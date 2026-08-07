Jugar en serio para transformar territorios socioecológicos

Juegos. Figura 1. Formatos de implementación de los juegos socioecológicos serios. A la izquierda juego de tablero y a la derecha interface computacional.

¿Qué pasaría si pudiéramos detener el tiempo, situarnos en un mismo espacio y explorar a través del juego las decisiones que tomamos sobre nuestros territorios, sin consecuencias irreversibles? ¿Qué ocurriría si campesinos, pescadores, urbanitas, organizaciones sociales, funcionarios y científicos pudiéramos sentarnos alrededor de un tablero, una computadora o un dispositivo móvil, bajo un esquema horizontal, para experimentar lúdicamente diferentes escenarios y valorar cómo nuestras decisiones afectan a los demás y a los sistemas forestales, agrícolas, hídricos, urbanos y costeros que cohabitamos?

Aunque parezca una ilusión académica, esta posibilidad forma parte de las herramientas metodológicas disruptivas y de frontera que están construyendo las investigaciones socioecológicas. En México, un grupo inter y transdisciplinario de investigadores, estudiantes y colaboradores comunitarios estamos explorando el potencial del juego como una forma innovadora de comprender y transformar algunas de las afrentas ambientales y sociales más acuciantes del país.

Los principales desafíos que enfrentamos en la actualidad, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, las crisis del agua, la transformación de los paisajes agrícolas o la fragmentación de los ecosistemas, tienen algo en común: representan problemas socioecológicos complejos. En ellos se entrelazan procesos ambientales, económicos, políticos y culturales; participan múltiples actores con intereses contrapuestos; además de que cualquier decisión de gestión que se tome al respecto puede producir consecuencias inesperadas.

Son problemáticas dinámicas, inciertas y difíciles de delimitar, para las cuales no existe una solución única ni definitiva. Por ello, las investigaciones socioecológicas han comenzado a desarrollar herramientas que, más que buscar predecir dichas problemáticas y ofrecer respuestas inmediatas, permitan comprender colectivamente su complejidad, dilucidar sus causas y explorar caminos hacia su transformación.

Entre estas herramientas se encuentran los juegos socioecológicos serios o analíticos: en formatos de tableros de mesa, simuladores multiagente por computadora e incluso aplicaciones móviles (Figura 1).

Los juegos socioecológicos no son simples herramientas recreativas con contenido ambiental. Son modelos participativos y estilizados de situaciones reales en los que se representan los principales componentes de una problemática socioecológica compleja. Cada participante puede asumir el papel de un actor diferente y experimentar las consecuencias de sus decisiones y las decisiones de los demás.

En un juego de este tipo, por ejemplo, un participante puede representar a una comunidad campesina, otro a una autoridad gubernamental y otro a una empresa. Cada uno dispone de determinados recursos, enfrenta restricciones y tiene objetivos particulares. A medida que avanza la partida, las decisiones individuales generan efectos colectivos: un recurso puede tener presiones, un ecosistema puede deteriorarse, un conflicto puede intensificarse o, por el contrario, pueden surgir acuerdos y nuevas formas de colaboración.

El valor científico del juego radica en la capacidad de experimentar con la complejidad de un sistema socioecológico en un espacio seguro de aprendizaje social. Los participantes pueden equivocarse, cambiar de estrategia, intercambiar roles y explorar qué ocurre si las reglas del sistema fuesen diferentes. De esta manera, el juego se convierte en una especie de “laboratorio experiencial lúdico” en el que es posible ensayar futuros alternativos.

En este sentido, dichas herramientas resultan particularmente valiosas porque permiten responder preguntas del tipo: qué pasaría si. ¿Qué ocurriría si cambiáramos una regla? ¿Si un actor tuviera acceso a un nuevo recurso? ¿Si aumenta la cooperación? ¿Si se modifica una política pública? ¿Si desaparece un recurso ambiental? Su mayor potencial no está en predecir escenarios como tal, sino en ayudar a imaginarlos de manera colectiva y posibilitadora.

Cuando estas herramientas se utilizan en formatos participativos, diferentes actores pueden construir comprensiones más amplias de una problemática. Al jugar, descubren las consecuencias no previstas de sus propias decisiones, reconocen las restricciones que enfrentan otros actores desarrollando un sentido de empatía, además de comprender mejor las relaciones de interdependencia que estructuran al sistema socioecológico del que forman parte.

Por ello, los juegos serios están ganando terreno como herramientas socioecológicas heurísticas: dispositivos que permiten aprender haciendo, formular nuevas preguntas, cuestionar supuestos e imaginar alternativas. Buscan integrar y poner en diálogo el conocimiento científico con la experiencia de quienes habitan los territorios, así como con las capacidades de gestión de otros actores institucionales estratégicos.

Bajo esta perspectiva nace “Territorios en Juego” (https://territoriosenjuego.com), la primera Red Interinstitucional de Juegos Socioecológicos Serios de México y América Latina, encabezada por el Instituto de Ecología, A. C. (INECOL) con la colaboración de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Veracruzana (UV).

Como Red buscamos consolidar una comunidad de práctica dedicada al diseño, implementación, evaluación y seguimiento de herramientas lúdicas para abordar problemáticas socioecológicas complejas en diferentes contextos territoriales. Nuestra agenda incluye el desarrollo de juegos serios en sistemas agrícolas, forestales, marino-costeros, urbanos, hídricos y político-económicos del país (Tabla 1).

Tabla 1. Herramientas lúdicas analíticas desarrolladas en diferentes territorios de México por la Red Interinstitucional de Juegos Socioecológicos Serios.

