Boletos para Pumas vs Cruz Azul: horario de preventa para la final en el Estadio Olímpico Universitario (UNAM Global)

Pumas y Cruz Azul disputarán la final del Clausura 2026 de la Liga MX este domingo 24 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Ante la alta demanda de aficionados, el club universitario anunció la preventa oficial de boletos para el partido que definirá al nuevo campeón del futbol mexicano en CU.

La preventa exclusiva para clientes de Banco Mifel será este martes 19 de mayo. Aquí te contamos a qué hora inicia la venta, cuánto costarán las entradas y cómo podrás comprar tus boletos para la final en Ciudad Universitaria antes de que se agoten.

Boletos para Pumas vs Cruz Azul: horario de preventa para la final en el Estadio Olímpico Universitario

De acuerdo con lo anunciado en la cuenta oficial de X de Pumas, este martes 19 de mayo se realizará la preventa exclusiva para clientes que cuenten con una cuenta en Mifel, banco oficial del club universitario.

La preventa de boletos para la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul iniciará a las 10:00 horas y concluirá a las 23:00 horas (tiempo del centro de México). La venta se realizará a través de Ticketmaster.

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Mañana inicia la preventa exclusiva Mifel para la Final de Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario. 🏟️



Es momento de mostrar nuestra fuerza, hacer pesar nuestra casa y escribir una nueva página en nuestra historia.



¡Asegura tu lugar y juguemos… pic.twitter.com/bswXaBSKNz — PUMAS (@PumasMX) May 19, 2026

¿Cómo comprar boletos para la final de Pumas vs Cruz Azul en el Olímpico Universitario?

La preventa exclusiva de boletos para la final de vuelta de la Liga MX entre Club Universidad Nacional y Cruz Azul se realizará únicamente mediante Ticketmaster.

Con el objetivo de evitar fraudes y duplicación de boletos, las autoridades capitalinas recomiendan evitar adquirir entradas por medios externos a la boletera oficial.

Este martes 19 de mayo serán los tarjetahabientes de Banco Mifel quienes tendrán acceso preferencial a la preventa exclusiva de boletos para la gran final del fútbol mexicano y, de acuerdo con Ámbito, “una vez concluida la ventana de preventa para socios comerciales, la plataforma abrirá remanente de localidades para el público en general”.

Por ello, para comprar de manera anticipada tus boletos para la final de la Liga MX en CU deberás contar con una cuenta en Banca Mifel.

Recomendaciones de Mifel para la preventa del Pumas vs Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario

Banca Mifel, patrocinador y banco oficial de Pumas, compartió recomendaciones para sus tarjetahabientes rumbo a la preventa exclusiva de este martes para los boletos de la final de la Liga MX.

Mifel recomienda a los usuarios consultar de manera anticipada el código CVC, el cual tendrá una duración de cinco horas, por lo que deberás revisarlo antes de las 10:00 AM.

Además, la institución bancaria compartió un video donde explica cómo consultar tu número de tarjeta, fecha de expiración y CVC, información fundamental para adquirir tus boletos de manera anticipada.

¡Prepárate para la preventa!



Anticipa la consulta de tu CVC, que tendrá una duración de 5 horas. Consúltalo desde antes de las 10:00 am.



Para que puedas consultar tu número de tarjeta, fecha de expiración y CVC. Descubre cómo en el siguiente video 👀 pic.twitter.com/N7uu7JZ628 — Banca Mifel (@BancaMifel) May 19, 2026

En caso de no contar con tu tarjeta física Mifel, puedes pagar con tu tarjeta virtual creando una cuenta en la página oficial de Mifel, donde deberás acceder al código QR, escanearlo con tu celular en caso de realizar el proceso por computadora y completar el registro, que tiene una duración de menos de cinco minutos, Según la página oficial del banco de Pumas.

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Si no tienes la Tarjeta Física, paga con tu Tarjeta Virtual Mifel desde la app. 📲 pic.twitter.com/JUsuZ3qBdS — Banca Mifel (@BancaMifel) May 19, 2026

Al leer el código QR con tu dispositivo móvil, este te llevará a la app oficial de Mifel, donde para realizar el registro deberás:

Ingresa tu número celular

Da clic en “He leído y acepto aviso de privacidad”

Da clic en continuar

De manera inmediata recibirás un código por SMS o vía WhatsApp al número ingresado, el cual deberás capturar y esperar a que la plataforma cargue.

Sin embargo, cabe destacar que, de acuerdo con reportes de usuarios, este proceso puede ser tardado o incluso no concluir debido a la demanda de registros de aficionados que buscan aprovechar la preventa oficial, por lo que se recomienda paciencia o intentarlo en horarios con menor tráfico.

Precio de los boletos del Pumas vs Cruz Azul en el Olímpico Universitario

El costo de los boletos para la final de vuelta de la Liga MX oscila entre los 313 y los 1,153 pesos, de acuerdo con Eje Central. Sin embargo, estos precios no consideran los cargos por servicio de Ticketmaster, por lo que podrían presentar ligeras variaciones.

A continuación, los precios oficiales compartidos por la directiva de Pumas para el partido en el Estadio Olímpico Universitario:

Cabecera Norte: 313 pesos

Cabecera Sur: 504 pesos

Pebetero: 516 pesos

Planta Baja General: 622 pesos

Palomar General: 707 pesos

Palomar Goya: 781 pesos

Palco 21 en adelante: 1,153 pesos

¿Cuándo inicia la venta general de boletos para el Pumas vs Cruz Azul?

Si no cuentas con la membresía del banco oficial de Pumas, podrás adquirir tus entradas a partir del miércoles 20 de mayo.

De acuerdo con Ticketmaster, la venta general de boletos para la final de vuelta de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario iniciará el miércoles 20 de mayo de 2026 a las 10:00 AM (tiempo del centro de México) y concluirá el domingo 24 de mayo a las 19:00 horas.

No obstante, la boletera oficial de la final del futbol mexicano señala que la disponibilidad de boletos puede variar dependiendo del evento y, debido a que esta final contará con preventa previa, la disponibilidad para venta general podría ser limitada.

Recomendaciones de Ticketmaster para la venta de boletos de la final de la Liga MX

Antes de adquirir tus entradas, se recomienda crear previamente una cuenta de Ticketmaster o ingresar y verificar que tu correo electrónico, teléfono y datos de pago estén actualizados.

También se recomienda configurar recordatorios para las ventas referidas y entrar al menos 15 minutos antes para estar listo para comprar.

Además, Ticketmaster aconseja desactivar cualquier VPN, retransmisión privada o extensiones del navegador que oculten tu dirección IP y puedan hacerte parecer un bot.