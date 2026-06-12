El INAOE arranca actividades hacia el 2029: Año Internacional de la Concienciación sobre Asteroides y la Defensa Planetaria

Inaoe La siguiente actividad programada es el Día del Asteroide que se llevará a cabo el 28 de junio en el Museo de la Evolución.

La Asamblea General de la Naciones Unidas declaró 2029 como el Año Internacional de la Concienciación sobre Asteroides y la Defensa Planetaria (International Year of Asteroid Awareness and Planetary Defence, IYAPD2029) para aprovechar la aproximación del asteroide 99942 Apophis y crear conciencia global sobre el peligro y la importancia de estos cuerpos menores del sistema solar. Es una gran oportunidad para estimular el interés mundial en los asteroides, en particular entre los más jóvenes, tanto en la parte científica, como en la de seguridad del planeta.

Por ello, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, (INAOE), centro público de investigación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, (Secihti), a través de investigadores que integran el grupo de cuerpos menores, inició las actividades rumbo al 2029 con una mesa redonda organizada por el INAOE y la Vicerrectoria de Investigación y Estudios de Posgrado VIEP) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ( BUAP), llevada a cabo el pasado 13 de abril en el auditorio de la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento (DITCo). En esta mesa participaron cinco astrónomos del INAOE y un paleontólogo de la BUAP, quienes compartieron diferentes aspectos de la importancia del estudio de los asteroides.

Cada uno de los participantes aportó información valiosa sobre los asteroides, en particlar sobre Apophis, un asteroide cuya órbita alrededor del Sol periódicamente cruza la órbita de la Tierra y por esa situación se le conoce como NEA (Asteroide Cercano a la Tierra), sin embargo, al ser mayor a 50m de diámetro también se le clasifica como PHA (Asteroide Potencialmente Peligroso).

Apophis se acercará, el 13 de abril de 2029, a 32,000 km de la Tierra, sin peligro de impacto, aunque pasará dentro de la órbita de los satélites de comunicaciones y meteorológicos y será visible a simple vista sobre Europa y África.

Aprovechando el acercamiento de Apophis, durante todo el año de 2029se llevará a cabo una campaña mundial para organizar actividades astronómicas y de divulgación, y el objetivo es que en nuestro país suceda lo mismo.

Cabe destacar que en dos de los telescopios que opera el INAOE, la Cámara Schmidt de Tonantzintla y el telescopio de 2.1 m del Observatorio Astrofísico Guillermo Haro, en Cananea Sonora, desde 2016 se llevan a cabo observaciones fotométricas y espectroscópicas con el objetivo de obtener las características físicas de planetas menores como el propio Apophis.

Los astrónomos participantes (Sergio Camacho, José Guichard, José Ramón Valdés, Jonatan Michimani y Enrique Buendía) hablaron sobre la importancia del descubrimiento y seguimiento de asteroides, remarcando dos puntos: son los remanentes menos evolucionados de la formación del sistema solar, y el estudio de sus propiedades físicas y dinámicas son de una utilidad enorme para el entendimiento del origen, composición y dinámica del sistema solar, y para prevenir un eventual impacto de algún asteroide potencialmente peligroso cuya órbita se cruce con la de la Tierra.

Por su parte, el paleontólogo Carlos Castañeda, mencionó la importancia del impacto de los asteroides en la vida sobre la Tierra. Remarcó que además del asteroide de Chicxulub, que estuvo a punto de acabar con la vida, hace 66 millones de años, ha habido otros dos, uno que cayó hace unos 260 millones de años, y otro, hace 12,900 años.

Además de los investigadores involucrados, hay estudiantes de licenciatura y posgrado que están preparando materiales para llegar a todos los públicos y por diversos medios: página web, infografías, expos, videos, carteles, entre otros, que serán lanzados próximamente.

Los participantes coincidieron en que quienes se dedican a estudiar estos objetos, no pueden dejar pasar este evento único en el milenio, ya que será una ocasión inmejorable para participar en la campaña mundial que se está organizando para crear conciencia sobre el valor científico de los asteroides, pero también acerca de la importancia de sus recursos y el potencial peligro que representan.

Para culminar, mencionaron que las actividades a nivel mundial ya iniciaron, y que desde México ya se están preparando para el 2029. Las actividades próximas se compartirán en las redes de las instituciones involucradas y en una página web dedicada al IYAPD2029.

La siguiente actividad programada es el Día del Asteroide que se llevará a cabo el 28 de junio en el Museo de la Evolución, en la zona de los fuertes, en Puebla capital. Investigadores como los de la mesa redonda mesa y otros más serán los encargados de impartir charlas, además habrá exhibiciones, talleres, telescopios y muchas otras actividades para todas las edades. El horario será de 10 a 18h y la entrada es gratuita.

Para mayor información sobre el grupo de trabajo de la red de alerta del monitoreo de asteroides del INAOE, pueden escribir a los investigadores: Dr. Sergio Camacho, sergio.camacho@inaoep.mx, Dr. José Guichard, jguich@inaoep.mx, Dr. José Ramón Valdés, jvaldes@inaoep.mx, y Dr. Raúl Mújica, rmujica@inaoep.mx