Este premio impulsa proyectos de investigación en seguridad alimentaria y nutrición

Premio Alsea La iniciativa dona un estímulo económico para el desarrollo de nuevas investigaciones. (Pixabay)

En México, la investigación y la enseñanza deben ser parte prioritaria para el desarrollo del país, es por eso que existen iniciativas para que este tipo de proyectos vean la luz y hay una acción para promover la seguridad alimentaria y nutrición.

¿Cuál es el premio que impulsa proyectos de investigación en seguridad alimentaria y nutrición?

El Premio Alsea es una iniciativa de Fundación Alsea, A.C. desarrollada en colaboración con World Vision, que busca impulsar proyectos de investigación enfocados en seguridad alimentaria y nutrición con potencial de generar un impacto positivo en la vida de las personas.

De esta forma, parte de esta iniciativa lleva dos décadas de labor para entregar felicidad a las personas y comunidades vulnerables a través de tres líneas de acción: seguridad alimentaria, educación y empleabilidad.

Es bajo esta visión que nace el Premio en 2022, al consultar con expertos y académicos en temas de nutrición y alimentación sobre las áreas donde podría crear el mayor impacto para contribuir al combate de la inseguridad alimentaria.

“El principal diferenciador del Premio Alsea es que se ha convertido en un catalizador de alianzas y trabajo colectivo entre actores de distintos sectores: la sociedad civil, el sector privado y la academia, que unen sus conocimientos y recursos bajo un mismo camino: contribuir a atender y entender mejor los desafíos en seguridad alimentaria que enfrenta nuestra región y que puedan generar conocimiento útil para atenderlos”, dijo Ivonne Madrid, directora de Fundación Alsea, A.C.

A partir de esa experiencia, identificamos la necesidad de sumar esfuerzos y apoyar a programas de investigación en Latinoamérica que no cuentan con los recursos suficientes para concretar su visión y planes en la materia.

Los proyectos ganadores reflejan esa visión, ya que se apoyaron investigaciones enfocadas en el aprovechamiento de alimentos para reducir desperdicios y fortalecer la nutrición de poblaciones vulnerables.

Así también el desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial para apoyar la toma de decisiones en seguridad alimentaria, estudios sobre calidad nutricional y sostenibilidad en América Latina, así como iniciativas para promover dietas saludables y sostenibles en comunidades específicas.

Cada edición confirma que la investigación puede ser una herramienta poderosa para generar soluciones con impacto social de largo plazo.

Esta iniciativa permite identificar, visibilizar y apoyar proyectos de investigación que no solo generen conocimiento, sino que también puedan traducirse en acciones concretas, programas o políticas públicas que contribuyan a mejorar el acceso a una alimentación adecuada bajo un objetivo clave: ser sostenibles en el tiempo.

“Los proyectos ganadores reflejan la amplitud y complejidad de los desafíos relacionados con la seguridad alimentaria en la región. Esta diversidad demuestra que no existe una sola solución para abordar este reto, sino múltiples enfoques capaces de generar cambios significativos desde distintos frentes Por ejemplo, el proyecto ganador de la primera edición, “Dietas nutritivas y sostenibles”, encabezado por el Dr. Emilio Martínez de Velasco, de México, desarrolló una estrategia para rescatar, promover y vincular alimentos locales poco conocidos de la Península de Yucatán, como la chaya y la chirimoya, a cadenas de valor, con el objetivo de fomentar dietas nutritivas, sostenibles e incluyentes para las comunidades de la región”, explicó la directiva.

¿Cuándo cierra la convocatoria para el Premio Alsea?

La convocatoria, que abrió en marzo, permanecerá abierta hasta el 24 de junio a las 18:00 horas. Pueden consultar las bases, requisitos e inscribir su proyecto en: https://premioalsea.com/.

Se invita a investigadores, académicos e instituciones de los países participantes a postular aquellas iniciativas que puedan convertirse en soluciones con impacto real.

Además, esta iniciativa tiene un alcance iberoamericano, lo que nos permite impulsar el intercambio de experiencias y reconocer propuestas que, aunque surgen en distintos países, comparten el objetivo de contribuir a la investigación en la materia.

Este es un premio con alcance internacional ya que convoca a participantes de México, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay y España. Además, se otorga un financiamiento de $150 mil dólares para el desarrollo del proyecto ganador, lo que permite que las propuestas avancen de la investigación a la implementación y generación de resultados concretos.

En la segunda entrega, el proyecto ganador de Colombia, “Aprovechamiento de residuos para crear complementos alimenticios”, del Dr. Faiber Jaramillo Yepes, está enfocado en desarrollar complementos alimenticios para poblaciones vulnerables a partir de alimentos recuperados de bancos de alimentos, contribuyendo tanto a la reducción del desperdicio como a la mejora de la nutrición de personas en situación de pobreza extrema.

Para la tercera entrega del Premio Alsea, obtuvo el reconocimiento la propuesta “IA y censado remoto para políticas públicas alimentarias”, de la Dra. María Daniela Defagó, de Argentina. El proyecto emplea inteligencia artificial para simular escenarios de crisis climática y anticipar riesgos para la seguridad alimentaria en América Latina, ofreciendo una herramienta innovadora para la planeación y la prevención.

Finalmente, el proyecto ganador de 2025 fue “Estudio Latinoamericano de Alimentación, Calidad Nutricional y Sostenibilidad”, de Chile, encabezado por el Dr. Samuel Durán Agüero. La propuesta busca desarrollar un estudio regional para diagnosticar la situación de la seguridad alimentaria en diversos países de América Latina, proporcionando información clave para la toma de decisiones y el diseño de estrategias de intervención más efectivas.