesta por una contabilidad predictiva que permita a los usuarios anticipar cuánto deberán pagar de impuestos y tomar mejores decisiones de negocio durante el mes, en lugar de reaccionar al cierre.

“Estamos viendo una transformación acelerada en cómo las personas quieren relacionarse con sus impuestos. Los usuarios ya no buscan únicamente cumplir con sus impuestos; buscan entenderlos, anticiparse y tomar mejores decisiones. México tiene el ecosistema ideal para liderar esta evolución en América Latina”, concluyó Molina.

Cenit.ai llegó oficialmente a México en 2026 con el objetivo de cerrar la brecha entre la digitalización fiscal y la experiencia de los contribuyentes.

Acerca de Cenit:

Cenit está construyendo la próxima generación de plataformas de gestión fiscal y financiera para PyMEs en América Latina. Fundada en 2025, el app combina inteligencia artificial, encriptación de datos, diseño centrado en los usuarios y un desarrollo específico para la gestión de impuestos ante el SAT, para transformar procesos burocráticos en trámites sencillos, fáciles de entender y de ejecutar desde el celular. Cenit está disponible para descarga en App Store (iOS) y Google Play (Android). La aplicación ofrece 30 días de prueba gratuita.