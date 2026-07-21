Investigadoras de la UAEH analizan retos políticos en la era digital

UAEH Sandra Flores Guevara y Laura Georgina Ortega Luna, profesoras investigadoras del Área Académica de Ciencias de la Comunicación de la UAEH. (Mariana Roldán.)

Las redes sociales transformaron la manera en que la ciudadanía se informa, participa y se relaciona con la política. Hoy, campañas electorales, debates públicos e incluso las agresiones contra quienes participan en la vida electoral ocurren en plataformas digitales, un fenómeno que ha motivado a académicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) a estudiar la comunicación, la cibercultura y la violencia digital desde una perspectiva interdisciplinaria.

Laura Georgina Ortega Luna y Sandra Flores Guevara, profesoras investigadoras de tiempo completo del Área Académica de Ciencias de la Comunicación, han construido una colaboración académica de más de una década que les ha permitido desarrollar proyectos científicos, publicaciones nacionales e internacionales y programas de capacitación enfocados en los desafíos que plantea la digitalización en los procesos electorales.

Su trabajo aborda temas como la ciberpolítica, los procesos electorales en redes sociodigitales, el análisis del discurso y la violencia política contra las mujeres en razón de género, áreas que consideran fundamentales para comprender las nuevas dinámicas de participación ciudadana.

Comprender una nueva forma de hacer política

Uno de los principales ejes de investigación de ambas académicas se centra en la denominada ciberpolítica, concepto que estudia la manera en que las tecnologías digitales transformaron la comunicación entre gobiernos, candidaturas, partidos políticos y ciudadanía.

Las especialistas analizan cómo plataformas como TikTok, Instagram, Facebook y X modificaron las campañas electorales al privilegiar contenidos breves, altamente visuales y diseñados para generar interacción inmediata, lo que en muchos casos desplaza el análisis de propuestas hacia estrategias enfocadas en obtener mayor alcance y viralización.

Sus investigaciones también exploran el comportamiento de las nuevas generaciones frente a la política digital. En un contexto donde gran parte de la información es consumida mediante algoritmos y tendencias, resulta indispensable comprender cómo se construyen las narrativas políticas, cuáles son los mensajes que alcanzan mayor difusión y qué efectos producen sobre la percepción ciudadana.

Estos estudios aportan elementos para explicar la transformación de los procesos electorales y ofrecen herramientas que permiten analizar las nuevas dinámicas de comunicación entre representantes, instituciones y sociedad.

La violencia digital también amenaza la participación política

Otra de las líneas que desarrolla este equipo de investigación aborda la violencia política contra las mujeres en razón de género dentro de los espacios digitales, un fenómeno que ha adquirido mayor visibilidad conforme aumenta la participación femenina en cargos públicos y procesos electorales.

Las investigaciones documentan distintas formas de agresión que buscan limitar la participación de las mujeres mediante campañas de desprestigio, ataques coordinados en redes sociales, discursos discriminatorios, difusión de noticias falsas y cuestionamientos sobre sus capacidades profesionales basados únicamente en estereotipos de género.

Frente a esta realidad, las investigadoras impulsan metodologías que permiten identificar estas prácticas, analizarlas desde una perspectiva científica y contribuir a la construcción de herramientas para fortalecer el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.

Su trabajo también evidencia la importancia de ampliar las acciones de sensibilización social para prevenir este tipo de violencia y fomentar espacios digitales más seguros, respetuosos e incluyentes.

Del conocimiento científico a la capacitación social

Convencidas de que la investigación debe trascender las publicaciones académicas, Laura Georgina Ortega Luna y Sandra Flores Guevara han impulsado diversas actividades de formación dirigidas a quienes participan en instituciones públicas, organismos electorales, asociaciones civiles, partidos políticos, medios de comunicación y espacios educativos.

Entre estas acciones destaca el Diplomado en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en coordinación con el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) y la UAEH.

Durante las distintas ediciones del programa se han abordado temas relacionados con teoría de género, feminismo, tipologías de violencia, derechos digitales, violencia política en redes sociales y análisis de casos, con el propósito de brindar herramientas que permitan identificar estas conductas y contribuir a su prevención.

La experiencia obtenida durante estos procesos de capacitación también ha permitido identificar retos importantes. Uno de ellos es la escasa permanencia de hombres en las actividades formativas, mientras que las mujeres registran una mayor participación hasta concluir los programas, una situación que refleja la necesidad de involucrar a toda la sociedad en la construcción de relaciones más igualitarias.

Investigación que evoluciona junto con la tecnología

Actualmente, ambas investigadoras mantienen proyectos relacionados con comunicación electoral, violencia digital, estudios de género, educación y derechos digitales, además de colaborar con redes académicas de Colombia, España y otros países de América Latina para fortalecer el intercambio científico y ampliar el alcance de sus investigaciones.

Entre sus trabajos más recientes se encuentran el desarrollo de estudios sobre derechos digitales, la inclusión de las mujeres en espacios educativos y el análisis de las transformaciones que experimentan los procesos democráticos conforme evolucionan las plataformas tecnológicas.

Para las investigadoras Garza, comprender estos fenómenos representa uno de los grandes desafíos de las ciencias sociales contemporáneas. Cada proceso electoral introduce nuevas formas de comunicación, nuevos lenguajes y nuevas dinámicas de interacción que requieren ser estudiadas con rigor científico.

Desde la UAEH, estas investigaciones contribuyen a generar conocimiento sobre la democracia digital y la comunicación política contemporánea, al tiempo que impulsan propuestas orientadas a fortalecer una participación ciudadana más informada, incluyente y libre de violencia, demostrando que el análisis académico puede convertirse en una herramienta para comprender los cambios sociales y responder a los desafíos que plantea la transformación digital.