Llega a la UDLAP el NASA International Space Apps Challenge 2026

UDLAP El registro ya está abierto para formar parte de una experiencia que se vivirá los días 14 y 15 de noviembre de manera presencial en la UDLAP.

Te imaginas poner a prueba tus ideas para resolver desafíos de la Tierra y el espacio junto a personas de distintas disciplinas y formar parte de uno de los hackatones más importantes del mundo? Pues la UDLAP será sede local en el estado de Puebla del NASA International Space App Challenge 2026, una iniciativa de alcance internacional que invita a estudiantes, profesionales, desarrolladores, científicos, diseñadores, creadores y entusiastas de las tecnologías a trabajar en equipo para formular soluciones a retos reales.

El registro ya está abierto para formar parte de una experiencia que se vivirá los días 14 y 15 de noviembre de manera presencial en la UDLAP.El evento local NASA International Space Apps Challenge Puebla, México, convoca a personas de cualquier área de estudio, sin necesidad de acreditar experiencia técnica y de cualquier edad.

Los retos están diseñados para ser inclusivos y accesibles a todos los niveles de habilidad y perfiles, por lo que los competidores pueden elegir su proyecto entre las opciones de los retos oficiales.Durante ese intenso fin de semana, los participantes trabajarán con datos abiertos de la NASA y de sus agencias espaciales asociadas para abordar problemas reales creados por científicos y expertos en la materia y desarrollar una propuesta con su equipo en la misma sede.

El NASA Space Apps Challenge ha registrado más de 487 mil participantes de más de 190 países y territorios, con un conteo de 17 socios de la agencia espacial.La participación de la UDLAP como sede conlleva las labores de invitar, acompañar y guiar a los competidores, así como premiar a los proyectos ganadores de la sede, tareas ejecutadas por medio de la Dirección General de Innovación Tecnológica.

Esta dirección institucional administra instalaciones de trabajo tecnológico, como el Digital Makerspace, dirige al Equipo Representativo STEM de la universidad y gestiona proyectos de investigación, más desarrollo e innovación (I+D+i) con estudiantes del programa de honores y doctorado.

Adicionalmente, este año, entre los colaboradores del NASA International Space Apps Challenge Puebla, México, se encuentran la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) a nivel estatal, institución orientada al desarrollo científico y tecnológico, y la empresa Yankuilotl, firma enfocada en la innovación que aproxima herramientas de desarrollo tecnológico a la población joven.

La designación de la UDLAP como sede de este evento internacional y la confianza de los colaboradores del NASA International Space Apps Challenge Puebla, México, materializan el compromiso de la institución con el fomento de la formación de talento en las disciplinas de ciencia y de tecnología y el impulso del desarrollo de proyectos orientados a la resolución de problemas que benefician a todos los habitantes del planeta.

Este hackathon revalida el perfil de la UDLAP como un centro de excelencia académica capaz de liderar el trabajo tecnológico en la región, coordinando esfuerzos de alto impacto junto a agencias espaciales de alcance mundial.

“Ser local lead del NASA International Space Apps Challenge Puebla, México nos da la satisfacción de contar con el apoyo internacional y estatal en temas de ciencia y tecnología.

Además, nos permite acercar a las personas de nuestro estado a atreverse a resolver retos especializados con la guía de expertos, desde los estudiantes más jóvenes hasta los profesionales de diversas disciplinas.

Al tratarse del hackathon más grande del mundo, reconocemos el potencial de nuestros participantes para competir a nivel internacional. Acérquense, participen y apasiónense al proponer soluciones a los problemas de la Tierra y del espacio”, puntualizó la Dra. Zobeida Guzmán, directora general de Innovación Tecnológica de UDLAP.Si quieres formar parte del NASA International Space Apps Challenge Puebla, México, toma los siguientes pasos junto a tu equipo para asegurar su lugar:

1) registrarte en la plataforma del hackathon en el enlace https://eventos.udlap.mx/spaceAppsChallenge.

2) Inscribirte en el evento local NASA International Space Apps Challenge Puebla, México.

3) Invita a los integrantes de tu equipo a hacer lo mismo; los equipos deberán ser de uno a seis integrantes.

4) Crea tu equipo e invita a los integrantes a anotarse en ese equipo.

5) Debes estar al pendiente del calendario y tus mensajes porque al publicarse los retos, deberán seleccionar el que su equipo va a resolver. Antes del evento, recibirá la información para estar listo para el hackathon junto con la información de acceso a la UDLAP.