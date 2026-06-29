Descubren Andrómeda XXXVI, una de las galaxias enanas más débiles identificadas en torno a Andrómeda

Galaxia. Imagen combinada obtenida con OSIRIS+ del GTC de And XXXVI. And XXXVI se aprecia claramente entre dos brillantes estrellas de primer plano. En el recuadro se muestra una ampliación en color negativo de And XXXVI. (G. DONATIELLO, GTC)

El Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) ha liderado el descubrimiento de una nueva galaxia enana ultradébil en las proximidades de Andrómeda (M31), la gran galaxia vecina de la Vía Láctea.

Bautizada como Andrómeda XXXVI (And XXXVI), la galaxia parece formar parte del sistema de satélites que orbitan alrededor de Andrómeda, según apunta el análisis realizado por el equipo investigador.

“Nuestro estudio sugiere que And XXXVI es una galaxia muy antigua, de unos 12.500 millones de años, y extremadamente pobre en elementos pesados”, señala Joanna Sakowska, investigadora del IAA-CSIC y autora principal del estudio.

Sin embargo, determinar con precisión sus propiedades requerirá observaciones con telescopios espaciales como el Hubble, que permitirán medir con mayor precisión su distancia, edad o composición.

“Lo que está claro, sin embargo, es que And XXXVI es una de las galaxias satélite de Andrómeda más débiles descubiertas hasta la fecha”, afirma Sakowska. Los resultados han sido publicados en la revista Astronomy & Astrophysics.

FORMACIÓN DE GALAXIAS

La galaxia de Andrómeda, situada a unos 2,5 millones de años luz de la Tierra, es la galaxia espiral gigante más cercana a la Vía Láctea.

Al igual que nuestra galaxia, está rodeada por numerosas galaxias satélite, pequeñas compañeras que orbitan a su alrededor bajo la acción de la gravedad.

Estas galaxias constituyen valiosos laboratorios para estudiar la formación y evolución de las primeras estructuras del Universo.

Además, desempeñan un papel clave para poner a prueba el modelo cosmológico estándar, que describe cómo se formaron las galaxias a partir de la materia oscura tras el Big Bang.

Según algunas estimaciones basadas en este modelo, Andrómeda podría albergar alrededor de 90 galaxias satélite, muchas más de las identificadas hasta ahora.

“Actualmente conocemos unas 40 galaxias satélite enanas alrededor de Andrómeda, de las cuales unas 15 están clasificadas como ultradébiles”, explica Sakowska.

“Cada nuevo descubrimiento como Andrómeda XXXVI es importante, ya que puede indicar que aún estamos encontrando solo la punta del iceberg de una población mucho más numerosa de galaxias extremadamente débiles”.

EL DESCUBRIMIENTO DE ANDRÓMEDA XXXVI

Andrómeda XXXVI fue identificada por primera vez por el astrofotógrafo y astrónomo aficionado Giuseppe Donatiello mientras examinaba imágenes del proyecto Pan- Andromeda Archaeological Survey (PAndAS), realizado con el telescopio CFHT, en Hawái.

El objeto aparecía como una tenue mancha en la que ya se distinguían algunas estrellas individuales, por lo que Donatiello lo incluyó en una lista de galaxias candidatas que envió a Joanna Sakowska (IAA-CSIC) y David Martínez-Delgado (CEFCA) para su análisis.

Según David Martínez-Delgado, investigador ARAID en el CEFCA, And XXXVI es la cuarta galaxia enana descubierta en el entorno de Andrómeda dentro de este proyecto en la última década.

El resultado pone de manifiesto el enorme potencial de contribución de los astrónomos amateur cuando cuentan con entrenamiento adecuado y con acceso, desde sus propios hogares, a imágenes públicas procedentes de grandes cartografiados del cielo.

“Nuestra lista de posibles candidatas de estas galaxias perdidas ya supera la docena y estamos deseando obtener tiempo de observación en telescopios de entre 8 y 10 metros de apertura para poder confirmarlas”, señala Martínez-Delgado.