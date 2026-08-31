14ª Feria del Libro de Relaciones Internacionales; “La diplomacia ante la fuerza en un Mundo Convulso”

El evento es oportunidad de aproximarse y adentrarse en la complejidad del entorno internacional a través de la oferta bibliográfica, señala Juan José Bremer —

Feria del Libro de Relaciones Internacionales El evento acercará el conocimiento teórico a quienes ya practican la diplomacia, señaló el embajador Juan José Bremer. (IMR)

Para acercar al público en general la creciente producción editorial especializada en la diplomacia, política exterior, derecho internacional y economía, el Embajador Juan José Bremer, director general del Instituto Matías Romero (IMR), anunció la 14ª Feria del Libro de Relaciones Internacionales (FLRI) 2026.

Explicó que el evento crea un espacio de encuentro interactivo cuya vocación va más allá de la mera exhibición de libros y conecta directamente a quienes generan el conocimiento teórico con aquellos estudiantes y profesionales que ejercen la diplomacia en la práctica.

El funcionario dijo que la FLRI promueve también el diálogo global y el entendimiento multilateral.

“Este año, el Instituto dedica la feria al tema de la diplomacia ante la fuerza en un mundo convulso, del jueves 3 al sábado 5 de septiembre en la sede del IMR”, detalló el Embajador.

La FLRI es ya en una sólida y fructífera tradición de la diplomacia mexicana; el evento literario es organizado y celebrado de manera consecutiva por parte de la comunidad académica y gubernamental desde el año 2012, expresó.

Añadió que el público asistente tendrá acceso a una vasta y plural gama de publicaciones provenientes de muy diversas y reconocidas casas editoriales comerciales, de importantes universidades públicas y privadas, y destacados centros de pensamiento del país.

La oferta bibliográfica de esta edición también se verá significativamente enriquecida con las aportaciones y novedades editoriales de dependencias gubernamentales específicas, diversas embajadas acreditadas ante el gobierno mexicano y varios organismos internacionales de renombre.

Juan José Bremer indicó que con este enfoque integrador, la feria busca tender un puente de comunicación directo e interactivo entre aquellas personalidades académicas que producen activamente el conocimiento teórico y quienes actualmente se dedican a estudiar o ejercer formalmente la diplomacia activa.

“Es una gran oportunidad para todos acercarse a través de esta feria, al mundo internacional contemporáneo”, culminó.

14ª Feria del Libro de Relaciones Internacionales; “La diplomacia ante la fuerza en un Mundo Convulso”