SNTE y SEP acuerdan ruta para extinguir la USICAMM; plantean Aseguradora Pública

Tenemos claro quiénes representan legal y legítimamente a los Maestros, agradezco su madurez política y la fortaleza que dan al Gobierno, señala Mario Delgado —

SNTE SEP Alfonso Cepeda Salas Reunidos en el Centro Cultural del México Contemporáneo, el titular del SNTE presento el mapa de rezagos salariales y prestaciones pendientes en los estados. (SNTE)

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, se reunió con el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, para acordar soluciones a las demendas magisteriales.

En el majestuoso Centro Cultural del México Contemporáneo, el Maestro dirigente reiteró la necesidad de concretar el nuevo sistema para la carrera de las maestras y los maestros que sustituya definitivamente a la USICAMM.

Dijo que el propósito es “garantizar procesos transparentes, equitativos y plenamente respetuosos de los derechos laborales”.

Ante los Órganos Nacionales de Gobierno Sindical, secretarios generales de las secciones del país, y funcionarios de la dependencia, solicitó mantener la ruta para que la iniciativa anunciada por el Gobierno Federal pueda presentarse durante el próximo periodo legislativo y seguir avanzando en las demandas permanentes.

“Queremos un reconocimiento genuino donde realmente haya un sistema de carrera magisterial como el que nos quitó la mal llamada reforma educativa, queremos inversiones sostenidas en educación, programas nacionales de formación y actualización docente, que de veras se nos garantice la seguridad social, que siga ese diálogo respetuoso y el compromiso de alcanzar un salario digno”, expresó.

Cepeda Salas planteó la urgencia de una reforma al sistema de pensiones y recordó que el SNTE elaboró una propuesta sustentada en estudios actuariales que demuestra la viabilidad financiera de mejorar las pensiones y jubilaciones de los trabajadores al servicio del Estado.

Consideró prioritaria la instalación de una mesa de análisis con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); “no hablamos de abrogación, no hablamos de derogación, hablamos de reforma, porque entendemos cómo está la situación”.

Tanto el dirigente nacional, como los secretarios seccionales hicieron énfasis en que las negociaciones deben ser con las dirigencias del SNTE legítimamente electas por el voto libre, directo y secreto de los trabajadores de la educación, para fortalecer la interlocución institucional y responder las demandas del Magisterio.

Los secretarios generales seccionales presentaron al titular de la SEP las demandas específicas de sus entidades y solicitaron la intervención de la dependencia para construir soluciones conjuntas con las autoridades educativas estatales.

Resolver Problemas en Tabasco, Nayarit y Michoacán

Los temas resaltan la asignación de presupuesto suficiente, flexibilización de procedimientos administrativos relacionados con pagos retroactivos, basificaciones y la reinstalación de trabajadores que cuentan con resoluciones judiciales favorables aún pendientes de cumplirse.

Expusieron que “los acuerdos logrados con las autoridades federales no siempre son respetados por algunos gobiernos estatales, por lo que persisten adeudos de diversas prestaciones laborales”.

De manera particular, pidieron establecer mesas de trabajo con las autoridades educativas de Tabasco, Nayarit y Michoacán para resolver las problemáticas relacionadas con la USICAMM, y una reunión para resolver la situación de Maestros de la Sección 59 de Oaxaca, ignorados por la autoridad educativa local.

Maestros Dan Fortaleza al Gobierno

En su mensaje el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, expresó “el firme compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la educación

Enseguida refrendó la voluntad del gobierno para atender al Magisterio e hizo un balance del ciclo escolar que está por concluir.

Reconoció a las maestras y los maestros por su respaldo institucional, que ha permitido el avance de los distintos programas del sector educativo.

“Les agradezco el diálogo permanente que tenemos, les agradezco la buena disposición; tenemos claro quiénes representan legal y legítimamente a los maestros y a las maestras del país; agradezco su acompañamiento, su madurez política en estos momentos y la fortaleza que le dan al Gobierno de México”, dijo.

El funcionario colimense enlistó las distintas acciones emprendidas por la autoridad en favor del gremio; afirmó que “con los gobiernos de la transformación se terminó la persecución e inició la basificación”.

Aseguradora Pública, alternativa a Pensiones

En materia de pensiones, Delgado Carrillo dijo que “no evadimos el tema” y por ello invitó al SNTE a acompañar al Gobierno de México en la construcción de una aseguradora pública que garantice mejores condiciones para el retiro.

Pidió también la colaboración sindical para el buen desarrollo de la consulta que iniciará en las próximas semanas en escuelas públicas, con el propósito de construir el nuevo mecanismo que sustituirá a la USICAMM; “que sea entre pares porque confiamos en ustedes”, dijo.

Cepeda Salas dijo que el SNTE continuará con el diálogo respetuoso, permanente y sustentado como la vía para construir acuerdos que fortalezcan la educación pública y garanticen mejores condiciones laborales, profesionales y de seguridad social para las trabajadoras y los trabajadores de la educación.

SNTE y SEP acuerdan ruta para extinguir la USICAMM; plantean Aseguradora Pública