Nombre del juego Territorio socioecológico Formato y objetivo lúdico Liderazgo académico CAFES: Coffee Agroecosystems Fostering Environmental Sustainability Paisajes cafetaleros del Centro de Veracruz Juego de tablero que permite

reflexionar los caminos para lograr la sustentabilidad del sector cafetalero. · Martha Bonilla (INECOL)

· Alberto López (UNAM) Milli: El Juego de la Alimentación Campesina Sistemas agroalimentarios de montaña en Veracruz Juego de tablero que buscar elucidar las implicaciones en la salud nutricional de los medios de vida rurales-urbanos, las estrategias de abasto alimenticio y las culinarias locales. · Simoneta Negrete (INECOL)

· Sofía Lugo (UNAM) MILPA: Manejo e Innovaciones Locales para la Producción Agroecológica Milpas campesinas en Veracruz Juego de tablero para explorar innovaciones agroecológicas (germoplasma, asociación de cultivos, ahorro rural y mercadeo justo) en los sistemas milperos. · Rosa González (INECOL)

· Armando Contreras (INECOL)

· Carlos Flores (INECOL)

· Rosa Pérez (INECOL)

· Francisco Bustos (INECOL) APPajarear el Cafetal Agroecosistemas de café bajo sombra en Veracruz Aplicación móvil lúdica para que las familias cafeticultoras profundicen los conocimientos y beneficios de la avifauna asociada a su sistema productivo. · Carolina Álvarez (INECOL)

· Armando Contreras (INECOL)

· Fernando González (INECOL)

· Miguel Hidalgo (INECOL)

· Maricruz González (INECOL)

· Ashley Olaya (ITSX) La Kuña del Kapital Sistema económico-político nacional Dispositivo híbrido (tablero-interface) para ensayar estrategias capaces de desmontar las presiones que el sistema capitalista ejerce sobre los hogares mexicanos. · Luis García-Barrios (ECOSUR)

· Raúl García (UNAM)

· Juana Cruz (UACh) CO-Construyendo Utopías Costeras Territorio costero de Isla Aguada, Campeche Juego de tablero para trazar y construir horizontes comunes entre pesca y turismo en la gestión de un territorio costero. · Alejandro Espinoza (ECOSUR)

· Benjamín Hernández (ECOSUR)

· Claudia Monzón (ECOSUR)

· Loni Hensler (ECOSUR) MARES: Marine Agents Reordering Economic Sectors Zona marítima de la sonda Campeche-Tabasco Modelo basado en agentes que permite a sectores pesqueros, energéticos y ambientales explorar escenarios de ordenamiento y coexistencia en un espacio marino disputado. · Alejandro Espinoza (ECOSUR)

· Luis García-Jácome (UNAM)

· Eduardo Cuevas (UABC)

· Eva Coronado (UNAM) Grain N’ Drain Distrito de Riego del Río Mayo, Sonora Juego de tablero tipo inversión de roles para que pobladores mayos analicen las implicaciones ambientales, agrarias y sociales del acaparamiento crónico de tierras y agua asociadas a los modelos de rentismo agrícolas. · Marlo Rivera (ECOSUR)

· Luis García-Barrios (ECOSUR) Territorio Mingano Paisajes agroalimentarios, forestales e hídricos de Santo Domingo Tomaltepec, Oaxaca Juego de tablero bajo un entorno sensorial artístico que invita a la revaloración múltiple del territorio y la naturaleza a partir de la identidad, el sentido de lugar y la custodia socioambiental. · Patricia Balvanera (UNAM)

· Reyna Domínguez (UNAM)

· Emilio Hernández (ECOSUR)

· Paola Miguel (Cocina CoLaboratorio) Saraguato: un desafío ecológico en la selva de asfalto Contextos urbanos y selvas antropogénicas de Palenque, Chiapas Juego de tablero inmersivo en el que juventudes rurales enactúan el rol de monos saraguatos para enfrentar los retos de la supervivencia biológica en un contexto de expansión agrícola y urbana. · Montserrat Franquesa (UV)

· Bárbara Cabanillas (UdG, España)

Entre nuestros objetivos centrales se encuentran fortalecer la investigación transdisciplinaria, formar estudiantes especializados en estas metodologías, divulgar el potencial de los juegos serios y establecer vínculos con grupos internacionales homólogos. Una de nuestras apuestas más importantes es contribuir a que estas herramientas se desplieguen en México y, posteriormente, en otros territorios de América Latina.

La iniciativa es impulsada por un proyecto Ciencia Básica y de Frontera de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) titulado “Juegos de tablero serios y simulaciones multiagente por computadora para abordar problemas socioecológicos complejos en México”, mismo que operará durante el período 2026-2028.

Algo importante a resaltar es que el proyecto no terminará cuando concluyan las partidas de juegos en los territorios de trabajo. La meta fundamental del proyecto es que las experiencias lúdicas contribuyan a construir, junto con los actores involucrados, hojas de ruta hacia la justicia y la sustentabilidad territorial, identificando acciones, actores, recursos y escalas temporales para avanzar hacia la transformación de las problemáticas abordadas. También se busca sistematizar las experiencias, elaborar manuales de juego y materiales audiovisuales, organizar escuelas formativas de verano, así como construir repositorios libres para el acceso público a los juegos bajo una filosofía de ciencia abierta.

En Territorios en Juego creemos fielmente que jugar es una forma creativa y comprometida de hacer ciencia con pertinencia e incidencia social. Imaginar es el primer paso para transformar.

*Red de Ambiente y Sustentabilidad, Instituto de Ecología, A. C.

aaron.rivera@inecol.mx