¿Cuándo es el próximo eclipse solar? Fecha de uno de los fenómenos astronómicos más esperados Conoce cuándo será el próximo eclipse solar, dónde y cómo se podrá ver (Pexels)

Se acerca uno de los eventos astronómicos más esperados por miles de personas y aquí te compartimos todos los detalles sobre el próximo eclipse solar 2026.

En 2026, algunas personas podrán ser testigos de un eclipse solar total, el cual es posible cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean, provocando que por algunos minutos el cielo se oscurezca durante el día, como si fuera el amanecer o el anochecer.

¿Cuándo será el próximo eclipse solar? Fecha oficial

De acuerdo con la NASA, el próximo eclipse solar total sucederá el miércoles 12 de agosto de 2026, siendo visible de manera total únicamente en algunos países, mientras que en otros solo se podrá observar un eclipse solar parcial.

¿El eclipse solar de agosto de 2026 será visible en México?

A pesar de la emoción que podría suscitar el poder ver un eclipse solar total en México, el país no será uno de los afortunados en poder presenciarlo.

Sin embargo, aunque esto podría representar una desilusión para algunas personas, aún podrás seguir este fenómeno astronómico en internet con imágenes completamente en vivo.

¿Dónde se podrá ver el eclipse solar del 12 de agosto de 2026?

De acuerdo con lo informado por la NASA, estos son los lugares donde se podrá presenciar el eclipse solar total de este próximo 12 de agosto:

Groenlandia

Islandia

Norte de Rusia

Océano Atlántico

España

Un pequeño rincón de Portugal

Mientras que muchos lugares del hemisferio norte, incluyendo el norte de Estados Unidos (desde Alaska hasta Carolina del Norte), la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África tendrán un eclipse solar parcial.

¿Cómo ver el eclipse solar en vivo desde México por internet?

Podrás seguir las transmisiones en vivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto a través de sitios especializados como la NASA, la cual suele transmitir estos eventos en su canal de YouTube.