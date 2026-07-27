La exposición “Desde el umbral” continua en el MUAC

Desde el umbral, MUAC

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) te invitan a recorrer “Desde el umbral”, una exposición que propone retar la separación entre la naturaleza y lo humano desde su constitución política.

Este proyecto reúne a dieciocho artistas, colectivos, investigadores y activistas que buscan replantear la forma en que nos relacionamos con el mundo vivo.

Incluye encuentros poéticos y meditativos, pero también especulativos o fantásticos, las obras expuestas trabajan desde el duelo por la destrucción del planeta para trazar la distancia entre el mundo natural, con el objetivo de llegar a la reconfiguración de su ontología más profunda.

“Este proyecto parte de la noción de Bruno Latour de que la naturaleza no es un dominio particular de la realidad, sino el resultado de una división política; por lo tanto, busca rastrear la forma en que esta operación de exclusión se está replanteando en años recientes" narra parte de la descripción en la pagina oficial del museo.

Las obras no solo evidencian la explotación del planeta, también intentan devolverle voz a aquello que durante siglos fue reducido a objeto de consumo.

“Desde el umbral” se encuentra en la sala 1 y 2 desde inicios de junio y estará disponible hasta el 11 de Diciembre de este año. Para mayor información sobre horarios, costos y ubicación, puedes consultar la pagina del museo https://muac.unam.mx/exposicion/desde-el-umbral .