Abren convocatoria para impulsar proyectos de seguridad alimentaria, educación y empleabilidad, ¿Cómo inscribirse?

Alsea La convocatoria busca sumar nuevas organizaciones a su estrategia de impacto para impulsar propuestas integrales. (Alsea)

Con el objetivo de continuar generando un impacto positivo en comunidades vulnerables, Fundación Alsea, A.C. abrió, por segundo año consecutivo, su Convocatoria 2027.

¿Hacia quién va dirigida la convocatoria 2027 de Alsea?

Esta convocatoria 2027 está dirigida a organizaciones de la sociedad civil que impulsen proyectos sostenibles para fortalecer la seguridad alimentaria y la nutrición, así como ampliar las oportunidades de educación, empleabilidad y movilidad social.

Desde hace más de dos décadas, Fundación Alsea, A.C., como el vehículo de responsabilidad social de Alsea, trabaja junto con aliados para impulsar acciones que impactan positivamente en las comunidades donde opera la compañía.

En esta convocatoria, Fundación Alsea, A.C. busca sumar nuevas organizaciones a su estrategia de impacto para impulsar propuestas integrales, medibles y sostenibles que mejoren el acceso a alimentos saludables y fortalezcan los hábitos y entornos comunitarios, con prioridad en la primera infancia, así como la permanencia educativa, la inserción laboral y la autonomía económica de adolescentes y jóvenes.

“Esta convocatoria es una invitación a continuar construyendo una red de organizaciones comprometidas con transformar realidades. Cada nueva alianza nos permite llegar más lejos, acompañar a más comunidades y generar oportunidades que impulsen un cambio duradero en la vida de las personas”, señaló Ivonne Madrid, directora de Fundación Alsea, A.C.

En este 2026, Fundación Alsea, A.C. integró a siete nuevas organizaciones beneficiadas: Un Kilo de Ayuda, BiFAM, Christel House México, Fundación ¿Sabías Qué…?, Fundación Nutriendo por un Futuro, Fundación para la Asistencia Educativa (FAE) y Patronato Pro Zona Mazahua, lo que permite ampliar su impacto en distintas comunidades del país apoyando a más de 15 organizaciones que trabajan en pro de la alimentación en este año.

¿Cómo inscribirse a la convocatoria de Fundación Alsea para impulsar proyectos?

El año pasado, en seguridad alimentaria, la Fundación benefició a 22 proyectos de 16 organizaciones con una aportación de $50 millones de pesos; en educación, apoyó 12 proyectos de 11 organizaciones con una inversión de $8 millones de pesos.

Para la convocatoria 2027, la Fundación Alsea aportará hasta 70% del costo total de cada proyecto seleccionado, mientras que la organización seleccionada deberá acreditar una contrapartida mínima de 30%, en efectivo o en especie.

El registro en https://convocatoria.alsea.net/ permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026. La evaluación se llevará a cabo durante octubre y noviembre, y los resultados se darán a conocer la primera semana de diciembre.