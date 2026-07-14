Los paisajes petroleros del Golfo de México

Petróleo. Una plataforma petrolera en el Golfe de México.

¿Qué implica vivir y trabajar en una ciudad donde se extraen o refinan hidrocarburos? Más allá de las cifras macroeconómicas, la industria petrolera en México ha configurado lo que estudios sociales denominan “paisajes petroleros”: espacios donde la cultura, el territorio y el cuerpo están indisolublemente fusionados con la infraestructura energética.

El libro “Vivir y trabajar en ciudades con industria de hidrocarburos”, coordinado por E. Alejandro García, académico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas; Daniela Matías y Dora Ramos, analiza cómo en estas regiones el costo del progreso energético se paga con la degradación del entorno, la exacerbación de las desigualdades y la afectación a la salud en sus habitantes; un proceso que algunos autores/as aluden como “zonas en sacrificio”.

El libro explora tres dimensiones críticas:

Huellas en el territorio: El espacio transformado

El petróleo no solo ocupa un lugar; lo estructura y, en ocasiones, lo devasta. En el Golfo de México el paisaje es un testimonio de esta intervención:

Enclaves y abandono: Se documenta la construcción de enclaves industriales que, al finalizar su ciclo, dejan tras de sí espacios rurales desestructurados por la salida de la industria.

Destrucción de ecosistemas: En Paraíso, Tabasco, la construcción de la Refinería Olmeca conllevó la destrucción de decenas de hectáreas de manglar, alterando profundamente la infraestructura urbana y el entorno natural.

Economías indirectas: La huella territorial en las zonas rurales con presencia petrolera sostiene desde la tienda de la esquina hasta la vulcanizadora, lejos de los grandes fondos de inversión.

Huellas en la sociedad: Derechos y dinámicas laborales

La industria del hidrocarburo ha moldeado las estructuras sociales y las relaciones de poder en las ciudades que la albergan:

Corrupción y control sindical: Las prácticas culturales dentro de los sindicatos, como el voto a mano alzada, la herencia de plazas y la corrupción, han dejado huellas profundas en la organización social de las ciudades petroleras.

Volatilidad del empleo: Existe una dependencia crítica y volátil del empleo (tanto formal como informal) respecto a los niveles de producción, afectando de manera diferenciada a regiones como Tabasco en comparación con Tamaulipas.

Desigualdad y Estado: Se revela un entramado jurídico-político que, en ocasiones, vuelve inefectivo al Estado para salvaguardar los derechos humanos frente a los impactos negativos de la explotación de hidrocarburos.

Huellas en los cuerpos: Salud y disciplina de género

La marca más íntima de la industria energética se lleva en el propio cuerpo de las trabajadores/as y sus habitantes:

Impactos en la salud: En el sur de Tamaulipas, se ha demostrado una prevalencia alarmante de enfermedades alérgicas respiratorias vinculadas con la proximidad con la refinería en Ciudad Madero (58.3%) en contraste con Altamira (16.8%).

Disciplina de género: Históricamente, la industria ha reproducido una división sexual del trabajo basada en un “ideal de familia petrolera”. Este modelo de masculinidad industrial privilegió al hombre como proveedor, excluyéndolo de roles de cuidado y afecto, y postergando derechos básicos como guarderías para varones o servicios de salud para parejas del mismo sexo hasta años recientes.

Cuerpos sacrificados: La noción de “zonas de sacrificio” adquiere una dimensión física, donde la contaminación se esgrime como una forma de colonialismo que afecta directamente la integridad biológica de las comunidades que la albergan.

Estudiar estos paisajes energéticos es hoy un asunto de supervivencia para una sociedad que depende críticamente de la energía. Este libro es una invitación a cuestionar el costo humano de la energía y a repensar nuestra relación con los territorios que la producen.

Fuente: García Rivera, E. A., Matías Sánchez, D. y Ramos Muñoz, D., (2024). Vivir y trabajar en ciudades con hidrocarburos. Cd. Victoria, Tamaulipas: Universidad Autónoma de Tamaulipas, Cd. México: Editorial Fontamara. https://libros.uat.edu.mx/index.php/librosuat/catalog/book/381