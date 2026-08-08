Cuidado, afecto, alimentación y educación, históricamente desvalorizados: Lorena Rodríguez

Diplomado. Los trabajos del II Coloquio de Economía Feminista “Crisis de la reproducción social”. (UNAM)

La economía feminista ha sido clave para colocar la sostenibilidad de la vida en el centro del análisis económico, aseguró la directora de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM, Lorena Rodríguez León, durante los trabajos del II Coloquio de Economía Feminista “Crisis de la reproducción social”.

En el encuentro académico -organizado en colaboración con la International Development Economics Associates (IDEAs) y la Red de Economía Feminista en México (REFEM)- resaltó:

La noción de reproducción social permite visibilizar los trabajos y relaciones -como el cuidado, alimentación, afecto y educación- que sostienen la vida cotidiana, pero que históricamente han sido desvalorizados y distribuidos de manera desigual.

Apuntó que el coloquio partió de preguntas fundamentales para comprender el presente: cuáles son las experiencias que permiten dar cuenta de la crisis de la reproducción social en el capitalismo contemporáneo y qué herramientas ofrece la economía feminista para caracterizarla e imaginar alternativas.

Estas reflexiones resultan relevantes ante el agravamiento de desigualdades estructurales que afectan de manera diferenciada a mujeres, personas racializadas y grupos históricamente subordinados, dijo ante Antonio Ibarra Romero, jefe de la División de Estudios de Posgrado; representantes de la Coordinación de la Especialización El Género en la Economía, así como de IDEAs y la REFEM.

Lorena Rodríguez expresó su confianza en que este espacio fortalecerá las redes de colaboración en favor de una economía más incluyente y comprometida con la justicia social.

Interés en aumento

En el Posgrado de Economía, Antonio Ibarra recordó que la Especialización El Género en la Economía suma dos décadas de formación dentro del Programa Único de Especializaciones en Economía (PUEE) de la UNAM, lo cual la consolida como una de las principales ofertas en la materia en el país.

También expuso que el coloquio muestra el creciente interés de nuevas generaciones de investigadoras e investigadores por los estudios de economía feminista.

Esta actividad reunió a 43 participantes -estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado- provenientes de 15 instituciones de México y Brasil, entre ellas la UNAM, El Colegio de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidade de São Paulo.

Incluyó 12 mesas temáticas articuladas en torno a cuatro ejes: cuerpo, territorio y extractivismo; deuda, financiarización y seguridad social; división internacional del trabajo; y alternativas ante la crisis de la reproducción social.

Se realizó bajo la supervisión de María del Rosario Aparicio López, profesora de la FE y coordinadora de la Especialización El Género en la Economía del PUEE, con financiamiento de IDEAs y el respaldo institucional de la División de Estudios de Posgrado.

Fue un espacio de análisis crítico sobre las desigualdades económicas que afectan de manera desproporcionada a los cuerpos feminizados y racializados en el capitalismo contemporáneo.