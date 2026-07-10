La verdad incómoda del reciclaje

Reciclaje En el reciclaje mecánico, que consiste en separar, triturar, fundir y remoldear plásticos, estos materiales casi nunca llegan a las plantas de reciclaje limpios, ni separados por tipo . (xavier Messina)

Cuando tiramos plástico, hay tres lugares principales donde puede terminar. Aproximadamente la mitad se concentra en basureros y centros de almacenamiento, donde puede permanecer durante décadas sin descomponerse por completo. Alrededor del 19% se incinera, sobre todo cuando los espacios son reducidos o cuando su acumulación genera problemas de salud (Rogers & Jaspers, 2024). Aunque esto reduce la cantidad de basura, al final, el carbono de estos materiales se convierte en gases de efecto invernadero que calientan el planeta.

Cerca del 22% de los residuos no entra en el sistema formal de gestión, lo que se traduce en tiraderos al aire libre, quemas sin control o vertidos directos al medio ambiente. Esta parte es la que contamina ríos, suelos y mares y, con el tiempo, se convierte en microplásticos (Pilapitiya & Ratnayake, 2024). Al final, solo cerca del 9% se recicla de verdad (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2022). Esto significa que, aunque se habla mucho del reciclaje, en realidad constituye la parte más pequeña del destino del plástico en el mundo. Aquí surgen preguntas como:

¿El reciclaje realmente puede ser una solución a los problemas ambientales causados por los plásticos? ¿Por qué no se hacen más esfuerzos para usarlo más? ¿No es mejor reciclar que quemar o tirar millones de toneladas al medio ambiente?

La realidad es que el reciclaje está lejos de resolver los problemas ambientales, ya que no puede manejar todo el plástico que se produce, ni su diversidad. Además, aumentar el reciclaje no depende solo de quererlo, sino también de los límites técnicos y presupuestarios (Nikiema & Asiedu, 2022). Aunque la mayoría piensa que reciclar es mejor que quemar o tirar basura, el material obtenido a menudo no tiene la calidad necesaria para solucionar el problema de raíz.

Para entender mejor por qué pasa esto, primero hay que explicar cómo están diseñados los plásticos. Estos materiales presentan una composición química específica que les confiere funciones distintas (Eyerer & Gettwert, 2010). Por ejemplo, una botella puede ser transparente y resistente; un envase puede evitar que pase el oxígeno sin dejar de ser flexible; o una pieza puede soportar el calor sin doblarse ni romperse. Esta relación entre composición y función se ve afectada negativamente en los principales tipos de reciclaje: mecánico y químico.

En el reciclaje mecánico, que consiste en separar, triturar, fundir y remoldear plásticos, estos materiales casi nunca llegan a las plantas de reciclaje limpios, ni separados por tipo (Ragaert et al., 2017). Hay varias familias de plásticos, cada una con diferentes versiones y mezclas. Además, hay más de 16 mil sustancias químicas relacionadas con los plásticos, como aditivos y compuestos añadidos de manera no intencionada. Y a esto se suma que también hay residuos como restos de comida, aceites, etiquetas, tintas, pegamentos y mezclas de otros materiales. Todo esto hace que, después de fundir y remoldar, se obtengan productos con una composición heterogénea e indefinida que impide que el material reciclado cumpla con la calidad, la seguridad y la consistencia que el consumidor necesita. Es como tratar de hacer una mezcla de metales exacta usando metales al azar: el resultado tendría cualidades impredecibles y peores de lo que se quiere.

El reciclaje químico presenta los mismos problemas. Este proceso, que consiste en romper el plástico en partes más simples para usarlas de nuevo, tampoco es una solución, ya que también requiere materiales limpios y una mezcla controlada, algo que casi nunca se logra en la práctica.

En ambos procesos, los problemas son aún mayores (Ragaert et al., 2017). Cada vez que un plástico se recicla, su estructura se daña más: las cadenas se vuelven más cortas, y el plástico se vuelve menos resistente y más frágil. Reciclarlo muchas veces no lo deja como nuevo; es como fotocopiar una copia muchas veces: en cada ciclo, se pierde calidad hasta que la imagen se vuelve irreconocible. Por eso, el reciclaje es más bien una trayectoria descendente que un ciclo infinito.

