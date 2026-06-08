XXI Día Nacional de los Jardines Botánicos en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero del INECOL

Inecol. La celebración reafirma que los jardines botánicos no son solo sitios de contemplación, sino foros con vida y acción, donde se tejen alianzas entre ciencia.

Desde 2005, México lleva a cabo la celebración del Día Nacional de los Jardines Botánicos, una iniciativa de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos (AMJB) ), inspirado en campañas internacionales de Botanic Gardens Conservation International (BGCI), con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de conservar la flora nativa y promover la educación ambiental. Desde el año 2000, BGCI, que agrupa a más de 900 jardines, ha impulsado celebraciones similares en más de 120 países.

A diferencia de otras celebraciones ambientales con fecha fija, el Día Nacional de los Jardines Botánicos se distingue porque cada jardín botánico de nuestro país ha elegido la fecha que mejor le conviene, de acuerdo con las condiciones climáticas y sociales de su región. Será el próximo sábado 13 de junio cuando tenga logar este gustado evento, a partir de las 10 horas.

En su 21ª edición (2026), el lema elegido es “Jardines botánicos, aliados en la conservación de la biodiversidad y saberes comunitarios”, para reafirmar el papel de los jardines botánicos como aliados estratégicos en la conservación de especies y en hacer evidentes y reconocibles los conocimientos tradicionales que han permanecido oculto, incluso ignorados, pero que enriquecen nuestra identidad biocultural. Este día es también una invitación a reconocer la diversidad de voces que convergen en los jardines: investigadores, estudiantes, comunidades locales y visitantes que encuentran en ellos un espacio para aprender, dialogar y construir un futuro más sostenible.

La celebración reafirma que los jardines botánicos no son solo sitios de contemplación, sino foros con vida y acción, donde se tejen alianzas entre ciencia, cultura y sociedad, esenciales para enfrentar los retos de la crisis ambiental global. Particularmente este año, la celebración se enmarca en la iniciativa estratégica “Basura Cero Estratégico”, cuyo lema es: “La basura nace de la revoltura. Separa tus residuos.” Se trata de una propuesta socioambiental enfocada en la gestión integral de residuos sólidos urbanos, que busca impulsar la transición hacia una economía circular en instituciones educativas, gubernamentales y espacios naturales. La estrategia promueve la separación, reducción y valorización de desechos, convirtiéndose en un ejemplo de cómo los jardines botánicos pueden ser motores de cambio hacia la sostenibilidad.

Nos complace anunciar que la edición 2026 del Día Nacional de los Jardines Botánicos antecede a la conmemoración del 50° aniversario del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, que tendrá lugar en 2027, un hito que subraya la trayectoria y el liderazgo de este espacio en la conservación y la educación ambiental en México.

Estamos preparando un programa de actividades como visitas guiadas temáticas, talleres, exposiciones y juegos para el público visitante, con temas y tópicos que estamos seguros resultarán del mayor interés.