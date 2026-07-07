Nutrias desde el aire: drones para el monitoreo de fauna silvestre

Inecol. Una nutria.

Conocer y poder determinar el tamaño de una población de animales silvestres es todo un reto, especialmente con aquellas especies difíciles de observar y que tienen conductas evasivas haca el ser humano. Aun cuando en algunas especies es posible efectuar los censos directamente observando a los grupos de animales reunidos en un sitio, estas situaciones se dan en pocas ocasiones. Por ejemplo, cuando existen planicies amplias donde se puede observar a los individuos desde sitios altos o desde la distancia. En el caso de organismos arborícolas, pueden ser observados y cuantificados desde el suelo con o sin el uso de binoculares. Sin embargo, para la mayoría de las especies, ya sea por sus hábitos solitarios o porque habitan zonas de vegetación densa, los censos han sido posibles solo a través del desarrollo de métodos de captura (trampas, redes, nasas) o de la obtención de signos de su presencia (fotografías, grabaciones de cantos, de ultrasonidos, huellas y rastros).

En las últimas décadas, los métodos automatizados, como grabadoras y cámaras trampa, han ido ganando terreno y han hecho posible conocer no solamente tamaños poblacionales sino comportamientos, interacciones y la manera en la que los animales utilizan su hábitat. En muchas ocasiones, cuando los ámbitos hogareños de las especies son muy amplios, el uso de estos métodos debe realizarse por períodos largos y en grandes extensiones de terreno, lo que incrementa los esfuerzos de trabajo en el campo.

Inecol. Figura 1. Secuencia de fotografías que muestran a una nutria alimentándose de un pez en el Río Pescados de Jalcomulco, Veracruz. Registro: Alberto Milan.

La nutria neotropical

En el caso de la nutria neotropical, Lontra annectens, cuya distribución incluye las vertientes del Golfo y del Pacifico en todo el país, adentrándose en algunas cuencas endorreicas (que drenan al interior del país), la estimación de tamaños de población se ha llevado a cabo recorriendo ríos y cuerpos de agua en los que se sabe que está presente.

Debido a su comportamiento semiacuático, muchos censos en todo el país incluyen avistamientos de los animales dentro del agua, conteo de madrigueras en las orillas y de huellas o excretas y secreción de sus glándulas con que marcan las rocas o las raíces de árboles. Las evaluaciones de su tamaño de población entonces se hacen por número de signos (individuos, madrigueras, huellas, excretas) por kilometro recorrido. En algunas ocasiones, cuando se toma en cuenta un área determinada a ambos lados del río, esta evaluación poblacional se hace por kilómetros cuadrados.

Los UAS

Desde hace algunos años los UAS (Unmanned Aircraft Systems) o VANT (Vehículo Aéreo No Tripulado), es decir, los drones, han sido empleados en un sinnúmero de actividades, desde usos recreativos, hasta agrícolas y geográficos. Estos equipos permiten a sus usuarios acercarse a areas en ocasiones inaccesibles y cuentan con un avanzado sistema de georreferencia que permite conocer y localizar con exactitud distintos puntos de interés. Esto se ha aprovechado en el censo de poblaciones de algunas especies de animales terrestres y acuáticos, mediante el uso de videos, fotografías, imágenes térmicas, e incluso sistemas de conteo automatizado.

Actualmente, los drones se han vuelto equipos relativamente accesibles con un sinfín de características particulares. Sin embargo, algunas de las más importantes a tenerse en cuenta para elegir uno son, la amplificación de la señal con que transmiten información; el peso (que en general va desde los 2 a los 25 kg); el alcance (que puede ir de dos hasta 30 km de distancia) y la autonomía de vuelo (que tendría un rango de 20 minutos a 4 hrs). Eso si, mientras más especializadas sean las características, mayor será la inversión para adquirir estos equipos.

En una primera fase de la aplicación de este método para el censo de nutrias, se ha elegido trabajar con las excretas depositadas en rocas. Entre los drones fotográficos (con cámaras de alta calidad y sistema de estabilización para obtener fotografías y videos de alta calidad) y los de inspección (que poseen sensores especializados para efectuar exploraciones visuales), seleccionamos los últimos.

Inecol. Figura 2. Fotografía aérea de la laguna de La Mancha, Actopan, Veracruz; al fondo la salida del arroyo Gallegos, hogar de la nutria neotropical. Foto: JRL.

En nuestro caso, la consideración de la altura a la que vuela el dron depende de el ancho del río en que estamos efectuando el censo. Ríos angostos son recorridos en un sentido, mientras que los que son anchos se recorren cercanos a cada orilla “de ida y vuelta” —a licencia de manejo de dron es un requisito indispensable en la actualidad, especialmente para drones de más de 2 kilogramos—. Aun cuando los censos son en este momento un objetivo, esperamos poder aplicar el método en la colección de muestras de interés en definiciones fisiológicas, lo que requerirá de poder contar con drones capaces de identificar en el vuelo, aquellas excretas y rastros de reciente deposición.

No eliminamos la posibilidad de poder fotografiar alguna nutria en su ambiente natural.

Inecol. Figura 3. Modificado de Prado-Ortiz et al 2020, sitios de localización de excretas frescas de nutria (Crédito original Adriana Sandoval-Comté).

1 Red de Biología y Conservación de Vertebrados, INECOL.

2 Guía de Río, Jalcomulco, Ver.

Referencias:

Fuentes-Castillo, L.E., F. Cruz-García, C.E. Aguirre-Calderón, F. Cruz-Cobos, J.P. Gallo-Reynoso y B. Vargas-Larreta. 2026. Assessment of the relative abundance and habitat of Neotropical Otter Lontra annectens (Carnivora: Mustelidae) in Durango, Mexico. Revista de Biología Tropical 74: e2026279.

Mandujano, S., Mulero-Pázmany, M., Rísquez-Valdepeña, A. 2017. Drones: A new technology to study and monitor wildlife and habitats. Agroproductividad 10(10): 79-84.

Prado-Ortiz, L.E., C. Valdespino, M. Romano y A. González-Romero. 2020. Quantification of immunoreactive testosterone and estradiol-17ß metabolites to identify the sex of Neotropical otters (Lontra longicaudis annectens) in the field. Animal Reproduction Science 222: 106607.

Rísquez-Valdepeña, A. 2024. Sobre el uso de drones en la ciencia. Ecológico 5(4): 159-167.