Conoce la historia del Laboratorio de Nutrición Acuícola del Cibnor

Imagen. Eclosión de camarón. (Ernesto Goytortúa)

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste le invitan a escuchar el Podcast “Sonobiópolis” con la participación del Dr. Ernesto Goytortúa Bores, técnico del Cibnor con el tema: “Historia del Laboratorio de Nutrición Acuícola del Cibnor.”

En este episodio de Sonobiópolis, el técnico del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Ernesto Goytortúa, nos platica parte de la historia de los inicios del Laboratorio de Nutrición Acuícola, sus tareas han sido sustanciales en la investigación del centro. Es un trabajo que debe ser reconocido como acompañamiento sustancial para las y los científicos.

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad. Es el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación.

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