¿Qué es la subducción de placas y por qué provocó el terremoto en Colombia?

Búsqueda de sobrevivientes del terremoto de Colombia (EFE)

Los videos que circulan en redes sociales no dejan de mostrarnos la fuerza del terremoto de 7.4 grados que sacudió este lunes 10 de agosto la parte occidental de Colombia y que ha dejado hasta el momento un saldo de 240 muertos. Las imágenes catastróficas revelan un fuerte movimiento de la tierra que devastó gran parte de ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

Hasta el día de hoy se han reportado 99 réplicas derivadas de este gran terremoto. A partir de este suceso, ya existen preguntas sobre la posible relación que guarda el terremoto de Colombia con el ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio, cuyo saldo fue de 6 mil 301 personas fallecidas.

Asimismo, usuarios en redes sociales se preguntan por qué está temblando en Centroamérica y qué ocurre debajo de la superficie de la Tierra para generar sismos de gran magnitud.

La respuesta es un fenómeno geológico conocido como la subducción.de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y su epicentro fue localizado en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad aproximada de 107 kilómetros.

El Servicio Geológico Colombiano calificó el fenómeno como el sismo más fuerte sentido en el país durante la última década.

Pero para entender por qué ocurrió y, sobre todo, por qué no está directamente relacionado con los terremotos registrados recientemente en Venezuela, es necesario mirar mucho más abajo de la superficie.

Escala de intensidad del terremoto en Colombia Foto: Servicio Geológico de EU

¿Qué es la subducción de placas tectónicas?

La subducción es uno de los procesos fundamentales que explican la actividad sísmica y volcánica del planeta.

En términos sencillos, ocurre cuando una placa tectónica se desplaza y se introduce por debajo de otra. El proceso sucede en zonas donde dos placas convergen, es decir, donde sus movimientos las llevan a encontrarse.

Colombia se encuentra en una región particularmente compleja desde el punto de vista geológico, pues está situada en la zona de interacción de las placas de Nazca, Suramericana y Caribe.

En el caso del occidente colombiano, la placa de Nazca, ubicada bajo el océano Pacífico, se desplaza hacia el este y se introduce por debajo de la placa Suramericana.

Ese movimiento no es repentino. Las placas se desplazan de manera constante durante largos periodos, pero el contacto entre ellas puede generar acumulación de presión y deformación de las rocas.

Cuando la energía acumulada supera la resistencia de las estructuras rocosas, puede liberarse de manera súbita en forma de ondas sísmicas.

Es entonces cuando ocurre un terremoto.

Subducción de placas tectónicas en Colombia Foto: Especial

¿Por qué la placa de Nazca provocó el terremoto en Colombia?

La placa de Nazca tiene un papel primordial en la actividad sísmica del occidente de Sudamérica.

Esta placa oceánica avanza hacia el continente y se introduce debajo de la placa Suramericana. De acuerdo con la información del Servicio Geológico de Estados Unidos, su velocidad de desplazamiento se encuentra aproximadamente entre 55 y 60 milímetros por año.

En apariencia podría parecer una velocidad insignificante, pero cuando ese movimiento se mantiene durante décadas o siglos, la presión acumulada puede alcanzar niveles enormes y es entonces cuando ocurren los terremotos de gran intensidad.

La energía almacenada termina liberándose mediante movimientos de las rocas y fallas geológicas.

Por eso, los terremotos no deben entenderse como acontecimientos completamente aislados. Son parte de un proceso geológico que ocurre de manera continua y es difícil de predecir.

Tres placas tectónicas rodean los límites de Colombia Foto: Servicio Geológico de EU

¿El terremoto de Colombia está conectado con los sismos de Venezuela?

De acuerdo con los expertos del Servicio Geológico de Estados Unidos, no existe una conexión directa que permita afirmar que los terremotos registrados en Venezuela provocaron el movimiento ocurrido en Colombia.

Aunque ambos países forman parte de una región tectónicamente compleja y comparten la interacción de algunas placas, los sistemas de fallas y los mecanismos que generan los terremotos no son iguales.

En Colombia, el fenómeno asociado al terremoto de este 10 de agosto está relacionado con la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana.

En Venezuela, en cambio, existe un sistema tectónico diferente, caracterizado en determinadas zonas por movimientos laterales entre placas.

El presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos, Feliciano de Santis, explicó que la relación entre los sismos de ambos países es improbable.

Esto es importante porque después de un terremoto suele surgir la preocupación de que un movimiento ocurrido en un país pueda “provocar” otro en un territorio cercano.

Por lo tanto, no hay que estar nerviosos. Que dos países estén ubicados sobre un sistema regional de placas interconectadas no significa que cada terremoto que ocurre en uno desencadene automáticamente otro en determinado tiempo.