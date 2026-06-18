Hombres sin permiso remunerado ni tiempo libre necesario para cuidar hijos genera altos niveles de ansiedad y depresión

Paternidad. Un bebé observa a su padre mientras ambos pasean en una imagen de archivo. (Alberto Valdés/EFE/Alberto Valdés)

La maternidad es un período bien documentado de vulnerabilidad emocional y psicológica para las madres pero poco estudiado en los padres. Hoy, sendos estudios advierten de que las bajas remuneradas son un factor crítico para proteger la salud mental de los hombres tras el nacimiento del bebé.

El primer estudio, realizado por la Universidad Northwestern y el Hospital Infantil Ann & Robert H. Lurie de Chicago y publicado este jueves en el American Journal of Public Health, advierte de que los padres que no pueden disfrutar de un permiso remunerado o que no pueden tomarse el tiempo libre necesario para cuidar de sus hijos afrontan niveles significativamente más altos de ansiedad y depresión.

Los resultados de la investigación subrayan que la baja por paternidad no es solo un beneficio laboral, sino un problema de salud pública que puede tener un profundo impacto en las familias y los niños.

Por otro lado, un segundo estudio publicado en la misma revista y realizado por investigadores del Instituto Karolinska (Suecia) concluye que una baja por paternidad equilibrada (ni muy corta ni excesivamente larga) favorece el bienestar psicológico de los padres.

Brecha económica e impacto psicológico

Para hacer el primer estudio, el equipo utilizó datos de 4.290 padres primerizos incluidos en la Encuesta de Paternidad de Ohio. Los datos mostraron que el 6,6 % tenía depresión y el 11 % tenía ansiedad.

El 15 % de los padres no disfrutó de un permiso, el 54 % tuvo una baja remunerada, el 22 % una licencia no remunerada, y el 9 % una combinación de licencia remunerada y no remunerada.

Al analizar los resultados, descubrieron que la baja sin sueldo está relacionada con un aumento de la ansiedad: los padres que tomaron una baja sin sueldo tenían un 58 % más de probabilidades de presentar síntomas de ansiedad en comparación con aquellos que tuvieron una baja remunerada.

Además, no tomarse un permiso de ausencia se asoció fuertemente a un mayor riesgo para la salud mental: los padres que manifestaron querer tomarse un permiso pero no lo hicieron tenían más probabilidades de experimentar síntomas tanto de depresión como de ansiedad.

Entre los padres que experimentan síntomas de salud mental, el 75 % adujo motivos financieros para no solicitar la baja parental, de ellos, el 75 % presentaba síntomas depresivos y el 71% síntomas de ansiedad.

“Nuestros resultados demuestran que la licencia remunerada puede ayudar a los nuevos padres en su transición a la paternidad, brindándoles tiempo y recursos para empezar con buen pie”, subraya Craig Garfield, autor principal del estudio y pediatra en el Hospital Lurie.

La magnitud del problema en Estados Unidos se refleja en un estudio previo de Garfield, publicado en 2025, que reveló que en ese país el 64 % de los padres se toman menos de dos semanas de licencia tras el nacimiento de su hijo.

Duración del permiso

Por su parte, la investigación del Instituto Karolinska (Suecia) analizó el efecto de la duración de las bajas sobre la salud mental.

En Suecia, cada progenitor dispone de 90 días de permiso parental intransferibles (unas 13 semanas).

El estudio analizó a 746 padres durante 18 meses (desde que el bebé tenía 9 meses hasta los 27 meses).

Los datos revelaron que los padres que se toman varios meses de baja parental tienen menos riesgo de desarrollar síntomas depresivos durante los primeros años de vida de sus hijos que aquellos que se toman solo un período corto.

Además, los padres que se tomaron entre 14 y 40 semanas de permiso parental tuvieron una probabilidad significativamente menor de presentar síntomas de depresión que aquellos que solo se tomaron hasta cuatro semanas.

Y los padres que se tomaron entre 5 y 13 semanas no mostraron el mismo patrón, al igual que aquellos que se tomaron más de 40 semanas, en comparación con el grupo que se tomó hasta cuatro semanas.

“Nuestros resultados sugieren que los padres que se toman una baja parental superior a los 90 días, pero que no supera el 60 por ciento del total de la baja, pueden tener una mejor salud mental”, concluye Michael Wells, profesor del Departamento de Salud de la Mujer y el Niño del Instituto Karolinska, quien realizó el estudio junto con Jingyi Wang en el mismo departamento.