Entonces, ¿por qué no solo juntar y limpiar los residuos plásticos para reciclarlos?. En teoría, se podría: separar por tipo de plástico, por colores, quitar etiquetas y pegamentos, limpiar restos de comida, desarmar envases con varias capas y procesar cada parte por separado (Nikiema & Asiedu, 2022). Pero en la práctica, esto requiere máquinas avanzadas para separar, realizar mucho lavado con agua y energía, controlar sustancias químicas, secar, clasificar más y manejar lo que no sirve. Cada paso requiere instalaciones, energía y mantenimiento, y genera más residuos. Además, cuanto más mezclado y sucio está el plástico, menos se puede aprovechar y más se tira. Al final, el costo de recuperar un plástico de calidad suficiente suele ser mayor que el precio al que se vende el material reciclado. Por eso, aunque se puede mejorar la separación y la limpieza, muchas veces no vale la pena económicamente, sobre todo cuando el plástico nuevo sigue siendo más barato y confiable.

Entonces, ¿qué sí ayuda de verdad a reducir la contaminación por plásticos? Primero, producir y usar menos, sobre todo productos de un solo uso con una vida útil de minutos, pero que quedan en el ambiente por décadas. Segundo, cambiar el diseño desde el principio: envases de un solo material, menos aditivos problemáticos, quitar capas extra cuando no sean necesarias y hacer productos que se puedan desarmar y separar fácilmente. Tercero, mejorar lo básico: recolección para todos, botes adecuados, sistemas de separación eficientes y control de basureros. Evitar que el plástico llegue al ambiente tiene un efecto inmediato mucho mayor que cualquier tecnología avanzada que se use después.

También es importante ajustar los incentivos económicos, como hacer que los productores sean responsables, usar sistemas de depósito y devolución, poner reglas sobre cuánto material reciclado debe usarse y limitar mezclas de materiales que no se pueden recuperar. Al mismo tiempo, las soluciones tecnológicas deben usarse donde realmente sirven: reciclaje mecánico en plásticos limpios y parecidos; reciclaje químico cuando la mezcla está controlada y vale la pena la energía; usar enzimas en plásticos como el PET, pero sin pensar que esto resolverá todo el problema. No hay una sola solución que cierre el ciclo. Reducir desde el origen, diseñar mejor, separar bien y usar la tecnología de forma inteligente son partes de la misma estrategia. Si el plástico se hizo con cuidado para funciones específicas, su manejo también debe ser igual de cuidadoso. Solo así la solución dejará de ser un consuelo y se convertirá en un cambio real.

Amador Roberto Campos Valdez (1) y Leticia Casas Godoy (2)

(1) Estancia posdoctoral en la Unidad de Biotecnología Industrial del CIATEJ

(2) Investigadora por México comisionada la Unidad de Biotecnología Industrial del CIATEJ

Referencias

1. Organization for Economic Co-operation and Development. (2022). *Global plastics outlook: Economic drivers, environmental impacts and policy options*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2022/02/global-plastics-outlook_a653d1c9/de747aef-en.pdf

2. Rogers, K., & Jaspers, I. (2024). ToxPoint: Waste incineration management of plastic materials—an issue of increasing global public health importance. Toxicological Sciences, 206(2), 230–232. https://doi.org/10.1093/toxsci/kfae111

3. Pilapitiya, P. G. C. N., & Ratnayake, A. S. (2024). The world of plastic waste: A review. Cleaner Materials, 11, 100220. https://doi.org/10.1016/j.clema.2024.100220

4. Nikiema, J., & Asiedu, Z. (2022). A review of the cost and effectiveness of solutions to address plastic pollution. Environmental Science and Pollution Research International, 29(17), 24547–24573. https://doi.org/10.1007/s11356-021-18038-5

5. Eyerer, P., & Gettwert, V. (2010). Properties of plastics in structural components. In P. Eyerer (Ed.), Polymers – Opportunities and Risks I (The Handbook of Environmental Chemistry, Vol. 11, pp. 47–165). Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-540-88417-0_3

6. Ragaert, K., Delva, L., & Van Geem, K. (2017). Mechanical and chemical recycling of solid plastic waste. Waste Management, 69, 24–58. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2017.07.044