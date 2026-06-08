Nace Gigante Académico en CDMX; UNAM, IPN, UAM y Cinvestav crean Alianza Universitaria

Impactará 648 mil estudiantes de 301 programas de licenciatura, con 81.2 MMDP de presupuesto; compromiso para transformar investigación avanzada en bienestar social —

Alianza Educación Superior CDMX Al amparo del nuevo Consorcio de la CDMX, las cuatro grandes casas de estudio públicas abrirán de forma coordinada sus laboratorios de alta especialidad, bibliotecas y plataformas digitales. (Gerardo González Acosta)

Para consolidar a la capital del país como un epicentro global del conocimiento y la innovación científicacon enfoque humanista, fue creada este lunes la Alianza Universitaria de la Ciudad de México.

Se trata de un ambicioso e inédito esfuerzo colaborativo, entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el Instituto Politécnico Nacional (IPN); el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), y la Universidad Autónoma de México (UAM), principales casas públicas de estudio superior e investigación en México.

La Alianza fue rubricada en el Centro Cultural Casa del Tiempo, de la UAM, por los titulares de las cuatro Instituciones de Educación Superior (IES).

El rector de la UAM y anfitrión del evento, Gustavo Pacheco López, explicó que la Alianza avanzará sobre seis ejes, catalogados como estratégicos de transformación.

Inédita Unión Universitaria

Dijo que a través de estos, las instituciones compartirán infraestructura, fomentarán la movilidad académicay resolverán desafíos críticos como la crisis climática y la desigualdad social.

Afirmó que la inédita unión representa una fuerza académica masiva de IES que “supera a consorcios internacionales” y se alinea con los planes de desarrollo nacional para garantizar la soberanía tecnológica.

“El acuerdo formaliza un compromiso para transformar la investigación avanzada en bienestar social y políticas públicas efectivas para todo el país.”, señaló.

Añadió que la CDMX y su zona metropolitana aglutinan la cifra más alta de personal docente, universitario y científico dedicado a la investigación.

Músculo Financiero y Académico del Consorcio

Durante la presentación de la Alianza Universitaria de la Ciudad de México indicó que las cuatro IES de esta alianza cuentan con 72 mil personas que integran el personal académico, de los cuales 10 mil 404 son integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

Luego, el rector Gustavo Pacheco López aportó el dato financiero más relevante al revelar que la oferta conjunta de las cuatro instituciones (UNAM, IPN, Cinvestav y UAM) cuenta con un financiamiento federal anual conjunto que supera los 81 mil millones de pesos.

Esta cifra, equivalente aproximadamente a 4 mil 600 millones de dólares ó 4 mil millones de euros, fue utilizado por el docente para ilustrar la magnitud y potencia del consorcio frente a otros polos científicos globales, como el de Berlín.

“Tenemos 648 mil alumnas y alumnos distribuidos en 301 programas de licenciatura y 390 programas de posgrado; todo con un presupuesto de 81.2 mil millones de pesos (4.6 mil millones de dólares) en el reciente periodo” detalló.

El rector Pacheco López señaló que con la Alianza, las instituciones avanzan con bases y acciones específicas que les permiten aprovechar de manera coordinada sus capacidades y recursos académicos, científicos, tecnológicos y administrativo.

Seis Pilares para Excelencia y Movilidad Social

Alianza Educación Superior UAM El rector general de la UAM, Gustavo Pacheco López, detalla el impacto del fondo federal de 81.2 mil millones de pesos operado por la Alianza, cuyo fin es transformar la investigación avanzada en prosperidad para las familias mexicanas. (UAM)

Al abordar la media docena de ejes estratégicos, señaló que la Alianza se propuso establecerlos para consolidar a la CDMX como un nodo global de investigación y conocimiento.

El primero de ellos se refiere al fortalecimiento de la formación académica, para mejorar la preparación del alumnado mediante esquemas de corresponsabilidad académica, fomento a la movilidad, el servicio social y las prácticas profesionales conjuntas de promoción a la excelencia en licenciatura y posgrado.

El segundo eje señala el intercambio de personal académico para impulsar la creación de colaboratorios, consorcios y redes temáticas interinstitucionales, además de promover estancias de investigación y el desarrollo de publicaciones científicas conjuntas.

El tercer pilar de transformación menciona la infraestructura compartida para facilitar el acceso y uso de la “vasta infraestructura de las cuatro instituciones, abriendo bibliotecas, laboratorios, centros deportivos y plataformas digitales a todos los integrantes de las comunidades que conforman la alianza”.

Las plataformas de integración para la resolución de problemas es el cuarto eje revelado por el rector de la UAM, para diseñar iniciativas orientadas a resolver problemáticas a escala local, nacional e internacional, con eñl apoyo de convocatorias y proyectos conjuntos.

Enseguida se refirió al quinto eje, la educación continua coordinada, que ofrecerá conjuntamente programas de formación que incluyen microcredenciales combinadas, diplomados y congresos que garanticen el acceso universal al conocimiento.

