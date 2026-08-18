La UDLAP y AMPEP fortalecen la formación de periodistas con taller sobre creación de contenidos con inteligencia artificial

UDLAP Se llevó a cabo el primer taller del Diplomado en Inteligencia Artificial y Medios Digitales para Periodistas.

Como parte de las acciones derivadas del convenio de colaboración entre la UDLAP, a través de su Dirección de Educación Continua, y la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla (AMPEP), se llevó a cabo el primer taller del Diplomado en Inteligencia Artificial y Medios Digitales para Periodistas, espacio en el que los periodistas obtuvieron herramientas prácticas para incorporar la IA en sus procesos de trabajo sin perder de vista la responsabilidad editorial.

Durante la apertura, la Mtra. Claudia Lizbeth Guillén Hernández, directora de Educación Continua de la UDLAP, destacó la importancia de ofrecer espacios de actualización profesional frente a los cambios que plantea la inteligencia artificial en el ámbito de la comunicación.

Asimismo, agradeció a todo el equipo de la AMPEP, “con quienes hemos podido llegar a un convenio que nos permite estar aquí el día de hoy en este primer taller de creación y distribución de contenidos digitales, de manera gratuita para todos ustedes”.

El taller fue impartido por el Dr. Julián Sanmartín Navarro, profesor de tiempo completo de Ciencias de la Comunicación de la UDLAP y coordinador académico del diplomado, quien planteó que la inteligencia artificial no sustituye al periodista, sino que puede devolverle tiempo para fortalecer aquellas tareas que requieren criterio profesional.

En este sentido, señaló que las horas ahorradas mediante el uso de estas herramientas pueden destinarse, por ejemplo, a llamar a otra fuente, verificar una cifra, buscar un nuevo enfoque, editar mejor o realizar entrevistas más profundas.A lo largo de las sesiones de este taller, se estableció una distinción entre las tareas que puede realizar la inteligencia artificial y aquellas que corresponden necesariamente al periodista.

Sobre la IA, detalló que entre sus posibilidades se encuentran resumir documentos, reorganizar información, traducir, adaptar contenidos a distintos formatos y generar ideas. En contraste, el periodista mantiene la responsabilidad de decidir el enfoque, verificar información, entrevistar fuentes, contextualizar los datos y asumir la responsabilidad editorial sobre el contenido publicado.

El Dr. Sanmartín también explicó que la inteligencia artificial puede acelerar, pero no sustituir, el proceso de investigación periodística ya que las herramientas pueden facilitar la localización de datos, comparación de informes, identificación de tendencias y preparación de entrevistas, sin embargo, corresponde al profesional de la comunicación verificar los resultados, interpretar la información y determinar qué elementos tienen valor noticioso.Durante el taller también se revisaron distintas herramientas de acuerdo con las necesidades específicas de los periodistas.

Se abordó el uso de ChatGPT para generar ideas y estructurar información; Claude para analizar documentos extensos; Perplexity para realizar investigaciones con referencias web; NotebookLM para trabajar sobre documentación propia, y Gemini para búsquedas conectadas con Google.Uno de los principales temas de la sesión fue la importancia de formular instrucciones adecuadas para obtener mejores resultados, ya que como comentó el Dr. Sanmartín, uno de los errores más comunes al utilizar inteligencia artificial es considerar que el problema está en la herramienta, cuando con frecuencia se encuentra en la pregunta o instrucción que recibe.

Por ello, destacó la relevancia de construir buenos prompts, es decir, instrucciones claras y precisas. por lo que, como punto de partida, señaló que se debe responder las siguientes preguntas fundamentales: ¿sobre qué tema se está trabajando y qué información previa necesita la inteligencia artificial?; ¿qué se quiere conseguir exactamente?; y ¿en qué formato se requiere recibir la respuesta?

A partir de estos elementos, los participantes conocieron recomendaciones para utilizar la IA de manera más estratégica dentro de sus rutinas periodísticas.