Conoce los beneficios que dan los micobios al campo

Cibnor. Carlos Eliud Angulo Valadez, investigador del Cibnor. (Cibnor.)

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste le invitan a escuchar el Podcast “Sonobiópolis” con la participación del Dr. Carlos Eliud Angulo Valadez, investigador del Cibnor con el tema “Microbios de Baja California para un campo más fuerte.”

México posee una gran riqueza biológica. Sin embargo, es común que nos fijemos en los animales grandes o las plantas bonitas y nos olvidemos de los microbios que viven en el suelo y el agua. Hoy Carlos Angulo, nos cuenta por qué debemos cuidarlos y estudiarlos. El equipo de investigación desea que las comunidades que viven en estas zonas protegidas, no solo cuiden el ambiente, sino que también se beneficien de lo que la ciencia descubre en su entorno.

Sonobiópolis

Naturaleza, investigación y sociedad.

Espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación.

https://open.spotify.com/episode/3DWgeX48Ktb1Jbu3CERsXF