Xonequi, de la biología a la gastronomía

Planta Platillo Xonequi. (Autores del artículo.)

¿Qué es el xonequi?

En biología, el xonequi lleva por nombre científico Ipomoea dumosa y es considerada una planta trepadora, a la cual se le conoce comúnmente como soyoquelite, soyo o chonequi , sus hojas tienen forma de corazón, y sus flores son acampanadas, de color rosa o morado. Este tipo de quelite (del náhuatl “quillitl” que significa hierba comestible) puede encontrarse cerca de sembradíos de café en forma de enredadera, en zonas con clima fresco y húmedo. A pesar de estar distribuida en gran parte de México, su uso comestible se ha reportado solo en los estados de Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, donde es comercializada en mercados locales, así mismo, es frecuente encontrarla a orilla del camino, en zonas bien iluminadas del pueblo mágico de Xico, Veracruz, donde tradicionalmente se prepara en un delicioso platillo que lleva el mismo nombre. Este platillo, es una deliciosa mezcla de caldo de frijoles, hojas de xonequi, bolitas de masa de maíz, manteca y sal. Las hojas de este quelite brindan un sabor diferente a los frijoles (tal como lo harían las hojas de epazote o el acuyo) aportando un sabor ligeramente amargo y una consistencia más espesa al caldo. Este guiso se consume de manera cotidiana en la dieta de las familias xiqueñas, e incluso forma parte del menú diario de restaurantes céntricos, sobre todo a la hora del desayuno o el almuerzo.

La receta de la abuela

La preparación de esta vianda en la región consiste en poner a cocer frijoles negros durante una hora, posteriormente se agregan las hojas de xonequi previamente lavadas. Se hacen bolitas de masa de maíz con manteca o chicharrón tostado y se agregan a los frijoles, dejándolas cocer por veinte minutos más, para que el caldo adquiera el sabor del quelite. Se puede sazonar con salsa de chile seco molido con ajo y sal al gusto. Algunas personas en vez de bolitas le dan forma a la masa de pequeñas cazuelas, hundiendo la parte central. El xonequi también se puede usar para preparar huevo o utilizarse como sazonador de carnes con un sabor suave con el pollo o el pescado.

Aporte a la dieta

En el campo de la biología, se han llevado a cabo diversos estudios sobre sistemática, taxonomía, etnobiología y perfil químico nutricional, entre otros de Ipomoea dumosa. Algunos estudios recientes muestran que esta planta tiene un alto contenido proteico, incluso mayor al de otros quelites como la verdolaga. Así mismo, presenta altos valores de hierro, zinc y calcio, comparado con otras plantas que podemos encontrar en el supermercado como la espinaca. El contenido de éstos y otros minerales presentes en el xonequi, son esenciales para el organismo (activan o estimula al sistema inmune, regulan la presión arterial e intervienen en la formación de glóbulos rojos), por lo que este quelite podría ser considerado un excelente suplemento alimenticio de origen natural.

Aunado a lo anterior, al igual que otros quelites, el xonequi tiene un alto contenido de fibra, por lo que incluir este tipo de hierbas en nuestras comidas puede contribuir a mantener un peso saludable, un adecuado nivel de azúcar en sangre y bajar el colesterol, por lo que su uso en la dieta podría ser benéfico para personas con diabetes o sobrepeso.

¿Aún más beneficios?

Algunos estudios, mencionan que el xonequi ha sido utilizado por diferentes comunidades étnicas en México, no solo como condimento o alimento, si no por sus propiedades medicinales, ya que se emplea para tratar las afecciones del puerperio (periodo postparto) y promover en las mujeres la lactancia mediante su uso en infusiones o guisos. Por otra parte, se ha reportado que plantas del género Ipomoea presentan compuestos que tienen actividad biológica como alcaloides, fenoles y glicolípidos, los cuales ayudan a combatir cierto tipo de bacterias, en procesos inflamatorios e incluso contra el cáncer. El uso tradicional de este género de plantas es tan extenso que va desde repelente de mosquitos y aumentar la producción de leche en las cabras en México, hasta tratamiento del SIDA en Tailandia y de la sífilis en África.

Dadas todas sus propiedades, el xonequi no solo es útil para los seres humanos, también, se ha evaluado su uso e implementación en la dieta de animales de pastoreo como ovejas y cabras, ya que esta planta aporta más energía que los cereales convencionales. Otro punto a favor de esta hierba es su facilidad para crecer a pesar de que las condiciones climáticas sean adversas, generando una disponibilidad durante todo el año.

En resumen, el uso de quelites y de plantas comestibles poco convencionales puede tener un gran beneficio para nuestra salud, preservando al mismo tiempo las tradiciones gastronómicas de la región. Sin duda el xonequi es una planta deliciosa y nutritiva que vale la pena conocer y estudiar.

Agradecemos el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) por las becas de posdoctorado otorgadas y al Proyecto FORDECYT-PRONACES 263959.