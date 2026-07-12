Novedades editoriales "¿Cómo trabajar con gente complicada?" y "Ansiedad social para gente normal". (Artist-freed)

En cualquier oficina, equipo o industria, hay una pregunta que todos pueden responder sin dudar: ¿quién es la persona más difícil con la que te toca trabajar? Su nombre aparece de inmediato. También su forma de actuar, sus manías y el impacto que genera en el ambiente laboral. “¿Cómo trabajar con gente complicada” (editorial Aguilar), de Ryan Leak, aborda el problema con la premisa de que, puedes cambiar de trabajo, pero es muy probable que encuentres nuevos nombres. Lo que queda es cambiar tu visión y forma de interactuar.

Lejos de ser un caso aislado, convivir con personalidades complejas es una constante en el mundo profesional. Sus efectos no solo se reflejan en la productividad, sino también en el bienestar emocional de los equipos. Y aunque muchos quisieran evitar estas interacciones —o incluso “desaparecerlas”— la realidad es otra: siempre habrá alguien complicado en el entorno laboral.

Ante este desafío, surge una propuesta distinta: en lugar de centrarse en eliminar la fricción, aprender a gestionarla de manera efectiva.

A partir de su experiencia asesorando a equipos y líderes en sectores tan diversos como el deporte, el entretenimiento, las finanzas, los seguros, la industria farmacéutica y la manufactura, el consultor Ryan Leak plantea un enfoque práctico para transformar la convivencia profesional. Su metodología invita a cambiar la forma en que se perciben y abordan las relaciones laborales difíciles.

Entre los principales enfoques que propone destacan:

Reconocer a las personas complejas como individuos con contexto e historia, no simplemente como obstáculos.

Ajustar expectativas irreales y desarrollar mayor tolerancia frente a la complejidad humana.

Fortalecer habilidades de comunicación para entornos donde la claridad no siempre es evidente.

Entender el desacuerdo como una vía para innovar y encontrar soluciones más completas.

Definir límites saludables que permitan colaborar sin perder el control personal.

Este enfoque no promete eliminar los conflictos, sino ofrecer herramientas para manejarlos de forma más inteligente y humana. El resultado: equipos más resilientes, relaciones laborales más sanas y espacios de trabajo donde, incluso en medio de la complejidad, es posible sentirse bien.

En un contexto donde la cultura organizacional es cada vez más relevante, esta visión plantea una pregunta clave para empresas y profesionales: ¿y si el verdadero cambio no está en evitar a las personas difíciles, sino en aprender a trabajar mejor con ellas?

Autor Ryan Leak.

ANSIEDAD SOCIAL…

Una nueva publicación llega para acompañar a quienes experimentan incomodidad al interactuar con otras personas o sienten que sus propias ideas limitan su capacidad de expresarse. Esta obra propone un enfoque cercano y comprensible para enfrentar situaciones sociales con mayor seguridad y tranquilidad.

Con un estilo directo y fácil de seguir, “Ansiedad social para gente normal” (Aguilar), de la terapeuta Megan Ashley Smith, presenta estrategias útiles diseñadas para aplicarse en la vida diaria. A través de recomendaciones concretas, el lector podrá desarrollar mayor soltura al comunicarse, fortalecer su confianza personal y desenvolverse con más naturalidad en distintos contextos.

El libro está pensado como un recurso accesible que guía paso a paso a quienes buscan mejorar sus relaciones interpersonales. Desde encuentros casuales hasta ámbitos más complejos, ofrece orientación práctica para afrontar retos comunes en espacios laborales, académicos, afectivos y comunitarios.

Entre sus principales aportes destacan:

• Un enfoque estructurado: Un recorrido progresivo que facilita la comprensión y aplicación de cada técnica en situaciones reales.

• Recursos aplicables: Herramientas diseñadas para resolver desafíos frecuentes en distintos ámbitos sociales, desde el trabajo hasta la vida personal.

• Fundamentos clave: Explicaciones claras sobre el origen de estas dificultades, junto con métodos efectivos para gestionarlas.

Esta guía se presenta como una opción valiosa para cualquier persona interesada en mejorar su bienestar emocional y su forma de relacionarse con los demás.