Luis Herrera Estrella es seleccionado como nuevo miembro de la Royal Society, la academia de ciencias más antigua del mundo

Investigador destacado Luis Herrera Estrella es Premio Crónica 2013. (Cinvestav)

Pionero en el campo de la ingeniería genética de plantas, genómica vegetal y la tolerancia al estrés en los cultivos, Luis Rafael Herrera Estrella, investigador Emérito del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), fue elegido miembro de la Royal Society del Reino Unido.

Bajo el criterio principal de excelencia científica y contribución sustancial al avance del conocimiento, 109 candidatos y candidatas de todo el mundo disputaron un proceso de selección altamente competitivo, donde 90 se integraron como nuevos miembros. Esta designación es el reconocimiento a su trabajo y contribución al campo de la biotecnología vegetal.

“Es un profundo honor haber sido elegido para formar parte de una academia tan prestigiosa, especialmente por un trabajo realizado en gran medida en México, donde las condiciones para hacer ciencia suelen ser desafiantes, respecto a Europa y Estados Unidos”, comentó Herrera Estrella.

En ese sentido, Luis José Delaye Arredondo, director de laUnidad de Genómica Avanzada del Cinvestav (UGA), destacó que el reciente nombramiento de Herrera Estrella es un justo reconocimiento a su brillante trayectoria y contribución científica; al mismo tiempo, es un testimonio de la alta capacidad del Cinvestav y el país para generar conocimiento de vanguardia que impacte positivamente en la sociedad.

El investigador fundador del Departamento de Ingeniería Genética de Plantas de la Unidad Irapuato del Cinvestav y exdirector de la misma, es experto en las redes reguladoras que controlan los mecanismos de tolerancia al estrés abiótico en las plantas, en particular la sequía, la desecación y la deficiencia de nutrientes.

Herrera Estrella realizó estudios pioneros sobre los mecanismos de regulación génica en plantas, demostrando que la regulación transcripcional de los genes vegetales reside en su región promotora. Además, identificó los primeros elementos potenciadores y silenciadores de la transcripción en sistemas vegetales.

Junto con su grupo de trabajo logró secuenciar por primera vez el genoma completo del aguacate, aportando información valiosa sobre la ramificación evolutiva de algunas de las primeras plantas con flores.

También estudió los mecanismos moleculares de acción de toxinas producidas por bacterias patógenas de plantas y logró desarrollar plantas resistentes a la toxina producida por uno de los patógenos que causan mayores pérdidas en el cultivo del frijol.

En colaboración con colegas del Cinvestav, lanzó un programa para fomentar el desarrollo de la genómica en México, lo que desencadenó en la creación, en 2004, del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio), entidad que se ha consolidado como uno de los centros más destacados en genómica de América Latina.

Actualmente, Luis Herrera Estrella lidera el Laboratorio de Fisiología e Ingeniería Metabólica de Plantas en la UGA, donde estudia el algodón y plantas que toleran la desecación y resucitan cuando son rehidratadas, así como su secuenciación genómica para detectar variaciones genéticas útiles.

Su destacada labor ha sido distinguida con múltiples reconocimientos, entre ellos, el Premio Nacional de Ciencias, la medalla de oro por la World Intellectual Property Organization, fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes en biotecnología por la revista Scientific American y es miembro de la National Academy of Science, y la European Molecular Biology Organization.

Ha publicado 230 artículos científicos en revistas de alto impacto, los cuales han sido citados más de 32 mil veces. Además, registró nueve patentes y fundó la empresa StelaGenomics, dedicada al desarrollo de cultivos genéticamente modificados diseñados para disminuir el uso de fertilizantes y agroquímicos en la agricultura.

La influencia de Herrera Estrella trasciende los límites nacionales, ya que su tecnología para la producción de cultivos transgénicos se utiliza actualmente para la obtención de semillas que son sembradas anualmente en más de 218 millones de hectáreas en 31 países del mundo.

La Royal Society, fundada en 1660, funge como la academia de ciencias más antigua en existencia, cuyo propósito fundamental es reconocer, promover y apoyar la excelencia científica, así como alentar su desarrollo en beneficio de la humanidad. Entre sus miembros destacan algunas de las personalidades más relevantes de la historia de la ciencia, incluyendo figuras históricas como Stephen Hawking, Isaac Newton, Charles Darwin y Albert Einstein.

Por ello, para Alberto Sánchez Hernández, director general del Cinvestav, este reconocimiento no solo confirma el nivel de excelencia de la investigación hecha en la institución y eleva la reputación internacional del Centro, sino que cumple un propósito aún mayor: inspirar a las y los jóvenes científicos de México. “El legado de Herrera Estrella nos demuestra que la ciencia transformadora no tiene fronteras y puede surgir desde cualquier lugar donde exista la curiosidad, la creatividad y la determinación”.