Finalmente la asesoría y servicios especializados como el sexto eje que brindarán apoyo técnico, asesorías y servicios académicos del más alto nivel para contribuir directamente al desarrollo y bienestar de México.

El rector Pacheco López afirmó finalmente que “estos objetivos están alineados con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, con el fin de convertir la capacidad científica en un impacto social real y prosperidad para la nación”.

Ninguna Universidad puede Sola

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, resaltó que el auténtico potencial de la Educación Superior pública se manifiesta cuando los recursos institucionales se integran en favor de objetivos compartidos que incentiven la movilidad social y contribuyan a disminuir las desigualdades históricas del país.

Añadió que durante el ciclo 2024-2025 el Sistema Educativo Nacional de nivel superior atendió a más de 6.5 millones de alumnos, y advirtió que ninguna universidad u organismo público puede afrontar de manera aislada la complejidad de las problemáticas urbanas, sociales y tecnológicas actuales.

En este sentido, afirmó que “para la UNAM, la autonomía universitaria adquiere su significado más profundo al permitir establecer sinergias con otras entidades para investigar con rigor, enseñar con conciencia social y servir con mayor solidez y legitimidad a la sociedad mexicana”.

Presupuesto Digno, Porvenir Juvenil

Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, resaltó que el incremento en la matrícula estudiantil debe ser correspondido obligatoriamente con un fortalecimiento del presupuesto.

Señaló que esto es vital para “garantizar un cuidado digno de las plantillas docentes, cerrar brechas salariales y asegurar que la educación no se convierta en una expectativa frustrada para los jóvenes”.

Alberto Sánchez Hernández, director general del Cinvestav, enfocó su mensaje en la eficiencia de los recursos, proponiendo romper los muros institucionales para facilitar el acceso compartido a infraestructura costosa como laboratorios, bibliotecas y plataformas digitales, optimizando así el potencial de las instituciones aliadas.

En la presentación de la Alianza Universitaria de la Ciudad de México también pronunciaron discursos Violeta Vázquez Rojas y Pedro Moctezuma Barragán, subsecretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, y secretario de SECTEI de la CDMX, respectivamente.

Becas de Movilidad Nacional e Internacional

Alianza educación superior El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, destaca el valor de las sinergias interinstitucionales frente a los desafíos urbanos del siglo XXI, reafirmando el compromiso ético de la universidad pública con la movilidad social. (UNAM)

En representación de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Vázquez Rojas, calificó la Alianza como un “momento histórico para articular las capacidades académicas y científicas en favor de un futuro más justo y sostenible”.

Durante su mensaje puso a disposición información sobre convocatorias estratégicas, reanudación de lasbecas de movilidad nacional e internacional para 2025 y la apertura de 200 nuevas plazas de investigación en centros públicos bajo condiciones laborales dignas.

Anunció apoyos para tutores en áreas de vanguardia como Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, el fortalecimiento de revistas de acceso abierto y el programa "Cátedras de la diáspora mexicana“, que otorgará apoyos de hasta 45 mil pesos para vincular a investigadores en el extranjero con instituciones nacionales.

El programa "Cátedras de la diáspora mexicana" es una iniciativa recientemente lanzada por la presidenta Claudia Sheinbaum con el objetivo de vincular a la comunidad de investigadores e investigadoras mexicanos que residen en el extranjero con el desarrollo científico y humanístico del país

Por su parte Moctezuma Barragán, titular de la SECTEI y representante de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, dijo que “la administración capitalina asume la corresponsabilidad de esta alianza, la cual marcará un antes y un después en la vida científica de la Cuenca de México”.

Añadió que el esfuerzo tiene “raíces profundas que van desde el milenario Toltecayot hasta los retos del siglo XXI, buscando siempre un México soberano y armonioso”.

Finalmente resaltó que el propósito central para los próximos años será tender puentes entre la ciencia y las necesidades de las comunidades y el entorno ambiental, para “consolidar a la Ciudad de México como un referente de libertad, salud y justicia social”.

Esta unión de voluntades es un cambio de paradigma en la Educación Superior pública nacional que empula la histórica y cultural competencia institucional hacia un capital colectivo de alcance internacional.

Con la voluntad de las autoridades universitarias para derribar las barreras burocráticas y compartir laboratorios, bibliotecas y saberes, la UNAM, el IPN, el Cinvestav y la UAM demuestran que la verdadera fortaleza del conocimiento reside en su capacidad de diálogo y generosidad institucional.

Este paso innovador proyecta a la CDMX como un referente global de colaboración y evolución, comparable con las grandes metrópolis del mundo; también siembra confianza para que la ciencia y humanidades continuen como un patrimonio compartido para solución de las necesidades más apremiantes de los estudiantes.

Nace Gigante Académico en CDMX; UNAM, IPN, UAM y Cinvestav crean Alianza Universitaria