El cambio climático impulsa una migración sin precedentes de las mariposas a escala global

Mariposas. El estudio de alcance global, fue publicado en la revista Nature Ecology & Evolution.

Las mariposas de todo el mundo están modificando su distribución geográfica a medida que el planeta se calienta, revela un nuevo estudio de alcance global, publicado en la revista Nature Ecology & Evolution, el cual señala que estos desplazamientos son más extensos y complejos de lo que se pensaba. La investigación concluye que el cambio climático es el principal factor que está transformando la distribución de estas especies y redefiniendo sus posibilidades de supervivencia.

La investigación, en la que participó Jorge L. León-Cortés, investigador de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), encontró que aproximadamente una de cada diez especies de mariposas conocidas ha modificado su área de distribución. Se analizaron 6,182 registros correspondientes a 1,758 especies en 105 países, convirtiéndose en el análisis más completo realizado hasta la fecha sobre este fenómeno. Además de revisar publicaciones científicas en inglés, las investigadoras e investigadores incorporaron estudios publicados en otros idiomas y el conocimiento de especialistas de distintas regiones del mundo.

Los resultados muestran que cerca del 80% de los cambios registrados están relacionados con el cambio climático y la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos. En otras palabras, el aumento de la temperatura está obligando a muchas especies a desplazarse para encontrar condiciones ambientales favorables.

“Las mariposas están cambiando su distribución en todos los continentes donde habitan. La magnitud de este fenómeno es sorprendente y va mucho más allá de las regiones tradicionalmente estudiadas, como Europa y Norteamérica”.

El estudio revela que ocho de cada diez especies han ampliado su distribución geográfica, colonizando nuevas zonas que ahora presentan condiciones climáticas adecuadas. Sin embargo, este aparente éxito no significa necesariamente que las poblaciones estén prosperando. Al mismo tiempo, más de una cuarta parte de las especies ha visto reducido su rango de distribución y cerca del 22% ha comenzado a desplazarse hacia mayores altitudes en busca de temperaturas más frescas.

Uno de los hallazgos más preocupantes es que estos desplazamientos altitudinales apenas han sido documentados en los trópicos. Esto resulta especialmente alarmante porque muchas especies tropicales viven muy cerca de sus límites de tolerancia al calor, por lo que incluso pequeños incrementos de temperatura pueden comprometer su supervivencia.

El estudio también pone de manifiesto un importante sesgo en el conocimiento científico. Cuando los investigadores incorporaron literatura publicada en idiomas distintos del inglés y la experiencia de especialistas locales, el panorama global cambió de forma significativa.

“Sin estas fuentes habríamos subestimado gravemente la magnitud del fenómeno, especialmente en las regiones tropicales, donde vive alrededor del 80% de las especies de insectos”.

A pesar de albergar algunos de los ecosistemas más diversos del planeta, regiones como África Central, el Sudeste Asiático, Nueva Guinea y zonas de la región Neotropical como la cuenca amazónica siguen estando escasamente representadas en los estudios sobre cambios en la distribución espacial. Paradójicamente, son precisamente estas zonas donde las especies son más vulnerables al calentamiento global y donde existe menos información científica disponible.

La situación se agrava por la transformación del paisaje. La pérdida y fragmentación de los hábitats naturales dificulta que las mariposas puedan desplazarse hacia nuevas áreas con condiciones climáticas adecuadas, reduciendo sus posibilidades de adaptación.

Los autores advierten que las mariposas son excelentes indicadores de la salud de los ecosistemas. Debido a que responden rápidamente a los cambios ambientales, sus desplazamientos constituyen una señal de alerta sobre las profundas transformaciones que están experimentando los ecosistemas terrestres.

Por ello, se subraya la necesidad urgente de establecer programas de monitoreo coordinados a escala global, especialmente en las regiones tropicales, que permitan comprender cómo están respondiendo las especies al cambio climático y diseñar estrategias de conservación más eficaces. Este esfuerzo será fundamental para alcanzar las metas establecidas en el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.

Más que una predicción para el futuro, el estudio demuestra que la redistribución de las especies impulsada por el cambio climático ya está ocurriendo. Comprender hacia dónde se desplazan las mariposas y qué factores limitan su supervivencia será clave para proteger no solo a estos insectos, sino también a los ecosistemas de los que forman parte.

El artículo se puede consultar en https://www.nature.com/articles/s41559-026-03117-y

Chowdhury, S., Aich, U., Antão, L.H. et al. Extensive climate-induced range shifts in butterflies across the globe. Nat Ecol Evol (2026). https://doi.org/10.1038/s41559-026-03117-y

Para más información, escribir a: Jorge León (jleon@ecosur.mx)