Universidad Panamericana y AMC lanzan Primera Bienal México Comunica 2026

Universidades alcanzan mayor relevancia histórica cuando caminan junto a organizaciones profesionales para servir con inteligencia y prudencia: Guillermo Tenorio —

UP Bienal México Comunica El vicerrector Guillermo Tenorio expuso ante académicos y representantes de los medios de comunicación la urgencia de centrar los avances de la IA en la dignidad de la persona. (Gerardo González Acosta)

La Universidad Panamericana (UP) y la Academia Mexicana de la Comunicación (AMC) consolidaron una alianza estratégica con el lanzamiento oficial de la “Primera Bienal México Comunica 2026-2027”.

En conferencia de prensa las autoridades de ambas instituciones señalaron que este singular proyecto es una respuesta institucional a la necesidad de fortalecer la innovación creativa y el desarrollo profesional de la comunicación digital en todo el territorio nacional e internacional.

La firma del convenio general de colaboración es un compromiso compartido por elevar los estándares éticos de la disciplina en un contexto global marcado por la acelerada transformación tecnológica y social.

Guillermo Tenorio, vicerrector de la UP, inauguró el acto y resaltó el valor trascendental que la Bienal aporta a la formación de los comunicadores que México requiere en la actualidad.

Dijo que las universidades alcanzan su mayor relevancia histórica cuando deciden caminar de forma conjunta con organizaciones profesionales para servir con inteligencia y prudencia a la sociedad en su conjunto.

En su mensaje en el Aula Magna de la institución, señaló que la comunicación atraviesa un cambio sin precedentes debido a la Inteligencia Artificial (IA), las narrativas inmersivas y el análisis masivo de datos que hoy moldean profundamente la realidad.

Bajo este panorama, afirmó que las instituciones educativas tienen la misión urgente de formar personascapaces de discernir y actuar con libertad, con el ejercicio de un juicio crítico que ponga el conocimiento al servicio común.

El Imperativo Humanista y la Inclusión Demográfica

Para el vicerrector de la UP, la responsabilidad universitaria debe ir siempre más allá de la simple capacitación técnica o la habilitación laboral para el mercado.

Explicó con elegancia que “la educación es una labor profundamente centrada en la persona, orientada de forma permanente hacia la búsqueda de la verdad, la justicia y el respeto a la dignidad intrínseca de todos los seres humanos”.

En este sentido, Tenorio añadió que la excelencia académica solo adquiere su sentido último cuando se fundamenta en valores humanistas sólidos, que permiten guiar las capacidades tecnológicas hacia un progreso auténtico que mejore de forma constante la calidad de vida de las familias.

La Bienal México Comunica fue presentada, de este modo, como una iniciativa que reconoce el talento emergente y desafía de forma directa a las nuevas generaciones a enfrentar problemas reales en sectores estratégicos de la vida pública nacional.

Una Bienal que Incluya a Todos de Verdad

UP Bienal Lidia Camacho AMC La presidenta de la AMC, Lidia Camacho, dijo que el certamen operará como una plataforma académica permanente para blindar el pensamiento crítico y la ética frente a la automatización tecnológica. (Gerardo González Acosta)

Lidia Camacho, presidenta de la Academia Mexicana de la Comunicación (AMC) y Mariano Navarro, decano de la Escuela de Comunicación de la UP, respondieron a Crónica Sobre la limitación de participáción hasta los 35 años de edad.

Explicaron que aunque esta primera fase prioriza a los jóvenes por su vinculación universitaria, la innovación no es exclusiva de un grupo demográfico y los resultados serán evaluados.

Señalaron que “la creatividad no tiene edades y que la experiencia de los adultos mayores es vital para la transformación de los medios, como se observa en diversos líderes actuales de la industria.

Aclararon que la exclusión de personas mayores de 35 años en esta convocatoria inicial, “no es un cierre definitivo, sino un primer paso que busca estimular el talento joven”.

De hecho, resaltaron, “el convenio contempla beneficios concretos para los integrantes de la Academia, quienes podrán integrarse a las aulas universitarias para actualizarse en nuevas tecnologías y procesos digitales complejos”.

