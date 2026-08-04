Microalgas, biotecnología útil en salud, energía y medio ambiente

Investigación Pierre-Louis Emile Gorry impartió su conferencia sobre los avances en su investigación. (UAM)

Las microalgas son una vía biotecnológica con amplio potencial para atender problemas asociados al cambio climático, la transición energética, la salud, la fabricación de alimentos y la explotación de residuos, planteó el doctor Pierre-Louis Emile Gorry, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), durante la conferencia Microalgas: soluciones biotecnológicas para la salud, energía y medio ambiente.

La ponencia, formó parte del seminario abierto organizado por el Departamento de Ciencias de la Salud de la Unidad Lerma, espacio académico en el que el especialista presentó un panorama general sobre estos microorganismos fotosintéticos, sus aplicaciones y los avances de proyectos que se desarrollan en esa sede académica y en la Unidad Cuajimalpa.

Pierre-Louis explicó que el punto de partida de estas investigaciones se ubica en la crisis ambiental derivada del cambio climático, cuyos efectos alcanzan a los ecosistemas, el ámbito sanitario, la disponibilidad de agua y la calidad del medio natural. En ese contexto, el dióxido de carbono (CO 2 ) y otros gases de efecto invernadero ocupan un lugar central, por lo que resulta necesario reducir emisiones, capturar el carbono presente en la atmósfera y buscar alternativas energéticas con menor impacto ecológico.

Aunque existen tecnologías fisicoquímicas para capturar carbono a escala industrial, entre los que se incluyen procesos de separación, absorción o destilación criogénica, el docente dijo que estas soluciones enfrentan límites por sus altos costos de operación, infraestructura y alcance. Frente a ello, las biotecnologías basadas en estas formas de vida microscópicas abren una línea de trabajo con valor ambiental, productivo y científico.

Las microalgas son microorganismos fotosintéticos que pueden ser unicelulares o multicelulares, procariontes o eucariontes. No constituyen un grupo taxonómico único, pero se encuentran en cuerpos de agua dulce, marina, suelos húmedos y diversos ecosistemas. Su principal fuente de carbono es inorgánica, como CO 2 , bicarbonatos y carbonatos, aunque también es posible aprovechar fuentes orgánicas bajo ciertas condiciones.

Una de sus características de mayor interés es su capacidad para acumular lípidos ante situaciones de estrés, en particular por limitación nutricional. Estos lípidos son factibles de que sirvan como base para la elaboración de biocombustibles, entre ellos biodiésel, a través de mecanismos fisicoquímicos.

Estos organismos fotosintéticos tienen un papel clave en el planeta, pues los océanos, gracias a su presencia, participan de forma decisiva en la fijación de óxido de carbono y en la producción de más de la mitad del oxígeno mundial. Sus ciclos de cultivo son cortos, de uno a diez días, en contraste con los tiempos de maduración de plantas usadas para producir biocombustibles, como el maíz.

Su potencial productivo se extiende a diversos sectores. Pueden utilizarse en alimentación humana y animal, cosmética, farmacia, química, bioenergía, fertilización agrícola y generación de bioestimulantes. En algunos casos, generan compuestos de alta importancia, como PHB, un bioplástico con posibilidades para sustituir materiales derivados del petróleo.

Al hablar sobre la espirulina, detalló que es una microalga con propiedades antioxidantes, además de posibles efectos antiinflamatorios y neuroprotectores reportados en estudios especializados. En agricultura, su uso como bioestimulante permite reducir la dependencia de fertilizantes químicos, mejorar el desarrollo vegetal y favorecer la calidad de frutos, raíces y periodos reproductivos.

El experto en energías renovables presentó el concepto de biorrefinería, que se basa en el aprovechamiento integral de la biomasa. Bajo este modelo, esta especie se cultivan en fotobiorreactores que permiten el paso de luz para sostener la actividad fotosintética. La lógica consiste en utilizar todos los componentes producidos y aprovechar aguas residuales o gases de combustión, como fuente de nutrientes y así lograr una huella ambiental de tipo neutra.

MICROALGAS Y MICROPLÁSTICOS.

Por otra parte, un estudio de investigadores coreanos del instituto KIOST estimó que las microalgas marinas influyen significativamente en el hundimiento de los microplásticos (MP) flotantes en el océano.

Para ello, analizaron los efectos de la “Heterosigma akashiwo” —una especie asociada a frecuentes episodios de marea roja en la costa coreana durante el verano— sobre el comportamiento ambiental de los microplásticos flotantes.

El estudio reveló que la “Heterosigma akashiwo” secreta sustancias poliméricas extracelulares que se adhieren a los microplásticos flotantes, aumentando su densidad. Este proceso da lugar a la formación de agregados de microplásticos que adquieren una densidad superior a la del agua de mar, provocando que se hundan hasta el fondo oceánico.

El equipo de investigación seleccionó polietileno (PE) y polipropileno (PP) —dos polímeros plásticos predominantes que representan una parte significativa de la producción mundial de plásticos— para examinar las tasas de hundimiento en función del tamaño y la densidad.

Un análisis de 5.000 agregados de microplásticos de polietileno (PE), caracterizados por su tamaño relativamente pequeño, pero mayor densidad, mostró que el 28 % se hundió en un plazo de 20 días. Por el contrario, el análisis de 1.250 agregados de MP de polipropileno (PP), de mayor tamaño (45-75 μm) pero menor densidad (0,91 g/cm³), indicó que solo el 1,8 % se hundió durante el mismo periodo. Estos resultados demuestran que los agregados de MP formados por “Heterosigma akashiwo” tienen mayor probabilidad de hundirse cuando están compuestos por materiales plásticos más densos.

También se midió la velocidad de hundimiento de los agregados de MP de PE y PP que se depositaron en el fondo, obteniéndose una media de 63 m/día, sin que se observaran diferencias significativas en función del tamaño o la densidad de los MP.