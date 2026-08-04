Rentar el Castillo de Chapultepec a la FIFA, un acto de “diplomacia cultural”

Museo de Antropología Omar Vázquez, durante la presentación del programa de la FILAH. (INAH)

Con la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México (EAHNM), así como Veracruz y Francia invitados de honor, del 13 al 23 de agosto, en el Museo Nacional de Antropología se realizará la 37 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH).

“Nos honra contar con distinguidos invitados de honor, quienes enriquecerán el programa y aportarán un sello memorable a esta fiesta de las letras y el conocimiento”, expresó Beatriz Quintanar Hinojosa, coordinadora nacional de Difusión del INAH.

Señaló que Francia “nos permitirá acercarnos a una de las tradiciones intelectuales y científicas más influyentes en la antropología, la arqueología, la historia y la lingüística, a través de publicaciones, diálogo académico y manifestaciones culturales”.

Mientras tanto, “Veracruz compartirá la alegría que le caracteriza, la enorme riqueza histórica de su territorio: desde sus antiguas culturas mesoamericanas hasta sus expresiones contemporáneas de música, oralidad, gastronomía y patrimonio comunitario”.

Durante 11 días se ofrecerán 350 actividades gratuitas, entre presentaciones editoriales, 87 talleres, 22 conversatorios y conferencias, 14 foros académicos, tres homenajes, 7 exposiciones temporales y más de 35 presentaciones artísticas, así como una muestra del Festival de Cine Antropológico.

“La diversidad territorial constituye una de las mayores fortalezas de México. Este es el sentido profundo del tema que inspira la trigésima séptima FILAH: la inclusión de la preservación del patrimonio cultural”, comentó por su parte Omar Vázquez Herrera, director general del INAH.

Recordó que desde hace un año, un comité integrado por las coordinaciones nacionales y las áreas sustantivas del instituto, las escuelas del INAH y por los especialistas de diversas disciplinas trabajan en el programa que reunirá investigaciones, debates, presentaciones editoriales y mesas de reflexión.

“En esos espacios se expresa la verdadera vocación del instituto”, aseguró. Sobre las expectativas que existen en torno a la asistencia, Omar Vázquez Herrera apuntó que en la edición pasada hubo un aforo de 183,000 personas.

“Desde luego que este año, verano y temporada alta, esperamos que tengamos un aforo igual o mayor que el del 2025”, agregó.

Para más información sobre la programación visita la página de la FILAH: www.feriadelibro.inah.gob.mx/filah37.

FIFA EN EL CASTILLO DE CHAPULTEPEC.

En vista de las recientes polémicas por la posibilidad no tan clara de rentar el Castillo de Chapultepec –de acuerdo con lo expresado en la conferencia “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es una práctica común–, distintos medios abordaron al director general del INAH.

“Recibimos todo tipo de solicitudes para la utilización de los recintos culturales en el país, no solamente el Castillo y el Chapultepec”, declaró el funcionario público.

Tras la conferencia de prensa por la 37° FILAH, Omar Vázquez Herrera comentó que cada una de las solicitudes se revisa “con mucha seriedad, por el derecho que tiene cada ciudadano y ciudadana de hacer solicitudes legítimas a las instituciones del Estado mexicano”.

“Y por supuesto que se dan las autorizaciones cuando no atentan contra el patrimonio cultural, en este caso, contra el patrimonio histórico o contra el patrimonio arqueológico, que es de lo que nos encargamos en el Instituto”.

Al preguntarle cuáles serían los requerimientos que permiten o no realizar un evento privado en dichos recintos, el director del INAH respondió “tendríamos que revisar las solicitudes”.

¿Revisar qué características? ¿Nos puede explicar qué reúne un evento para que se pueda aprobar?, se le insistió.

“Como ya lo mencioné, toda solicitud se tiene que revisar y, por supuesto, el principal objetivo que persigue el instituto es cuidar y preservar el patrimonio histórico de la nación en cualquier actividad, en cualquier evento”, reiteró sin responder, aunque aseguró que para aprobar el evento reciente de la FIFA se siguieron los mismos criterios (desconocidos) que con otras solicitudes.

Al “detallar” las actividades que se realizaron durante el encuentro entre el personal de la FIFA y las instituciones mexicanas, el funcionario habló de “diplomacia cultural” y “promoción cultural”, por lo que se le pidió dar a conocer los resultados de esa reunión en términos de intercambio cultural.

“Bueno, sobre todo la enorme recepción que tuvimos en el país para recibir lo que nos correspondió como estado sede del Mundial de Futbol”, resolvió

Se le señaló que la FIFA no tiene carácter cultural, por lo que añadió: “no se trata de la FIFA, se trata más bien del evento, del Mundial de futbol, que por supuesto tiene un carácter cultural y turístico y por eso se habla de diplomacia cultural”.

Sobre el dinero cobrado por la renta del Castillo de Chapultepec, informó que “todos los derechos que se pagan por actividades en cualquier evento se van a la tesorería de la Federación, por supuesto”.

“En este caso, toda la información está reservada por el procedimiento que hay en este momento, para no entorpecer las investigaciones de la Fiscalía General de la República, esta información se reserva”.

“¿Qué procedimiento es? Es un procedimiento que recibió la Fiscalía. Entonces, evidentemente, eso genera una reserva de la información con base en la ley y por eso en este momento no podemos dar a conocer más información”.

Lo que sí dejó en claro es que “todas las autorizaciones de todos los recintos culturales del país que administra el instituto son autorizaciones emitidas por el INAH, por supuesto”.