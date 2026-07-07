Juventudes entre la capacitación y el empleo pendiente

UAEM. Coordinador de la Licenciatura en Derecho del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) de la UAEH. (Miguel Rosales Tenorio.)

La incertidumbre es una de las palabras que mejor describe la situación que enfrentan actualmente las personas jóvenes al momento de incorporarse al mercado laboral. Aunque con frecuencia se promueve la idea de que el esfuerzo y la preparación garantizan el éxito profesional, la realidad muestra un panorama más complejo para quienes buscan una oportunidad de empleo por primera vez.

En este sentido, David Mauricio Marañón Sáenz, coordinador de la Licenciatura en Derecho del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), explicó que existe una diferencia importante entre las expectativas construidas alrededor del desarrollo profesional y las posibilidades reales de acceder a un empleo formal con condiciones adecuadas.

La limitada oferta laboral provoca que muchas personas acepten trabajos con bajos salarios, jornadas extensas o sin acceso a prestaciones. Esta situación influye en su estabilidad económica y en la posibilidad de desarrollar proyectos personales a largo plazo, por lo que la búsqueda de alternativas se ha convertido en una necesidad para una parte importante de este sector.

Los programas sociales como puerta al empleo

Ante este panorama, los programas sociales se han convertido en una de las principales herramientas para apoyar a las nuevas generaciones en su incorporación al mercado laboral. Su propósito es brindar oportunidades a quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a experiencia profesional, capacitación o una primera fuente de ingresos.

Estas iniciativas dirigidas a este grupo poblacional buscan facilitar la incorporación al mercado laboral mediante apoyos, capacitación y espacios de práctica profesional. De acuerdo con el Experto Garza estas acciones pretenden brindar herramientas que permitan a las personas beneficiarias adquirir experiencia y fortalecer su perfil para acceder posteriormente a un empleo formal.

Marañón Sáenz explicó que durante los últimos años estos programas han cobrado mayor relevancia dentro de las políticas públicas orientadas a las juventudes. Este impulso responde, en parte, al reconocimiento de la necesidad de generar mecanismos específicos para atender a un sector que enfrenta ciertas dificultades por su contexto actual.

Los retos para alcanzar resultados duraderos

Aunque estos apoyos buscan el acceso a oportunidades laborales, Marañón Sáenz consideró que todavía existen áreas de oportunidad para fortalecer sus resultados. Destacó que uno de los principales desafíos consiste en garantizar que la capacitación ofrecida realmente contribuya al desarrollo profesional de las personas beneficiarias.

Explicó que muchos programas contemplan actividades de formación, actualización y práctica dentro de espacios de trabajo. La intención es que las y los jóvenes desarrollen habilidades útiles para responder a las exigencias del mercado laboral y cuenten con mayores herramientas.

Sin embargo, advirtió que no siempre existen mecanismos suficientes para verificar la calidad de la capacitación impartida. Esto dificulta saber si los conocimientos adquiridos serán realmente útiles para acceder a nuevas oportunidades o si responden a las necesidades actuales de los sectores productivos.

Además, mencionó que otro de los desafíos tiene que ver con el acceso a las convocatorias. Las personas jóvenes que viven en zonas urbanas suelen contar con más facilidades en los procesos de registro, mientras que quienes habitan en comunidades con menor conectividad pueden enfrentar obstáculos adicionales para incorporarse a estos apoyos.

Por ello, el académico Garza consideró necesario fortalecer los mecanismos de identificación y selección de beneficiarios. De esta manera, sería posible acercar las oportunidades a quienes enfrentan mayores condiciones de desigualdad y ampliar el alcance de las acciones dirigidas a este sector de la población.

Cuando la experiencia no se traduce en contratación

Además de brindar capacitación, estos programas buscan generar vínculos entre las personas jóvenes y las empresas para facilitar futuras contrataciones. La experiencia adquirida durante el periodo de participación pretende funcionar como una oportunidad para demostrar capacidades y establecer un primer contacto con el ámbito laboral formal.

No obstante, Marañón Sáenz señaló que en algunos casos las empresas encuentran en estos esquemas una oportunidad para incorporar personal de manera temporal sin asumir compromisos posteriores de contratación. Como consecuencia, los espacios destinados a la formación pueden perder parte de su objetivo original.

Esta situación podría generar un círculo en el que cada año ingresan nuevos beneficiarios sin que exista una oportunidad real de permanencia para quienes concluyen el programa. De esta forma, la experiencia obtenida no siempre se traduce en un empleo formal ni en mejores condiciones para incorporarse posteriormente al mercado laboral.

Frente a este escenario, el especialista Garza propuso limitar la participación de las empresas a una sola ocasión dentro de determinados programas. Por ello, planteó que una medida de este tipo podría incentivar contrataciones reales y fortalecer los objetivos para las que fueron creadas estas iniciativas.

Asimismo, Marañón Sáenz hizo un llamado a las empresas a confiar en las capacidades de las personas jóvenes y brindarles una oportunidad para incorporarse al mercado laboral. Consideró que abrir espacios para este sector no solo favorece su desarrollo profesional, sino que también contribuye al fortalecimiento económico y social del país al apostar por las nuevas generaciones.

En conclusión, los programas sociales representan una alternativa importante para apoyar la incorporación de las personas jóvenes al ámbito laboral; sin embargo, señaló que aún existen retos relacionados con la capacitación, el acceso a las oportunidades y la generación de empleos formales que permitan que estos esfuerzos tengan un impacto duradero.