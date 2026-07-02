La universidad IPETH inaugura CRIPETH Clínica Dental, su especialización de odontología en Puebla

Puebla. En la inauguración de CRIPETH Clínica Dental estuvieron Jorge David González, Eder Bielma Dolores y Roberto Javier Méndez.

La Universidad IPETH inauguró CRIPETH Clínica Dental en la ciudad de Puebla y se trata de una especialización en salud para la formación académica y práctica clínica con tecnología de vanguardia para la atención odontológica de la población del estado.

Esta nueva especialización se crea con respaldo internacional de Galileo Global Education y se trata de un proyecto educativo profesional que amplía la oferta académica de IPETH, una universidad especializada en salud y, al mismo tiempo, marca el inicio de una red de clínicas académicas orientadas a impulsar la formación de estudiantes y ampliar el acceso de la población a servicios especializados.

Para la fundación de CRIPETH Clínica Dental se invirtieron 16 millones y será una alternativa para atender a parte de las personas que presentan caries o algún grado de enfermedad periodontal, y que se estima puede llegar a ser el 95 por ciento de la población mexicana.

“Creemos que las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de evolucionar al mismo ritmo que las necesidades de la sociedad. Por eso impulsamos la transformación de IPETH como una universidad especializada en salud, donde CRIPETH Clínica Dental es parte de una red de clínicas que integra formación práctica, innovación y compromiso social. Estamos convencidos de que este modelo marcará un antes y un después en la educación en salud y en el acceso de más personas a servicios odontológicos de calidad”, afirmó Eder Bielma Dolores, Director General de Universidad IPETH y CFO de Galileo Global Education LATAM.

La clínica inicia operaciones con siete unidades dentales ADEC modelo 300, reconocidas internacionalmente por su precisión y ergonomía, y duplicará su capacidad con la incorporación de siete unidades adicionales en septiembre. Además, cuenta con un área de radiodiagnóstico digital para estudios panorámicos y craneofaciales, una Central de Equipos y Esterilización con tecnología italiana de última generación, área de lavado de instrumental con tinas de ultrasonido y farmacia para el resguardo de insumos clínicos.

En esta primera etapa brindará atención a más de una docena de pacientes diariamente, con la meta de ampliar progresivamente su capacidad conforme avance el desarrollo del programa académico.

Durante la inauguración, Roberto Carlos Mares Morales, Rector Académico Institucional de Universidad IPETH, destacó que el proyecto responde a una problemática que durante décadas ha permanecido sin avances significativos.

“CRIPETH nace para responder a uno de los mayores retos de salud pública en México, integrando excelencia académica, atención clínica e investigación para fortalecer la prevención en salud bucal.”

La necesidad de fortalecer este modelo resulta evidente. La Organización Mundial de la Salud estima que 3 mil 700 millones de personas viven con enfermedades bucodentales, mientras que diversos estudios advierten que estos padecimientos mantienen una estrecha relación con enfermedades como la diabetes y los problemas cardiovasculares.

Adriana Vázquez, Coordinadora Nacional de la Licenciatura en Odontología de Universidad IPETH, la transformación de la práctica odontológica exige una nueva forma de preparar a los futuros profesionales.

“La Odontología del futuro será más preventiva, más digital, más personalizada y sustentada en la evidencia científica. La enseñanza también debe responder a esa nueva realidad para preparar a los profesionales que el país necesita.”

Desde el ámbito operativo, Fernando González Cortés, Coordinador de CRIPETH Clínica Dental, explicó que la infraestructura fue diseñada para ofrecer atención bajo estándares internacionales.

“Hoy ponemos en marcha una clínica diseñada para responder a las necesidades actuales de la salud bucal. Este espacio combina infraestructura especializada, tecnología de última generación y un compromiso permanente para acercar atención odontológica de calidad a más familias.”

La inauguración reunió a representantes del sector educativo, empresarial y de salud, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la colaboración entre instituciones para responder a las necesidades del país.

Mientras que Roberto Javier Méndez, Presidente del Clúster de Educación de COPARMEX Puebla, señaló que “proyectos como CRIPETH demuestran que la educación superior genera mayor valor cuando se vincula con las necesidades reales de la sociedad. Este modelo fortalece la formación del talento que demanda el sector salud y contribuye a construir un ecosistema donde universidades, iniciativa privada y sociedad trabajan con un mismo propósito.”

Por su parte, Jorge David González García, Subsecretario de Salud en Puebla, destacó que “el reto de la salud pública exige profesionales con preparación práctica y compromiso social. Iniciativas como CRIPETH contribuyen a fortalecer el talento humano que México necesita para responder a los desafíos del sistema de salud.”

La apertura de CRIPETH también forma parte de la estrategia de crecimiento impulsada por Galileo Global Education, red internacional a la que pertenece IPETH, cuyo objetivo es consolidar un modelo universitario especializado en ciencias de la salud. Actualmente, la institución cuenta con programas en Fisioterapia, Odontología, Enfermería y Ciencias del Deporte, además de posgrados, y opera cuatro clínicas de fisioterapia en Puebla, Tlalpan, Tlalnepantla y Guatemala, donde se atienden entre 250 y 300 pacientes diarios por sede.

Con CRIPETH, Universidad IPETH fortalece un modelo educativo que busca integrar la excelencia académica, la innovación tecnológica y el compromiso social para contribuir a la formación de profesionales capaces de responder a los desafíos actuales de la salud y ampliar el acceso de la población a servicios odontológicos de calidad.