El diálogo permitió reconocer que muchos adultos mayores hoy lideran procesos de innovación en televisoras y empresas, por lo que su participación futura en las siguientes bienales “será tomada en cuenta muy seriamente”.

Primero la Comunicación Familiar

UP Bienal Mariano Navarro Comunicación El decano Mariano Navarro subrayó la urgencia de rescatar la comunicación familiar como el núcleo primario para contrarrestar el aislamiento individualista provocado por los algoritmos digitales. (Gerardo González Acosta)

En cuanto a la fragmentación de la comunicación familiar en México, Navarro admitió a Crónica que el entorno tecnológico actual, dominado por algoritmos opacos, tiende a aislar a las personas.

Dijo que estas "cajas negras digitales generan marcos de comprensión sesgados que responden únicamente a intereses individuales, lo que debilita el diálogo tanto en el hogar como en las organizaciones y las universidades”.

Navarro subrayó que las universidades no deben ser vistas solo como centros para obtener títulos, sino como espacios de socialización donde se aprenda a convivir, trabajar en equipo y resolver conflictos humanos esenciales.

La comunicación en las familias y en las instituciones educativas funciona como vasos comunicantes; por ello, la universidad busca abrir ventanas que permitan a los estudiantes asomarse a la realidad más allá del campus.

Afirmó que “mejorar la comunicación en México requiere un esfuerzo integral que abarque desde el núcleo familiar hasta las grandes corporaciones, recuperando el sentido de comunidad y el respeto mutuo”.

Registro de Proyectos

UP Bienal México Comunica En la Bienal México Comunica pueden participar jóvenes residentes en México interesados en presentar proyectos, aplicaciones, plataformas, contenidos o experiencias comunicativas que contribuyan al desarrollo social, cultural, educativo o tecnológico. (AMC)

Lidia Camacho reveló finalmente que el registro de proyectos para la Bienal está abierto y la recepción de propuestas concluirá el 31 de enero de 2027; serán entregados premios económicos de hasta 50 mil pesos.

La presidenta de la AMC dijo que el propósito de la Bienal está centrada en dar visibilidad al talento joven de las nuevas generaciones.

La convocatoria está abierta a ciudadanos mexicanos de entre 18 y 35 años que residan en el país o en el extranjero, para fomentar una participación global en la búsqueda de soluciones comunicativas de alto impacto.

Explicó quen los proyectos deberán abordar cinco categorías fundamentales; comunicación para la salud, deporte, industrias culturales y creativas, ciudadanía digital y transformación social, además de una vertiente dedicada al periodismo innovador y contemporáneo.

Indicó que es requisito indispensable la integración de tecnologías digitales emergentes como el blockchain, la analítica avanzada, las plataformas inmersivas, las narrativas transmedia y diversas herramientas de IA aplicada.

La presidenta de la AMC puntualizó que la Bienal es más que un certamen de premios, un programa académico integral que incluye talleres, seminarios y ciclos de formación con expertos de talla nacional e internacional.

“El objetivo es consolidar una plataforma permanente de diálogo e investigación que estreche los vínculos entre la academia, la empresa privada, los medios de comunicación, las organizaciones civiles y el sector público.

En el marco del 25 aniversario de la Academia Mexicana de la Comunicación, serán implementados videoforos para reflexionar sobre los desafíos de un ecosistema digital que evoluciona con velocidad.

Camacho afirmó que “ninguna tecnología puede sustituir la creatividad humana, el pensamiento crítico o la ética, pilares que sostienen el puente necesario entre el conocimiento especializado y las necesidades de la sociedad”.

En su oportunidad Mariano Navarro, decano de la Escuela de Comunicación de la UP, ofreció una visión sobre cómo la comunicación constituye el tejido social y permite la organización.

Añadió que “la comunicación define y provee espacios de florecimiento humano, aunque las malas prácticas también pueden generar obstáculos que fragmentan la confianza y el capital social de una nación”.

Para el decano, “educar es una tarea de amor transmitida de generación en generación, buscando siempre que las relaciones sociales se basen en la integridad y en una visión de servicio”.

Universidad Panamericana y AMC lanzan Primera Bienal México Comunica 2026