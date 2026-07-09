El Futuro de México se Forja en las Aulas; Cepeda Salas resalta Unidad del SNTE en Cierre de Ciclo Escolar

En las siguientes semanas descansen, cárguense de la energía de su propia Familia, refuercen el sentido que tiene dedicar la vida a educar, pide Cepeda Salas Maestros —

SNTE Descanso Familiar El llamado del SNTE prioriza el descanso y la integración de los Maestros con sus Familias como motor fundamental para iniciar el siguiente ciclo escolar, como lo hacen las Maestras de la Escuela Regente Uruchurtu, en la CDMX. (Gerardo González Acosta)

El presente y futuro de México se forja en sus aulas, en el ejemplo de los Maestros, y en su lucha, dijo Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Al enviar un videomensaje a la estructura magisterial con motivo del cierre del Ciclo Escolar 2025-2026, el dirigente convocó a mantener la cohesión institucional; “sigamos caminando juntos, no permitamos que mercenarios y esquiroles rompan la fuerza colectiva”, exhortó.

El dirigente sindical planteó la necesidad de mantenerse firmes y “unidos por una educación pública de excelencia, por una educación al servicio del pueblo”, objetivos históricos de la organización.

Equilibrio Familiar y Vocación Docente

El Maestro dirigente les pidió no tener duda, “seguiremos luchando, entregando resultados tangibles para todos hasta lograr que el Magisterio sea valorado como se merece”.

A través del videomensaje difundido entre todos los integrantes del SNTE, reconoció la entrega de los Maestros a millones de alumnos y sus familias y también les solicitó algo singular.

“Hoy les pido que en las siguientes semanas descansen y se carguen de la energía de su propia Familia, para que refuercen el sentido que tiene la profesión más generosa, dedicar la vida a educar”, expresó.

Resistencia Creativa y Compromiso Social

Finalmente, el dirigente nacional expresó su gratitud hacia las Maestras y Maestros del país por lo que llamó una “entrega incansable, su resistencia creativa y su esperanza militante”.

Aseguró que el ejemplo de la base trabajadora es el motor para el camino hacia una nación más justa, humana y generosa.

En el cierre de su intervención, Cepeda Salas recordó la máxima que rige la identidad y la mística de la organización sindical, y convoca al fortalecimiento de su estructura de cara a los retos educativos del próximo año; “en el SNTE, Uno Somos Todos y Todos Somos Uno”.

El Futuro de México se Forja en las Aulas; Cepeda Salas resalta Unidad del SNTE en Cierre de Ciclo Escolar