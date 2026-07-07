Planta El árbol de las orquídeas o árbol pata de vaca.

Introducción

En mi tradicional caminata por la ciudad, me sorprendió observar en la calle empedrada majestuosos y frondosos árboles de fresnos y aguacates; pero entre ese verdor, se vislumbran unos de menor tamaño, con racimos de flores grandes, lilas o blancas, con forma de orquídea y hojas con forma de pezuña de vaca. (Fig. 1).

Le saqué una foto con mi teléfono “inteligente” y supe cómo se llamaba y algo más: Por el arreglo de los pétalos de sus flores vistosas le otorgan el nombre de árbol orquídea, pero por la forma de la hoja, parece pezuña de vaca, el nombre científico o universal es Bauhinia variegata. Crece en varias ciudades de México, sobre todo, en aquellas con clima cálido seco (con meses de sequía en primavera), que florece en los meses de primavera y a veces durante la canícula de verano. También me enteré de que esta especie, con nombres tan discordes, es originaria del subcontinente indio y se extiende hasta China (sur de Yunnan). Pertenece a la familia de los frijoles (Leguminosas-Fabaceae), produce largas vainas aplanadas que liberan semillas al madurar.

En la cultura asiática es un árbol que simboliza la nobleza, la espiritualidad y los nuevos comienzos. Sus flores las utilizan en rituales, asociadas al florecimiento y la pureza del amor. Además, como la conexión espiritual y la unión de almas.

Algo de historia: El nombre científico o universal de esta especie, Bauhinia variegata se la otorgó Carl von Linneo en 1753. El género Bauhinia, aceptado por C. von Linneo fue previamente erigido por el naturalista Charles Plumier a principios del siglo XVI en honor a los hermanos herboristas y médicos Bauhin; las hojas divididas en dos lóbulos (Figura 1, C), justo simbolizan a estos dos hermanos. El adjetivo de variegata proviene del latín, significa “jaspeado o variado”; hace alusión a los múltiples colores y tonalidades que tienen sus flores. Durante la época colonial hispánica, el árbol fue introducido a los trópicos de América (México, islas del Caribe, Centro y Sudamérica) debido a sus múltiples usos culinarios y médicos originales. Por su rápido crecimiento, adaptabilidad al clima cálido y alto valor estético su cultivo ha sobrevivido y aumentado a través del tiempo por lo que se ha convirtió en un pilar del paisajismo urbano en América.

Usos originales: En Asia, las hojas tiernas, los capullos de las flores y las flores abiertas se cocinan tradicionalmente como verdura. Son parte de diversos platillos, curris y encurtidos. En la medicina ayurvédica de la India, la corteza, las raíces y las flores se emplean para tratar afecciones, como problemas gastrointestinales, respiratorios, inflamaciones y desequilibrios hormonales. Su madera es blanda y de fácil torneado por lo que se emplea para fabricar utensilios de cocina. La corteza de este árbol posee taninos en buena cantidad: históricamente la extracción de taninos (polifenoles, famosos por su sabor astringente y amargo que se extraen de numerosas especies en el mundo) que, gracias a sus efectos antioxidantes, antiinflamatorios y antimicrobianos, tienen un efecto útil para aliviar malestares estomacales o diarreas, funcionan también para el curtido de pieles y cueros y son la base para dar sabor y color a vinos y licores que reposan en barriles.

Importancia en los jardines: Es un árbol que crece en el trópico, caracterizado por su sequía estacional. Se cultivan ampliamente en todo el mundo, requieren una ubicación a pleno sol, suelos con excelente drenaje y protección contra vientos fuertes y heladas. Riego de forma moderada a escasa durante el invierno. Hoy en día se cultiva también en ciudades de clima templado que se comportan como “islas calóricas” por la irradiación de pavimentos y las construcciones. Es un árbol de crecimiento rápido, y puede alcanzar entre 8 y 10 m de altura. Puede vivir aproximadamente 40 a 50 años, sobresale por su capacidad para atraer polinizadores (abejas y mariposas) durante el verano y por su alta resistencia a plagas e inviernos fríos (no resiste heladas). Ayuda a mejorar la calidad del aire y es ideal para el paisajismo urbano al no dañar banquetas. Se debe combinar en el diseño con otras plantas de fisiología similar, caducifolias, como lo son las jacarandas, colorines, etc. Sin embargo, dado que en México (y América) es una planta introducida, es importante evitar plantarlos cerca de áreas naturales para que no se conviertan en invasoras y compitan con la flora nativa.

Nota importante: Aunque forma parte de la herbolaria tradicional, su uso como remedio casero no sustituye los tratamientos médicos formales. Se recomienda consumirla con precaución y bajo supervisión profesional.

Literatura sugerida

1. Kumar, T., & Chandrashekar, K. S. 2011. "Bauhinia variegata Linn: A review on ethnobotany, phytochemistry and pharmacology". Journal of Ethnopharmacology, 134(3), 549-561.

2. Montoya Inzunza Luis Aurelio y Erick Paul Gutiérrez Grijalva. 2021. Taninos: ¿antinutrientes o moléculas con potencial benéfico?. Centro de investigación en alimentos y desarrollo. Ciencia y Tecnología SCHTeI.

3. Sharma, Kartik & Kumar, Vikas & Kumar, Satish & Sharma, Rakesh & Mehta, Chandra. 2020. Bauhinia variegata: a comprehensive review on bioactive compounds, health benefits and utilization. Oriental Pharmacy and Experimental Medicine. 10.1007/s13596-02

1.- Técnico Académico del Instituto de Ecología, A.C., Centro Regional del Bajío.

2.- Profesor e Investigador de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México.