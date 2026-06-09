Secihti fortalece monitoreo de huracanes en el Pacífico con el proyecto Apixqui

Monitoreo. La imagen de un hurcán en el Oceáno Pacífico.

Ante la presencia de la tormenta tropical Boris en el océano Pacífico, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) dio a conocer que con el proyecto Apixqui: Sistema Interinstitucional de Monitoreo Metoceánico y Alerta Temprana de Eventos Extremos, inició el monitoreo, análisis y generación de información estratégica para la protección de la población.

“El proyecto Apixqui, cuyo significado es vigilante del agua en náhuatl, se encuentra monitoreando el océano Pacífico”, explicaron los científicos de Apixqui.

La colaboración interinstitucional, a través de Apixqui es impulsada por la Secihti entre los Centros Públicos de Investigación, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Servicio Meteorológico Nacional y la Secretaría de Marina, permite fortalecer las observaciones sobre las condiciones del océano Pacífico mediante una red de planeadores submarinos (gliders), boyas costeras y boyas metoceánicas que se están desplegando en el Pacífico a fin de registrar datos oceánicos y atmosféricos, con transmisión en tiempo real a los sistemas meteorológicos nacionales e internacionales (Organización Meteorológica Mundial).

Los equipos técnicos en tierra emplearán esta información para la actualización e implementación de diferentes modelos numéricos oceánicos y meteorológicos que a su vez hacen posible mejorar las capacidades para la simulación y el pronóstico de estos fenómenos.

En este grupo, coordinado por la Secihti, participan el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE) y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC), y el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Secretaría de Marina (SEMAR), y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), lo que asegura la vinculación entre el sector académico y el gobierno para fortalecer las capacidades nacionales para el monitoreo y alerta temprana a la población frente a los eventos meteorológicos y oceánicos extremos.

Durante la temporada de huracanes de 2025, se realizaron 4 misiones de gliders en el Pacífico mexicano, Golfo de México y el Caribe, sumando un total de 164 días de toma de datos de forma continua, más de cuatro mil perfiles verticales de salinidad y temperatura y cerca de 5 mil km recorridos.

“La información obtenida a través de estas misiones ha incrementado significativamente la cantidad de observaciones oceanográficas disponibles para el monitoreo de ciclones tropicales. Asimismo, la actualización de modelos meteorológicos ha ampliado el horizonte de pronóstico a siete días y reducido los tiempos de procesamiento”, reportó el grupo.

Entre los avances registrados destacan el uso de inteligencia artificial para generar pronósticos meteorológicos, el desarrollo de modelos acoplados océano-atmósfera y la incorporación de observaciones oceanográficas en modelos numéricos, fortaleciendo la predicción de ciclones tropicales y los sistemas de alerta temprana.

Durante sus operaciones el grupo prevé incrementar el número de estaciones de radiosondeo que permitan obtener información de las condiciones meteorológicas en hasta 30 km de altura, por lo que en los próximos meses se iniciará la construcción de una estación de radiosondeo y se ubicará en una región que permita complementar la información al Servicio Meteorológico Nacional.

De igual manera en Apixqui se trabaja en la integración y actualización de clústeres de alto rendimiento y nodos de procesamiento de datos, así como el fortalecimiento de la infraestructura física y digital de las instituciones.

Además de la infraestructura tecnológica, Apixqui apuesta por la formación de nuevas generaciones de especialistas. El proyecto incorpora a estudiantes, técnicos altamente especializados, investigadoras e investigadores de diversas instituciones, quienes recibirán capacitación en operación de instrumentos oceanográficos, monitoreo ambiental y desarrollo de modelos de pronóstico, fortaleciendo las capacidades regionales para enfrentar los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos.

“Con este proyecto México incrementa sus capacidades para el monitoreo y pronóstico de eventos extremos. Fortalece las capacidades humanas, de infraestructura e institucional, y establece mecanismos de vinculación efectiva, lo que impulsa las bases para un sistema de monitoreo robusto y sostenible a largo plazo”, refirió el grupo Apixqui.

La temporada de huracanes 2026 está en marcha y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este año podrían desarrollarse entre 29 y 36 sistemas tropicales entre los océanos Pacífico y el Atlántico, algunos con potencial de convertirse en huracanes de gran intensidad .