Canal Once informa que realizará transmisiones por el derecho a las audiencias

Canal El logo de la televisora.

Canal Once dirigió un comunicado en el que informa a la comunidad politécnica, a la audiencia y a la opinión pública: Como es de conocimiento público, desde el jueves 21 de mayo un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional permanece en las instalaciones de Canal Once, con demandas ajenas a las atribuciones de esta emisora.

Derivado de estos hechos, y debido a que las y los estudiantes han impedido el ingreso a las instalaciones al personal técnico, operativo, administrativo y de producción, existe una imposibilidad material para dar continuidad regular a las transmisiones, por lo que la programación tuvo modificaciones desde el lunes 25 de mayo.

Añadió que “esta institución es consecuente con el derecho a la libre manifestación y al mismo tiempo tiene el compromiso de velar por los derechos de las audiencias. Es importante señalar que hemos escuchado de manera atenta y empática las demandas de las y los estudiantes, y decidimos abrir espacios dentro de la programación para la difusión de sus mensajes los días 16 de abril y 22 de mayo”.

Sobre el incidente ocurrido en la toma de las instalaciones por parte de los estudiantes la televisora informa que “se inició una investigación interna el mismo día de los hechos, con la finalidad de determinar si se dio cumplimiento a la instrucción dada a las y los colaboradores de esta emisora por parte de la Dirección General, en la que se solicitó explícitamente no confrontar a la comunidad estudiantil. Hasta el momento, han sido suspendidos provisionalmente tres prestadores de servicios. Esta medida administrativa prevalecerá hasta que las instancias competentes internas y externas resuelvan lo conducente”.

Canal Once “reconoce que es parte de la vida cotidiana de millones de familias a través de la pantalla, por lo que resulta fundamental garantizar la continuidad de las transmisiones. El ejercicio de la libertad de expresión y manifestación debe coexistir armónicamente con el derecho a la información.

Por ello, durante este periodo continuaremos generando y difundiendo contenidos educativos, culturales, deportivos e informativos diariamente a través de nuestras redes sociales y plataformas digitales.

Seguimos trabajando por garantizar el acceso del pueblo de México a la información, así como por el fortalecimiento de los medios públicos como espacios de pluralidad, servicio y construcción democrática”.

Finalmente agradeció “a la audiencia del Canal Once su comprensión ante esta situación excepcional”.