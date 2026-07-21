Fallece Jorge Aceves Ruíz, investigador que cambió la forma de enfrentar el Párkinson

Obituario El chiapaneco falleció a la edad de 96 años en Ciudad de México.

En 1964, cuando el Departamento de Fisiología del Cinvestav se perfilaba como un semillero para impulsar una nueva etapa en esa área del conocimiento en México, Jorge Aceves Ruíz, médico cirujano que al momento continuaba su formación en el Instituto Nacional de Cancerología (INC), ofreció un seminario a la comunidad del Centro sobre la acción adrenérgica en los tejidos cardiacos y “como gustó tanto” fue invitado a integrarse a su planta académica, recuerda Susana Quintanilla, en el libro Recordar Hacia el Mañana.

El investigador, que nació en Tapachula, Chiapas, el 12 de noviembre de 1929, falleció a la edad de 96 años en Ciudad de México y la comunidad del Cinvestav lo recuerda porque su trabajo científico cambió la forma de enfrentar la enfermedad de Parkinson.

Aceves Ruíz emprendió su carrerea científica al obtener el grado de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM en 1957. Durante un tiempo continuó su formación sobre farmacología en el INC. Para 1964 se suma al personal docente del naciente Cinvestav y al mismo tiempo realiza su doctorado en la misma institución, que obtiene en 1971 en el Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias, con la tesis “Estudio acerca de la naturaleza de la bomba que mueve Na a través del epitelio de la piel de rana”.

En sus 62 años como investigador en el Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del Cinvestav, Aceves Ruíz impulsó la línea de investigación relacionada con la organización anatomofuncional de los ganglios en la base del cerebro involucrados en patologías asociadas a alteraciones sobre la acción de la dopamina (enfermedad de Parkinson, distonías, déficit de atención con hiperactividad motora, esquizofrenia) y el control dopaminérgico de la transmisión GABAérgica y glutamatérgica, con un enfoque multidisciplinario.

A partir de su línea de investigación desarrolló temas como la organización funcional de los ganglios basales; la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson; con modelos experimentales de la misma y en la Farmacología de la acción dopaminérgica, en los cuales empleó novedosas metodologías y técnicas, entre las que destacan: electrofisiología (registros extracelulares e intracelulares; videomicroscopía infrarroja (“whole cell”); estereotaxia (registros, inyecciones y lesiones); marcaje de circuitos (microscopía confocal y fluorescencia); conducta (de giro, locomotora, exploración, ansiedad), y microdiálisis.

Su trayectoria científica le permitió obtener diversos premios como el Nacional de Ciencias y Artes en el área de Físico Matemáticas y Ciencias Naturales, en 2000; el de Investigación Médica, Jorge Rosenkranz, en 2018; el Canifarma, en 2016; y el de la Fundación Miguel Alemán en 2017. Además, recibió cerca de 30 distinciones, entre ellas, ser Miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia, la de Presidente de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas; Investigador Emérito del Cinvestav y del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras; Fellow of the Rockefeller Foundation; y Fellow of the John Simon Guggenheim Foundation.

También fue miembro de la sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas; Asociación Mexicana de Farmacología; Academia Mexicana de Ciencias; American Society for Neuroscience; y la Academia Latinoamericana de Ciencias y como docente fue profesor invitado o visitante en universidades de Uruguay, Argentina, Inglaterra y Estados Unidos, por citar algunos países.

La propuesta científica de Jorge Aceves quedó registrada en la publicación de más de cien artículos de investigación en revistas internacionales como: Nature; PLOS One; Neuroscience Letters; European Journal of Pharmacology; Journal of Neurophysiology; Brain Research; Molecular Neuropharmacology; Molecular Brain Research; Neurobiology of Disease; Behavioural Brain Research, e International Behavioral Neuroscience Society, citadas más de 1,500 veces, de las cuales 31 corresponden a libros de texto y 110 a revisiones.

Asimismo, presentó sus avances científicos en alrededor de 260 congresos nacionales e internacionales sobre su espacialidad; como formador de recursos humanos dirigió 21 tesis de doctorado y 20 de maestría. En 2019, para celebrar los 90 años de vida de Aceves Ruíz, la comunidad del Cinvestav le rindió un homenaje y sus colegas coincidieron en que uno de sus principales aportes científicos fue la topología de receptores dopaminérgicos y de ganglios basales, que se relacionan con los procesos neurotransmisores orientados al movimiento del cuerpo.

Jorge Aceves Ruíz es recordado por la comunidad del Cinvestav y por sus pares a nivel internacional porque a partir de sus contribuciones científicas en el campo de la fisiología cambió la forma de hacer frente a uno de los padecimientos neurodegenerativos más comunes a nivel mundial: la enfermedad de Parkinson.