China logra la primera clonación de cabras lecheras

Clonación de cabras lecheras

Científicos de china lograron clonar con éxito un lote de seis cabra lecheras, lo que supone la primera clonación en serie de este tipo de animales en el país asiático, así lo informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

El grupo de cabras clonadas está compuesto por cuatro machos y dos hembras, los cuales fueron obtenidos a partir de ejemplares de la raza Saanen, reconocida por su capacidad de producción de leche.

Mediante la optimización de técnicas de clonación de células somáticas y la transferencia de embriones, los especialistas buscan acortar drásticamente los ciclos de la cría tradicional. Con esto, se espera asegurar una mayor productividad para la industria láctea nacional y solucionar desafíos crónicos del sector, tales como la lenta propagación de ejemplares de élite y los largos intervalos generacionales.

El proyecto se llevó a cabo en la provincia de Shaanxi, en el noroeste de China y fue liderado por un equipo de investigadores de la Universidad Agrícola y Forestal del Noroeste.